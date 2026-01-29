ヴァイスシュヴァルツロゼよりブースターパック 「Lose＆Whisp」 が1月30日(金)発売！

株式会社ブシロード



株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、1月30日(金)に、ヴァイスシュヴァルツロゼの最新商品、ブースターパック「Lose＆Whisp」を発売することをお知らせいたします。

ヴァイスシュヴァルツロゼ第7弾として「Lose＆Whisp」が登場！

今年で10周年を迎える「まいてつ」の他、「ゴスデリ -GOTHIC DELUSION-」「ものべの」「ガマンができない童貞兄キとスナオになれない反抗妹」を含めた4つのゲーム作品から収録！

ブースターパックには1パックに1枚、光っているホロ仕様のカードが封入されています。

さらに、ごく稀に出演キャストやクリエイターの箔押しサインカードが入っていることも！

カードゲームで遊ぶだけでなくコレクションしたい方にもオススメの商品です！

★初版限定！レアリティAGRとして、直筆サインカードを収録！

cura さん （原画）

箔押しサインカード16種を収録！

■レアリティSEC（シークレット）

美麗な描き下ろしイラスト2点を使用！

・cura さん（原画）

■レアリティSSP（スーパースペシャル）

・杏子御津 さん (沢井夏葉 役)

・東シヅ さん (ハチロク 役)

・佐倉江美 さん (早瀬ふかみ 役)

■レアリティSP（スペシャル）

・あじ秋刀魚 さん (雛衣ポーレット 役)

・上田朱音 さん (宝生稀咲 役)

・鈴田美夜子 さん (ロー 役)

・杏子御津 さん (れいな 役)

・東シヅ さん (ハチロク 役)

・ヒマリ さん (有島ありす 役)

・ヒマリ さん (右田日々姫 役)

・かわしまりの さん (右田真闇 役)

・佐倉江美 さん (すみ 役)

・小波すず さん (妹良ちえ 役)

・早瀬ゃょぃ さん (蓑笠凪 役)

『カートン特典』情報

■特製B2ポスター

1カートンにつき全2種から1枚を封入！

描き下ろしイラストを使用した特製B2ポスターです！

■特製PRパック

箔押しサインPRカードが1枚封入されたPRパックを1カートンに1パック封入！

収録されているカードは全4種！

全てブースターパック収録カードの「加工違い」 / 「イラスト違い」のカードです。

商品情報

【商品名】

ブースターパック Lose＆Whisp

【発売日】

2026年1月30日(金)

【希望小売価格】

1パック6枚入り 550円(税込)

1ボックス 10パック入り 5,500円(税込)

1カートン 20ボックス入り 110,000円(税込)

カード種類数：100種＋パラレル100種以上

▼商品の詳細はこちら

https://ws-rose.com/products/los

ヴァイスシュヴァルツロゼとは

150種類以上のタイトルが参戦するブシロードのキャラクターカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」の派生ブランドとして2025年4月よりスタートした “美少女”に特化するキャラクターカードゲーム！

ルールは従来の「ヴァイスシュヴァルツ」と同じなので、「ヴァイスシュヴァルツ」で遊んだことがある方は特に始めやすいカードゲームとなっています。

ヴァイスシュヴァルツロゼ公式ホームページ：https://ws-rose.com/

ヴァイスシュヴァルツロゼ公式X：https://x.com/wsrtcg

ヴァイスシュヴァルツ&Reバースチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g

(C)Lose

(C)Whisp

(C)bushiroad All Rights Reserved.