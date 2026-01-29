いつまでも若々しく元気でいたいあなたへ健康維持をサポートする沖縄県産素材を用いた２つの健康食品「長命草ゼリー」と「島にんにく黒」を2026年1月29日から販売開始

株式会社オーム電機

株式会社オーム電機（本社：東京都豊島区南池袋、代表取締役：新里彩）は、1955年創業以来70年間、心も身体も健康で、豊かさが手に入れられる世の中の実現を目指してまいりました。また、「生活に必要な実用品」と「健康に必要な実用品」との両輪において事業を推進する、というコンセプトの元、いつまでも若々しく元気でいたい方、年齢を感じはじめた方などに向けて、この度、２つの健康食品を発売することとなりました。

今回発売する健康食品を包括するブランド名は「ウェルネスクラブ」であり、長寿の県で有名な沖縄県の特徴のある素材を生かして、商品を開発いたしました。今後も沖縄県産の素材を活用した商品の拡充を推進してまいります。

「ウェルネスクラブ」ロゴ

●キーワードは「健康を耕す」

今回発売する健康食品のキーワードは「健康を耕す」です。これは、単に一時的な健康法を行うのではなく、継続的な取り組みによって、心身ともに健康な状態を育んでいく、という考え方を表現したワードです。

具体的には、バランスの取れた食生活を心がけ、適度な運動を行い、十分な睡眠をとり、心の疲れを癒し、人とのつながりを持つことで、心身ともに健康になることを目指します。その中で、必要に応じて、健康食品を服用することをお勧めします。

今回開発しました健康食品は、沖縄県産の素材を用いました。与那国島産の「長命草」と、多良間島産の「島にんにく」です。沖縄県は、「長寿県」として世界的に有名ですが、その理由の一つとして、伝統的な食生活にあります。豚肉や魚、海藻、豆腐、そして特に野菜やイモ類などを中心とした、低カロリー・低脂肪で栄養バランスに優れた食事が中心であると言われています。

今後とも、沖縄県産の様々な健康素材を活かした商品開発を進めてまいります。

長命草ゼリー

長命草ゼリー WN-TYOZ1

内容量：15g×10本入

販売価格：1,350円（税込）

賞味期間：製造日より2年間

<お召し上がり方>

1日1本を目安に、下から手で押し出して、そのままお召し上がりください。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

＜商品特徴など＞

●日本最西端の沖縄県・与那国島の太陽と黒潮のミネラルに育まれた長命草に、乳酸菌、黒糖を配合した、りんご風味の美味しいスティックゼリー

●特徴：

・栄養豊富な与那国島産の長命草配合

・乳酸菌１００億個配合

・スティックゼリーだから食べやすい

●長命草とは？

長命草（植物和名：ボタンボウフウ）は、もともと海岸の断崖やサンゴの石灰岩でできた岩場などの厳しい環境で自生している、生命力あふれるセリ科の多年草です。「長命草」の名前の由来は、「1株食べると、1日長生きできる」という、古くからの言い伝えからきており、身体に良い栄養素が豊富に含まれています。

長命草ゼリー 販売ページ

e-プライス楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/e-price/08-2000/

e-プライスYahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-price/08-2000.html

Amazonストア： https://amzn.asia/d/cQEhtdY

オーム電機ダイレクト： https://www.ohm-direct.com/shopdetail/000000031680/

島にんにく黒（沖縄）

島にんにく黒（沖縄） WN-SHIMANIN1

内容量：3球入

販売価格：1,998円（税込）

賞味期間：製造日より2年間

<お召し上がり方>

皮は手でむけますが、むきにくいときは、ハサミなどを使ってむいてください。1日2～3片を目安に適量をお召し上がりください。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

＜商品特徴など＞

●沖縄県・多良間島の大地の恵みをたっぷりと含んだ島にんにくを、長期発酵熟成させた、小粒で美味しい黒い島にんにく球

●特徴：

・日本初登場！

島にんにくを発酵熟成させた黒にんにく

・青森県産の黒にんにくに比べて、

S-アリルシステイン※が１．４倍も豊富

・小粒で食べやすく、しかも栄養豊富

※S-アリルシステイン：黒にんにくに含まれている代表的な栄養素で、健康をサポートする様々なパワーが報告されています。

●島にんにくとは？

沖縄に古くから伝わる在来種のにんにくです。日本の北方系のにんにくと異なり、たくさんの小鱗片ができる暖地型のにんにくで、「縁起のいい子宝のにんにく」とも言われています。島にんにくは小粒で香りがとても良い特徴があります。

この島にんにくを、添加物を一切加えることなく、 長期間、発酵熟成させます。これにより色が黒く変化し、甘酸っぱくて、やわらかく、ドライフルーツのように食べやすくなります。健康に良いと言われるS-アリルシステインやGABA、ポリフェノールなどの栄養素を豊富に含みます。

島にんにく黒（沖縄） 販売ページ

e-プライス楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/e-price/08-2001/

e-プライスYahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/e-price/08-2001.html

Amazonストア： https://amzn.asia/d/d8Vlcuz

オーム電機ダイレクト： https://www.ohm-direct.com/shopdetail/ 000000031809/

●会社概要

会社名： 株式会社オーム電機

代表者： 代表取締役 新里 彩

所在地： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2-26-4 南池袋平成ビル3F

設立： 1958 年（昭和33年）8月8日（創業 1955年）

事業内容： 電気機械器具及び電気用品の企画開発・製造・輸入・販売

通信機械及び用品の企画開発・製造・輸入・販売

資本金： １億円

URL：https://www.ohm-electric.co.jp

●本件に関するお問い合わせ先

株式会社オーム電機 お客様相談室

TEL： 0120-963-006（通話料無料）

携帯電話・IP・公衆電話からは、048-992-2735 よりお問い合わせください

ご案内時間： 平日 9:00～17:00（土・日・祝日及び年末年始は除きます）