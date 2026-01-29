抹茶の奥深さと、いちごの華やかさを楽しむ季節限定パフェ　ほろ苦さと甘酸っぱさが調和する、フルーツピークスの春の訪れを感じる一品

青木フルーツ株式会社

青木フルーツ株式会社(本社：福島県郡山市、代表取締役社長：青木大輔)は、フルーツタルト＆カフェ専門店「フルーツピークス」のカフェ併設店にて、香り高い抹茶と旬のいちごを掛け合わせたパフェ2種を、関東店舗・東北店舗それぞれで期間限定販売いたします。関東店舗では、福島県産「ゆうやけベリー」を使用した『福島県産ゆうやけベリーの抹茶モンブランパフェ』を、東北店舗では、甘みと酸味のバランスが特長の「あまおういちご」を楽しめる『あまおういちごの抹茶ティラミスパフェ』をご用意いたします。

画像左：『福島県産ゆうやけベリーの抹茶モンブランパフェ』、画像右『あまおういちごの抹茶ティラミスパフェ』

フルーツ専門店が提供する、抹茶といちごのハーモニーを楽しめるパフェ

抹茶の人気は根強く、特に冬から春にかけては、その香りやほろ苦さを生かしたスイーツが多く登場する季節です。フルーツピークスでは、今が旬のいちごの中から、抹茶と相性が良く、抹茶の風味に負けない甘みと酸味のバランスに優れたものを厳選し、素材同士のハーモニーを楽しめる2種のパフェをご用意しました。果物のおいしさを知り尽くしたフルーツ専門店だからこそ、抹茶といちごの相性の良さを生かした味わいを実現しています。

味わいはもちろん、春を感じさせる爽やかな色味やトッピングにもこだわり、いちごや抹茶の素材感がひと目で伝わる、華やかなビジュアルに仕上げました。目からも素材のおいしさを感じていただける、フルーツピークスならではのパフェです。

商品概要

『福島県産ゆうやけベリーの抹茶モンブランパフェ』

関東店舗で展開する『福島県産ゆうやけベリーの抹茶モンブランパフェ』は、福島県産「ゆうやけベリー」をふんだんに使用し、抹茶と組み合わせたパフェです。果汁たっぷりのゆうやけベリーは、濃い甘みの中に上品な酸味があり、口に運んだ瞬間にいちご本来のおいしさが広がります。

パフェの中には、抹茶チーズクリームや抹茶アイス、生クリームを重ね、コクがありながらも軽やかな口当たりに仕上げています。食べ進めると、チョコブラウニーやぷるるんとしたゼリー、ラズベリーコンフィチュールが食感と味のアクセントとなり、最後まで飽きずにお楽しみいただけます。

香り高くほろ苦い抹茶が、ゆうやけベリーの豊かな味わいを引き立てる、いちご好きのための贅沢な一品です。

『福島県産ゆうやけベリーの抹茶モンブランパフェ』

『福島県産ゆうやけベリーの抹茶モンブランパフェ』

◆価格：1,600円（店内飲食税込 1,760円）

◆販売店舗：つくば店、豊洲セイルパーク店、横浜ポルタ店

◆販売期間：2026年2月1日(日)～2026年2月28日(土)

『あまおういちごの抹茶ティラミスパフェ』

東北店舗で展開する『あまおういちごの抹茶ティラミスパフェ』は、濃厚な甘みが特長のあまおういちごを主役にした、抹茶ティラミス仕立てのパフェです。果汁あふれるあまおういちごのジューシーな甘みが、香り高い抹茶と重なり、奥行きのある味わいを生み出します。

抹茶風味のアイスやソースに、特製の抹茶チーズクリームを重ね、口に運ぶたびにコクとほろ苦さが広がる大人の味わいに仕上げました。粒あんや白玉がやさしい甘みともちもちとした食感を添え、和の要素が抹茶の風味を引き立てます。仕上げに抹茶パウダーと抹茶チュイルをあしらい、香りと食感のアクセントをプラスしました。

甘さと苦み、和と洋が美しく調和した、抹茶ティラミスならではの一品です。

『あまおういちごの抹茶ティラミスパフェ』

『あまおういちごの抹茶ティラミスパフェ』

◆価格：1,210円（店内飲食税込 1,331円）

◆販売店舗：本店、福島南バイパス店、いわき泉店、郡山コスモス通り店、会津店、仙台富沢店、福島西店

◆販売期間：2026年2月16日(月)～2026年3月15日(日)

フルーツピークス(fruitspeaks)について

1924年創業の果物専門店「フルーツショップ青木」から生まれたフルーツタルト＆カフェ専門店。全国に現在17店舗を展開しています。(福島、宮城、埼玉、茨城、東京、神奈川 うち10店舗がカフェ併設) 「フルーツが主役の、フルーツを食べるためのスイーツをお届けしたい。」という想いで作られたフルーツをふんだんに使用したタルトや、カフェ併設店ではパフェ、お食事メニューもご提供しています。厳選し、美味しい時期を見極めたフルーツを使用し、タルトはフルーツ本来のおいしさを引き立たせるため、甘み・酸味に合わせて生地とクリームを使い分けています。

フルーツピークス 店内イメージフルーツピークス イメージ

公式ホームページ：https://fruitspeaks.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/fruitspeaks_honbu/