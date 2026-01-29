「アクションチャンネルアワード2025」結果発表！大人気『ハドソン＆レックス』を抑えて1位となった作品は…？

ＡＸＮ株式会社(C) AXN Co., Ltd. All Rights Reserved.

日本唯一の（*1）アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」（ＡＸＮ株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島 亮司）は、「アクションチャンネルアワード2025」と題して、2025年にアクションチャンネルで独占日本初放送（*2）およびテレビ初放送（*3）したドラマ（新シーズンも含む）を対象に、アンケート投票を実施しました。最も面白かった作品、おすすめしたい作品を選んでいただく「作品賞」をはじめ、最も素晴らしかった俳優を選んでいただくベストアクター、ベストアクトレスのランキングが決定しました。

「作品賞」で第1位を飾ったのは、シカゴの街を命がけで守る熱い消防隊員たちの活躍を描いた大人気ドラマ『シカゴ・ファイア』。昨年に続き、見事首位となりました。第2位は、世界的に大人気で、日本にも多くのファンがいる『ハドソン＆レックス～セントジョンズ警察シェパード犬刑事』。なんと票差はわずか3票！賢くて可愛い相棒レックスと刑事チャーリーが織りなすチームワークが多くの支持を集めています。そして第3位には、己の正義を貫く刑事ハンク・ボイト率いる特捜班の活躍を描いた『シカゴ P.D.』がランクイン。さらに『フラッシュポイント -特殊機動隊SRU-』は今年大躍進を果たし、見事第5位にランクイン。注目作品は、第6位にランクインした『プロファイリング パリ犯罪捜査課』。フランス国内外で評価される心理捜査ドラマで、昨年に比べてさらに順位を上げました。

第1位：『シカゴ・ファイア（シーズン12）』(C) 2024 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved.第2位：『ハドソン＆レックス～セントジョンズ警察シェパード犬刑事（シーズン7） 』(C) 2024-2025 Shaftesbury Rex VII Inc.Pope Rex Season 7 Inc.第3位：『シカゴ P.D.（シーズン11）』(C) 2024 Universal Television LLC. All Rights Reserved.

ベストアクターランキングでは、第1位に『シカゴ・ファイア』でケリー・セブライド役を演じたテイラー・キニーが輝きました。第2位には『ハドソン＆レックス』のチャーリー役を演じたジョン・リアドンがランクイン。ディーゼル（レックス役）との息の合った演技が際立ち、視聴者に好評を博しました。また、ベストアクター第4位には同じ『ハドソン＆レックス』からレックス役のディーゼルが選出。賢さと表情豊かな演技で人々を魅了し、唯一無二の存在として愛されています。

ベストアクトレスランキングでは、第1位に『ハドソン＆レックス』サラ・チュオン役のメイコ・ニュイエンが選ばれる結果に。聡明で行動力のあるキャラクターとしてシリーズの中心を担い、ファンを惹きつけています。

テイラー・キニー『シカゴ・ファイア』(C) 2021 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved.メイコ・ニュイエン『ハドソン＆レックス～セントジョンズ警察シェパード犬刑事』Photo by Duncan_de_Young for Shaftesbury and Pope Productions (C) Shaftesbury/Pope Productions

今年のアワードでは、年々順位を上げ昨年より得票を大きく伸ばした『ハドソン＆レックス～セントジョンズ警察シェパード犬刑事』が昨年も1位だった『シカゴ・ファイア』に僅差で迫る躍進を見せました。このように、ワンコが活躍する世界の『レックス』シリーズや、『プロファイリングパリ犯罪捜査課』『フラッシュポイント -特殊機動隊SRU-』などチームワークが光るドラマの人気の高さがわかる結果となりました。これからもアクションチャンネルでは、世界中から厳選したアクションドラマをどこよりも早くお届けしてまいりますので、どうぞご期待ください。

*1 自社調べ（2026年1月1日）。日本国内における放送サービスとして。

*2 他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu-rayに先駆けて、アクションチャンネルが日本で最も早く放送すること。

*3 他の動画配信サービスで配信済もしくはDVD/Blu-rayでリリース済だが、放送に関してはアクションチャンネルが日本初となる作品。

■アクションチャンネルアワード2025 結果発表

＜作品賞＞

第1位：『シカゴ・ファイア（シーズン12）』(https://www.axn.co.jp/programs/chicagofire/)

★3/8(日)朝6：00～【モーニングUSA】にてシーズン10～12の二カ国語版をアンコール放送！

シカゴ消防局51分署の消防士たちの活躍と友情をリアルに、そして感動的に描いた大ヒットドラマ！

のちに『シカゴ P.D.』や『シカゴ・メッド』などのスピンオフも生まれたメガヒット・シリーズ

https://www.axn.co.jp/programs/chicagofire/

(C) 2024 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved.

●プロフェッショナルな消防士の動きが再現出来ていて素晴らしい。（男性 60代）

●51分署の素晴らしい活躍に毎回ワクワクしています（男性 60代）

●軸になる消防署の物語がシッカリありつつ、そこに集う署員1人1人の人生、喜び、苦悩、想いも描かれ、ドラマにぐいぐい引き込まれます。（女性 60代）

＜編成担当コメント＞

3連覇という偉業を達成！51分署の面々が紡いできた物語が、皆様の心に深く刻まれている証だと思います。変わらぬ熱い支持に、心より感謝申し上げます。彼らの絆の物語を、これからも大切にしていただけたら幸いです。

第2位：『ハドソン＆レックス～セントジョンズ警察シェパード犬刑事（シーズン6～7）』(https://www.axn.co.jp/programs/hudson_and_rex/)

★3/2(月)夜10：00～【アクティープライム10】にてシーズン1からアンコール放送がスタート！

カナダ最東端の美しい港街セントジョンズを舞台に、セントジョンズ警察の刑事チャーリー・ハドソンと相棒のシェパード犬レックスのコンビが事件を捜査していく、カナダの大ヒットポリス・アクション。

https://www.axn.co.jp/programs/hudson_and_rex/

(C) 2024-2025 Shaftesbury Rex VII Inc.Pope Rex Season 7 Inc.

●犬好きな私にはたまらない。（男性 60代）

●近年で一番のお気に入り。レックスをはじめキャストの雰囲気が非常に良く、ロケ地も美しい。（女性 50代）

●レックスがすごく可愛くて癒されることに加えて、チームの結束力が強くて見終わったあとはいつも楽しい気分にさせてくれる。これから先もずっと見ていたい作品。（女性 40代）

＜編成担当コメント＞

首位とはわずか3票差という、まさに王座に手が届くところまでの大躍進を果たし、今やアクションチャンネルに欠かせない「顔」となりました。ファンの皆様の熱い「レックス愛」がひしひしと伝わる結果に非常に興奮しています。これからもチーム・レックスのさらなる活躍を全力でお届けしていきますのでよろしくお願いいたします。

第3位：『シカゴ P.D.（シーズン11）』(https://www.axn.co.jp/programs/chicagopd/)

★3/22(日)朝6：00～『シカゴ P.D.（シーズン9～11）』二カ国語版のアンコール放送！

凶悪犯罪に挑む勇敢なシカゴ警察21分署特捜班の活躍を描く大ヒットポリス・アクション！

刑事ハンク・ボイトの強烈なキャラクターが魅力の骨太なドラマ。

https://www.axn.co.jp/programs/chicagopd/

(C) 2024 Universal Television LLC. All Rights Reserved.

●出演者の絡み合う、人間模様がとても面白い。解決の仕方が、こんなこともあるのかと感心する。（女性 50代）

●正義が勝つ、悪者は成敗、痛快アクションが好きです。（男性 70代）

第4位：イコライザー（シーズン5）(https://www.axn.co.jp/programs/equalizer/)

★3/6(金)夜10:00～ファイナル・シーズンを二カ国語版で独占日本初放送！

元CIAの最強シングルマザーが弱きを助け強きを挫く！よりどころのない人々を助ける “イコライザー” ロビン・マッコールが、圧倒的な戦闘能力を駆使して悪党たちを成敗していくクライム・アクション。

https://www.axn.co.jp/programs/equalizer/

第5位：フラッシュポイント -特殊機動隊SRU-（シーズン2～5）(https://www.axn.co.jp/programs/flashpoint/)

(C) 2024 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

★2/21(土)～23(月・祝)は、シーズン1～5を一挙放送！

発砲事件や人質事件など、人命にかかわる事件が発生すればただちに現場へ急行し、

限られた時間内に最高のチームプレイでハイリスクを回避する武装警官組織SRUの活躍を描く！

https://www.axn.co.jp/programs/flashpoint/

第6位：プロファイリング パリ犯罪捜査課（シーズン4～7）(https://www.axn.co.jp/programs/profiling/)

(C) Flashpoint Season V Productions Inc. 2012

★3/21(土)午後2:00～シーズン8を独占日本初放送！

犯罪学専門のプロファイラーと、パリ司法警察の捜査チームが難事件を解決！世界100以上の地域に販売され、2014年にはフランスで最も視聴されたNo.1クライムドラマ。

https://www.axn.co.jp/programs/profiling/

第7位：警視カサンドル～湖畔の事件簿～（シーズン1～4）(https://www.axn.co.jp/programs/cassandre/)

(C) 2016 BEAUBOURG AUDIOVISUEL - photo : Eloïse LEGAY

★3/14(土)午後2:00～シーズン5を独占日本初放送！

パリ警視庁から美しい自然の街、アヌシー署に異動した敏腕警視カサンドルが新たな事件に挑む！

フランスで2015年から続く、大人気“絶景”クライムドラマ！

https://www.axn.co.jp/programs/cassandre/

第7位：シカゴ・メッド（シーズン7）(https://www.axn.co.jp/programs/chicagomed/)

(C) Barjac Production

★2/2(月)朝8:00～【モーニングUSA】にてシーズン7をアンコール放送！

シカゴ医療センターの救急部門で繰り広げられる、緊迫した医療の現場と奮闘する人々を描いた救命医療ドラマ！『シカゴ・ファイア』、『シカゴ P.D.』と続くシカゴ・シリーズの第3弾

https://www.axn.co.jp/programs/chicagomed/

第9位：ロレンツォ＆レックス～ローマ警察シェパード犬刑事（シーズン3）(https://www.axn.co.jp/programs/lorenzo_and_rex/)

(C) 2021 NBCUniversal Media, LLC.

★2/4(水)午前10:00～【毎日ワンコ】にてシーズン1～3をアンコール放送！

ローマ中央警察署のロレンツォ・ファッブリ警部と、シェパード犬のレックスが事件を解決！美しい街ローマが舞台の大人気『レックス』シリーズのイタリア版。

https://www.axn.co.jp/programs/lorenzo_and_rex/

第10位：ダヴィデ＆レックス～ローマ警察シェパード犬刑事（シーズン1～2）(https://www.axn.co.jp/programs/davide_and_rex/)

(C) LEADER PRODUCTIONS Srl 2007

★2/16(月)午前10:00～【毎日ワンコ】にてシーズン1～2をアンコール放送！

新たな相棒ダヴィデ・リヴェラ警部と、シェパード犬のレックスが事件を解決！美しい街ローマが舞台の大人気『レックス』シリーズのイタリア版第2弾！

https://www.axn.co.jp/programs/davide_and_rex/

(C) Beta Film 2011

＜ベストアクター TOP5＞

第1位：テイラー・キニー

ケリー・セブライド『シカゴ・ファイア(https://www.axn.co.jp/programs/chicagofire/)』

(C) 2021 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved.

●鍛え抜かれた肉体美や甘いマスクに加え、強い正義感、仲間思いの優しさ、少年のようなやんちゃな一面が魅力だから。（男性 60代）

●大人になったテイラー、渋くなっても素敵です。（女性 60代）

第2位：ジョン・リアドン

チャーリー・ハドソン『ハドソン＆レックス～セントジョンズ警察シェパード犬刑事(https://www.axn.co.jp/programs/hudson_and_rex/)』

第3位：ジェイソン・ベギー

ハンク・ボイト『シカゴ P.D.(https://www.axn.co.jp/programs/chicagopd/)』

第4位：ディーゼル・フォン・バーギンウォルド

レックス『ハドソン＆レックス～セントジョンズ警察シェパード犬刑事(https://www.axn.co.jp/programs/hudson_and_rex/)』

●これだけ演技もできてかわいくて賢くて、言うことなしの俳優、他にいます？！（女性 50代）

第5位：トリー・キトルズ

ダンテ『イコライザー(https://www.axn.co.jp/programs/equalizer/)』

＜ベストアクトレス TOP5＞

第1位：メイコ・ニュイエン

サラ『ハドソン＆レックス～セントジョンズ警察シェパード犬刑事(https://www.axn.co.jp/programs/hudson_and_rex/)』

Photo by Duncan_de_Young for Shaftesbury and Pope Productions (C) Shaftesbury/Pope Productions

●賢く優秀で、レックスを大事に思っている姿が好きです。シーズンごとに成長しているサラを自然に、見事に演じていると思います。仕事をする女性として親近感を覚え、私もサラのように成長を忘れずにしていきたいと影響を受けています。ぜひ来日してファンミやってほしい！（女性 40代）

●聡明で心優しく、ときには力強い女性を自然に表現できているところが、素晴らしいと思います。レックス役のディーゼルとの信頼関係も感じられます。（女性 70代）

第2位：クィーン・ラティファ

ロビン『イコライザー(https://www.axn.co.jp/programs/equalizer/)』

第3位：カーラ・キルマ

シルビー・ブレット『シカゴ・ファイア(https://www.axn.co.jp/programs/chicagofire/)』

第4位：トレイシー・スピリダコス

ヘイリー・アプトン『シカゴ P.D.(https://www.axn.co.jp/programs/chicagopd/)』

第5位：オディール・ヴィルマン

クロエ『プロファイリング パリ犯罪捜査課(https://www.axn.co.jp/programs/profiling/)』

★詳しいランキング結果はこちら

⇒ https://www.axn.co.jp/column/rdkztc7ez16xaz6u.html(https://www.axn.co.jp/column/rdkztc7ez16xaz6u.html)

★「ミステリーチャンネルアワード2025」も公開中！

⇒ https://www.mystery.co.jp/column/5y6545cfhnjjoao6.html

【調査概要】

調査対象 アクションチャンネル メールマガジン会員

調査期間 2025/12/25～2026/1/5

調査機関 アクションチャンネル

調査方法 インターネット

有効回答数 347件

＜アクションチャンネルについて＞

https://www.axn.co.jp/

欧米を中心に世界中から厳選したアクションドラマを24時間オンエアしている日本唯一のアクションドラマ専門チャンネル！全米大ヒットの「イコライザー」や、「シカゴ・ファイア」「シカゴ P.D.」「シカゴ・メッド」のシリーズ3部作など最新の海外ドラマを独占でお届け！さらに、「ハドソン＆レックス」をはじめとした「レックス」シリーズや「リサーチ・ユニット」シリーズ、「プロファイリング パリ犯罪捜査課」や「フラッシュポイント -特殊機動隊SRU-」などのメガヒット海外ドラマを豊富にラインナップ！スカッと気持ちを晴れやかにし、奮い立たせる、刺激溢れるドラマとの出会いをお届けします。

