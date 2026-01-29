モノタロウ、女性活躍推進の最高位「プラチナえるぼし認定」を取得

株式会社MonotaRO

現場を支えるネットストア「モノタロウ（https://www.monotaro.com/）」を運営する株式会社MonotaRO （本社：大阪市北区、代表執行役社長：田村 咲耶、以下「 モノタロウ」) は、2025年12月26日に、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況などが特に優良な企業として「プラチナえるぼし認定」を取得しました。

「プラチナえるぼし認定」は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に基づく認定制度（えるぼし認定）のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に受けられる、最高位の認定です。

当社は2022年3月に3つ星の「えるぼし認定」を取得しておりましたが、今回「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」の、１.採用（女性正社員割合） ２.継続就業（女性の継続雇用割合） ３.労働時間等の働き方 ４.管理職比率 ５.多様なキャリアコース（女性の正社員転換等）においてさらに高水準の要件を満たしたことで、「プラチナえるぼし認定」の取得に至りました。

■MonotaROの主な取り組み

- 「子育て座談会」の定期開催

子育て中やこれから出産‧育児を考えている有志の従業員が参加する座談会を定期的に開催しています。参加は性別を問わず自由で、仕事と子育ての両立、時間のやりくり、職場のサポートに関する悩みや工夫を共有する場を提供しています。

- キャリア研修の実施

当社は「学び続ける・変わり続ける」ことを重視し、従業員の成長支援のために、研修の目的や意図を明確にした職位別のキャリア研修を実施しています。拠点やライフイベントなどに配慮し、終日研修の分割開催やオンライン化など参加しやすい運用に努めています。

また、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進に不可欠な「相手の立場を想像すること」を促進するため、「無意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）」への理解を深める研修を段階的に導入・実施しています。

- 仕事とライフイベントの両立支援

多様な人材が安心して働き続けられる環境づくりを促進するため、社内意識調査を踏まえ、育児・介護、不妊治療や病気・けがによる治療を理由としたフレックス制度の見直しや、積立有給休暇制度（最大40日）の導入など、ライフイベントに応じた就業支援を行っています。

サステナビリティページ

https://corp.monotaro.com/ir/sustainability/index.html

当社は、今後もさらなる女性の活躍推進に向けた取り組みを強化するとともに、柔軟な働き方の選択肢を広げ、性別を問わず多様な社員一人ひとりの能力を活かせる環境づくりに積極的に取り組んでまいります。

■株式会社 MonotaRO(モノタロウ)について

（本社：大阪市北区、代表執行役社長：田村 咲耶、URL：https://corp.monotaro.com/）

切削工具や研磨材などの工業用資材から自動車関連商品や工事用品、事務用品に至るまで、現場・工場で必要とされる 約2,830万点（2025年9月末時点）の間接資材（※）を取り扱っています。ロングテールと言われる低頻度購買の商品も取り扱うことにより、「他では見つからなかったけれどモノタロウで見つかった」とお客様に体験していただき、事業のお役に立てるよう品揃えの拡充と探しやすさの向上に努めています。

当社は、「資材調達ネットワークを変革する」を企業理念に、お客様の生産性向上へ向け、よりレベルの高いサービスを目指しています。

東証プライム市場上場。2025年9月末時点の登録ユーザー数は、1,094万。2024年度12月期の連結売上高は2,881億円。製造業を中心に自動車業、建設工事業、飲食店、医療介護、教育などさまざまな業種のお客様に登録いただいています。

※：「間接資材」とは、事業の現場における資材のうち、最終製品になる原材料や部品などの「直接資材」を除く全ての資材を指し、切削工具や研磨材などの工作用資材から梱包・補修・清掃・安全・事務用品まで多岐にわたります。