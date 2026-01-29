【新発売】山形発ファスティングブランド『RESET』、温活×腸活を叶える冬限定の酵素ドリンク「アップルシナモン味」を発売。「空にする喜び」を、冬の温かな美味しさで。

株式会社ALFOR

「空にする喜び、満たす喜び」をコンセプトに、山形県からお届けする食品ブランド『RESET（リセット）』（運営：株式会社ALFOR）は、主力製品である5日間のファスティング（断食）プログラム「FASTINGBOX」より、キャンペーン期間限定の特別なフレーバーとして「アップルシナモン味」を2026年2月2日(月)より発売いたします。

今冬のキャンペーンでは、ドリンクに加えて「麹とかぼちゃ」「麹ときのこ」の新作ベジポタージュ2種もラインナップ。

冬の冷えが気になる季節に、お湯割りで楽しむ「温活×腸活」という新しいファスティング体験を提案し、美味しく、長く続けられる健やかな食習慣をサポートします。

「あたたかくて美味しい」にこだわった、冬限定の新フレーバー・新作ポタージュ

今回のラインナップは、単なる「健康食品」の枠を超え、 ファスティング中でも食事の時間そのものを楽しめることを大切に、レストランのような奥深い味わいを追求しました。

【こだわり】

1.酵素ドリンク：アップルシナモン味

まるで「焼きりんご」のような深みのある味わい。

りんごの優しい甘みとシナモンのスパイシーな香りが引き立て合うよう、絶妙な配合バランスを追求しました。お湯で割ることで香りがより一層際立ち、冬のティータイム感覚でインナーケアを楽しめます。

2.麹とかぼちゃのポタージュ

かぼちゃの甘みを伝統的な「麹」の力で引き出しました。

粉末化で失われやすい甘みとコクを補うため、甘酒パウダーを隠し味に使用。さらに複数のスパイスをブレンドすることで、素材そのものが持つ温かなコクを表現しました。

3.麹ときのこのポタージュ

数種類のきのこを贅沢に使い、玉ねぎと麹の旨みを土台にすることで、きのこ特有のクセを抑えつつ豊かな風味を凝縮。

きのこが苦手な方でも「しみじみと美味しい」と感じていただける、ほっこりとした一杯に仕上げました。

【開発背景】冬の「我慢しない」ファスティング

「ファスティング＝我慢」というイメージを払拭したいという想いから、RESETは、冬場に需要が高まる「温まり」に着目しました。

冬の冷えが気になる季節に向けて「温活×腸活（体を温めながら腸内環境を意識する考え方）」という視点を開発の軸に据え、寒い時期でも無理なく、そして楽しみながら体を整えてほしいという願いを込めて、お湯割りでも美味しく飲めるアップルシナモン味を開発しました。

本商品は、寒い季節でも無理なく続けられるよう、

「あたたかくて美味しい」ことにこだわった、冬限定のファスティング体験を提案します。





【新フレーバーの特徴】- 国産リンゴのフルーティーな味わいと、厳選されたシナモンのアクセント。- RESET独自の「無添加・国産原料・発酵」へのこだわりはそのままに。- 冬の「温活」を叶えるお湯割り提案：酵素ドリンクをお湯で割ることで、シナモンの香りがより一層引き立ちます。セットに含まれる「ベジポタージュ」とともに、体の芯から温まるファスティング体験が可能です。

【商品の詳細】- 商品名：FASTINGBOX（アップルシナモン・キャンペーン限定セット）- 発売日：2026年2月2日（月）- セット内容：・酵素ドリンク（アップルシナモン味／内容量490ml）×1本・麹とかぼちゃのポタージュ×1包・麹ときのこのポタージュ×1包・熟成塩麹のおかゆ/塩麹参鶏湯のおかゆ/甘酒カレーリゾット/あさりトマトクリームリゾット（各1袋）・LINEパーソナルサポート付き- 価格：初回価格：5,378円（税込）- 販売場所：RESET公式オンラインストア（https://reset-fasting.jp/）- フレーバー選択について：通常の「はちみつレモネード味」のコースからも、マイページより当フレーバーへの切り替え・選択が可能です。

RESETについて

〈RESETが目指すもの〉

RESETは、山形から「製造直販」の精神で、美味しく食べ続けられることを大切にする食品ブランドです。単なるダイエット手段ではなく、日常的な体調管理や腸内環境を整える「インナーケア」を、誰もが楽しめる美味しい体験へと変えていくことを目指しています。

