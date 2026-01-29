春の訪れを感じさせる限定カラーが登場 NIKE“CASUAL RUN CLUB PACK 3”スポーツデポ・アルペンにて限定販売
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション “CASUAL RUN CLUB PACK”（カジュアル ラン クラブ パック）第3弾を2/5(木)から全国のスポーツデポ・アルペンにて販売いたします。
■CASUAL RUN CLUB PACK 3とは
「Spring Starts」をコンセプトにフレッシュで明るくカラーリングされた、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション。
ランナーから絶大な人気を誇るペガサスシリーズから「ペガサス41」「ペガサス プレミアム」、ナイキ史上最大量のクッショニングをもつボメロシリーズから「ボメロ18」「ボメロ プラス」、安定したクッショニングを提供するストラクチャーシリーズから「ストラクチャー」「ストラクチャー プラス」の6モデルを展開。「ストラクチャー プラス」は2/5(木)に発売となる新モデルで、ストラクチャーシリーズでは初めてZoomXとReactXフォームの両方を採用した、サポート性と快適性を兼ね備えた一足です。
■販売概要
2026/2/5(木)より、全国のスポーツデポ・アルペン・公式オンラインストアにて販売開始。
※ペガサス プレミアム、ボメロ プラス、ストラクチャー プラスは一部店舗のみのお取り扱いとなります。
対象店舗：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10357
■CASUAL RUN CLUB PACK特集ページ
https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/nike/casual_run_club/
■展開モデル
・ペガサス41：優れたエネルギーリターンで多くのランナーの足元を支える。
16,500円（税込）
展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm
・ペガサス プレミアム：レベルアップしたフルレングスの高反発クッショニングが、極上のエネルギー感あふれる走りをサポート。
29,700円（税込）展開サイズ：25cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm
・ボメロ18：2層構造の最高レベルのクッショニングが、柔らかく快適な履き心地を提供。
16,500円（税込）展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm
・ボメロプラス：フルスタックの抜群に柔らかい最高レベルのクッショニングが、レベルアップした快適な履き心地を発揮。
22,000円（税込）展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm
・ストラクチャー：サポート性に優れたクッショニングで、安定感のある履き心地を追求。
16,500円（税込）展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm
・ストラクチャー プラス：大胆で個性的なデザインにスーパーフォームを搭載し、頼れる安定感と抜群の履き心地を実現。
22,000円（税込）展開サイズ：24cm～28cm（0.5cm刻み）、29cm、30cm
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営