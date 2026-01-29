今、話題の「DENBA」を好きな場所で「詳しく聞く！深く知る！」待望のWEBセミナーを開催！

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマなど「美と健康・癒し」の商品を展開する株式会社フォーシーズ HD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）は、話題の「DENBA」を深く知ることができるWEBセミナーを2月3日(火)に開催いたします。

■「DENBAを紹介してくれてありがとう！」というお声も

2025年2月1日より、社会を美と健康で支えることを目的として「DENBA Sleep」の総代理店として事業を開始。さらに「DENBA Sleep」以外のDENBA製品につきましても、同年11月より取扱いを開始いたしました。12月には「DENBA」商品がすべて揃った、唯一の体験型ショップ「DENBAラウンジ」も関東に2店舗オープンし、多くの皆様に「DENBA」をご案内しております。

ご購入いただいた方からは「紹介してくれてありがとう！」「もっと早く試したかった！」など、多くの嬉しいお声をいただいております。

DENBA Health 全世界累計20万台突破！DENBA HealthDENBA MobileDENBA SleepDENBA PetDENBA binnoDENBAラウンジ浦和美園店DENBAラウンジ経堂店

＜今、話題の「DENBA」とは＞

DENBA JAPAN株式会社（東京都中央区、代表取締役 後藤錦隆氏）は、伊藤忠商事株式会社、SBIホールディングス株式会社の大手資本のもとで、独自の水分子活性化技術を核として現在、食品環境、流通、食、美容・健康の分野において積極的な事業を展開されています。創業以来「水」に着目し無限の可能性を見出し、水分子に微細振動を与えることにより食材の鮮度保持を実現されており、その技術を応用することでヒトの水分子にアプローチ。健康や体調をサポートする唯一無二の健康機器として様々な商品を開発・販売しています。

■「しっかり聞くことができる場を！」というお声にお応えして

実際に「DENBA」の良さを知って購入された方から、「しっかり説明を聞いて、そのすごさを知ったからこそ、購入を決めた。」というお声を受け、まだ「DENBA」をご存じない方や、詳しく聞きたい！という方のために、今回「DENBAって何？ゼロからわかるWEBセミナー」を開催する運びとなりました。

弊社では長年、お客様に寄り添い、丁寧なコミュニケーションに定評のある「PT(パーソナルトレーナー）スタッフ」が日々、様々な商品のご案内をしております。

今回のWEBセミナーは、PTスタッフが「DENBAテクノロジーとは何か」「DENBA Healthはどんな商品？」という、皆様の知りたいことをお伝えします。

ご自宅やカフェなど、お好きな場所で話題の「DENBA」を聞き、知ることができるWEBセミナーに、ぜひ、ご参加ください。

■DENBAって何？ゼロからわかるWEBセミナー

＜開催日時＞2026年2月3日(火)

＜午前の部＞11:00～11:45

＜午後の部＞15:30～16:15

※流れによって多少前後あり

＜主催＞株式会社フォーシーズHD

＜参加費＞参加無料

＜お申込みはコチラ＞https://forms.gle/39ih2keG5KHjDWsA8

※受付の翌営業日にご登録のメールアドレス宛にご視聴用URLとパスワードが届きます。

【株式会社フォーシーズＨＤ 会社概要】

会社名：株式会社フォーシーズＨＤ

URL ：https://www.4cs-holdings.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社フォーシーズHD 広報担当

Email : pr@4cs-holdings.co.jp TEL ： 092-720-5460