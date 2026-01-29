春の訪れを感じさせる限定カラーが登場 NIKE“CASUAL RUN CLUB PACK 3”スポーツデポ・アルペンにて限定販売

写真拡大 (全19枚)

株式会社アルペン

　スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション “CASUAL RUN CLUB PACK”（カジュアル ラン クラブ パック）第3弾を2/5(木)から全国のスポーツデポ・アルペンにて販売いたします。




■CASUAL RUN CLUB PACK 3とは


「Spring Starts」をコンセプトにフレッシュで明るくカラーリングされた、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション。


　ランナーから絶大な人気を誇るペガサスシリーズから「ペガサス41」「ペガサス プレミアム」、ナイキ史上最大量のクッショニングをもつボメロシリーズから「ボメロ18」「ボメロ プラス」、安定したクッショニングを提供するストラクチャーシリーズから「ストラクチャー」「ストラクチャー プラス」の6モデルを展開。「ストラクチャー プラス」は2/5(木)に発売となる新モデルで、ストラクチャーシリーズでは初めてZoomXとReactXフォームの両方を採用した、サポート性と快適性を兼ね備えた一足です。



■販売概要


2026/2/5(木)より、全国のスポーツデポ・アルペン・公式オンラインストアにて販売開始。


※ペガサス プレミアム、ボメロ プラス、ストラクチャー プラスは一部店舗のみのお取り扱いとなります。


対象店舗：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10357



■CASUAL RUN CLUB PACK特集ページ


https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/nike/casual_run_club/


■展開モデル


・ペガサス41：優れたエネルギーリターンで多くのランナーの足元を支える。






16,500円（税込）


展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm



・ペガサス プレミアム：レベルアップしたフルレングスの高反発クッショニングが、極上のエネルギー感あふれる走りをサポート。






29,700円（税込）展開サイズ：25cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm



・ボメロ18：2層構造の最高レベルのクッショニングが、柔らかく快適な履き心地を提供。






16,500円（税込）展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm



・ボメロプラス：フルスタックの抜群に柔らかい最高レベルのクッショニングが、レベルアップした快適な履き心地を発揮。






22,000円（税込）展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm



・ストラクチャー：サポート性に優れたクッショニングで、安定感のある履き心地を追求。






16,500円（税込）展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm



・ストラクチャー プラス：大胆で個性的なデザインにスーパーフォームを搭載し、頼れる安定感と抜群の履き心地を実現。






22,000円（税込）展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm




株式会社アルペンについて


創業：1972年7月


資本金：151億円


業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）


事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売


　　　　　・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営