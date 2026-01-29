いなば食品　こだわりのデザート缶「夜の果実」を新発売！

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、会長：稲葉優子）は、こだわりのデザート缶「夜の果実」シリーズを新発売いたしました。山形県産ふじを使用した「シナモンアップル」と「ラムアップル」の2種類をお楽しみいただけます。

ご自身へのご褒美として芳醇な大人の風味が広がる果実のコンポートはいかがでしょうか。そのままでも、アイスクリームやケーキに添えてもお召し上がりいただけます。

シナモンアップルラムアップル■商品特徴- 夜を彩るフレーバー「シナモンアップル」「ラムアップル」の2種類。- 「シナモンアップル」はりんごの甘みに、温かみのあるシナモンの香りが絶妙にマッチ。- 「ラムアップル」は芳醇なラムの香りが、りんごの爽やかな酸味と甘みを引き立てる、まさに大人のためのデザート。バニラアイスやチーズケーキに添えれば、贅沢な一皿に。- こだわりの国産りんご「山形県産ふじ」を使用。- フルーツの自然な甘みと、深い香りのハーモニーが、特別なあなただけのひとときを彩ります。- アップルパイに使用したり、お菓子作りなどにも最適です。

「夜の果実」シリーズの商品情報 いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/products/other)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)