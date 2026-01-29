【2月は来店するほど獲得倍率アップ】「すき家」「なか卯」で最大15倍のVポイントがもらえるキャンペーンを開催！

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）は、ゼンショーグループ傘下の「すき家」「なか卯」のご利用で最大15倍、「はま寿司」では、北陸・九州・沖縄は最大7倍、東北・静岡・山梨は最大10倍のVポイントがもらえるキャンペーンを2026年2月1日（日）から2026年2月28日（土）まで開催いたします。

「すき家」「なか卯」では、店舗へのご来店時にモバイルVカードやTカードを提示いただくと、通常のお食事で貯まるVポイント（200円（税込）につき1ポイント）に加え、来店回数に応じて最大15倍のVポイントを進呈いたします。キャンペーン期間中に2回来店で2倍、3回来店で5倍、4回来店で10倍、5回以上の来店で15倍のVポイントが貯まります。

北陸・九州・沖縄の「はま寿司」では、来店回数に応じて最大7倍のVポイントを進呈いたします。キャンペーン期間中に2回来店で5倍、3回以上の来店で7倍のVポイントが貯まります。東北・静岡・山梨の「はま寿司」では、来店回数に応じて最大10倍のVポイントを進呈いたします。キャンペーン期間中に2回来店で5倍、3回来店で7倍、4回来店で9倍、5回以上の来店で10倍のVポイントが貯まります。

※ 本キャンペーンは一部対象外の店舗がございます。対象店舗はキャンペーンサイトでご確認ください。

「すき家」「なか卯」「はま寿司」では、まだまだ寒いこの季節にぴったりな、心も体も温まるメニューや、旬の味覚を楽しめる季節限定メニューをご用意しております。Vポイントがお得に貯まるこの機会にぜひ「すき家」「なか卯」「はま寿司」でのお食事をお楽しみください。

CCCMKHDは、「すき家」「なか卯」「はま寿司」でのVポイントキャンペーンを通じて、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

＜キャンペーン概要＞（1）【すき家】Vポイント倍率UPキャンペーン（2月）

・期間：2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）※エントリーは不要です。

・概要：期間中、対象店舗へのご来店時にモバイルVカードやTカードを提示し、200円（税込）以上のお会計で1ポイント以上貯めていただくと、来店回数に応じて、以下の通りVポイントを進呈いたします。

・1回来店で1倍（通常ポイント1倍）

・2回来店で2倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント1倍）

・3回来店で5倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント4倍）

・4回来店で10倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント9倍）

・5回以上の来店で15倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント14倍）

※来店回数のカウントは1日1回までとなります。

※お会計毎に、来店時の来店回数に応じたポイント倍率で算出いたします。

※利用回数上限、進呈ポイント数上限はございません。

※キャンペーンポイントは2026年3月下旬に進呈いたします。

・対象店舗：全国のすき家

※Vポイント対象店舗のみとなります。

※四国（香川県・高知県・徳島県・愛媛県）の店舗は対象外となります。

・キャンペーンサイト：https://web.tsite.jp/app/push/zensho260201_sukiya/

（2）【なか卯】Vポイント倍率UPキャンペーン（2月）

・期間：2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）※エントリーは不要です。

・概要：期間中、対象店舗へのご来店時にモバイルVカードやTカードを提示し、200円（税込）以上のお会計で1ポイント以上貯めていただくと、来店回数に応じて、以下の通りVポイントを進呈いたします。

・1回来店で1倍（通常ポイント1倍）

・2回来店で2倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント1倍）

・3回来店で5倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント4倍）

・4回来店で10倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント9倍）

・5回以上の来店で15倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント14倍）

※来店回数のカウントは1日1回までとなります。

※お会計毎に、来店時の来店回数に応じたポイント倍率で算出いたします。

※利用回数上限、進呈ポイント数上限はございません。

※キャンペーンポイントは2026年3月下旬に進呈いたします。

・対象店舗：全国のなか卯

※Vポイント対象店舗のみとなります。

※東北（青森県・秋田県・岩手県・山形県・福島県・宮城県）の店舗は対象外となります。

・キャンペーンサイト：https://web.tsite.jp/app/push/zensho260201_nakau/

（3）【はま寿司】Vポイント倍率UPキャンペーン（2月）

・期間：2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）※エントリーは不要です。

・概要：期間中、対象店舗へのご来店時にモバイルVカードやTカードを提示し、200円（税込）以上のお会計で1ポイント以上貯めていただくと、来店回数に応じて、以下の通りVポイントを進呈いたします。

＜北陸、九州・沖縄の店舗＞

・1回来店で1倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント2倍）

・2回来店で5倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント4倍）

・3回以上の来店で7倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント6倍）

＜東北、静岡・山梨の店舗＞

・1回来店で1倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント2倍）

・2回来店で5倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント4倍）

・3回来店で7倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント6倍）

・4回来店で9倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント8倍）

・5回以上の来店で10倍（通常ポイント1倍＋キャンペーンポイント9倍）

※来店回数のカウントは1日1回までとなります。

※お会計毎に、来店時の来店回数に応じたポイント倍率で算出いたします。

※利用回数上限、進呈ポイント数上限はございません。

※キャンペーンポイントは2026年3月下旬に進呈いたします。

・対象店舗：東北・静岡・山梨・北陸・九州・沖縄のはま寿司

（青森県・秋田県・岩手県・宮城県・山形県・福島県・静岡県・山梨県・新潟県・富山県・石川県・福井県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県）

・キャンペーンサイト：https://web.tsite.jp/app/push/zensho260201_hama/