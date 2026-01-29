長野県の移住イベント「信州で暮らす働くフェア・ミニ～キーワードから始まる信州の暮らし～」を2月28日、有楽町の東京交通会館にて開催します。

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

全国の自治体と連携して移住を支援する「公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構」は、2月28日（土）に移住相談イベント「信州で暮らす働くフェア・ミニ～キーワードから始まる信州の暮らし～」を開催します。長野県の魅力を知りたい、長野県との関わりをつくりたい、地方移住に興味がある、そんな方におすすめのイベントです。

『信州で暮らす働くフェアミニ』は、長野県内28市町村と移住に関する団体が有楽町に集結する、移住相談イベントです。市町村ごとの【暮らしのキーワード】をヒントに、信州ならではの理想の暮らしをイメージしながら移住の相談ができます。

移住の情報提供に加え、各回のテーマに合わせて参加市町村が地域の魅力を発信するPRコーナーや、長野の林業を「知って・触れて・体験できる」森と木の体験ひろばを同時開催します。

長野県出身の方や、観光・出張等で訪れた経験のある方はもちろん、まだ具体的な地域を決めていない方や、キーワードから信州の暮らしを知りたい方など、移住検討の初期段階にある方にも幅広くご参加いただけます。

信州での新しい暮らしの第一歩をこのフェアから始めませんか。

イベントの概要

日時： 2026年2月28日（土）11:00～17:00

名称： 信州で暮らす働くフェア・ミニ ～キーワードから始まる信州の暮らし～

会場： 東京交通会館12階 カトレアサロンA（東京都千代田区有楽町2-10-1）

アクセス：JR有楽町駅徒歩1分、東京メトロ有楽町線「有楽町駅」徒歩１分、

東京メトロ「銀座駅」 徒歩３分

参加費： 無料

主催： 長野県／田舎暮らし「楽園信州」推進協議会

共催： 公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

詳細ページ： https://www.furusato-web.jp/event-info/p251255/

※来場登録方法：下のフォームよりお申し込みください。

https://app.spot-recorder.jp/918863_shinsyu-iju-fair2026/

※当日の混雑状況により、入場制限を行う場合があります。

イベントの内容

【相談ブース】

市町村ブース（28市町村）

「♨温泉のある暮らし♨」「スキー場まで15分」「北アルプスの景観抜群」など、

キーワードから気になる地域を探すことができます。信州での暮らしついて各市町村の担当者に直接ご相談いただけます。

※ご相談は1回あたり15分程度を目安とさせていただきます。

なお、当日の混雑状況により整理券を配布するブースがございます。

しごと・暮らしブース（7団体）

住まい・仕事・農業・林業・地域おこし協力隊などに関する相談が可能です。市町村ブースとあわせて活用することで、信州移住の検討をより具体的に進められます。

【プレゼント】

来場者全員に“アルクマコットンバッグ”を、来場登録をされた方に“アルクママグネット”をプレゼントします。更に、2ブース以上相談をすると、“選べる！信州のお土産”をプレゼント！

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。

【PRコーナー】

「子育て」や「自然に囲まれた暮らし」など、信州での暮らしに関するテーマごとに開催します。

各回のテーマに沿って、参加市町村が3分間のPRを実施。PR後には、市町村担当者に気軽に質問できます。

関心のあるテーマから複数の市町村の情報をまとめて得られるコーナーです。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【森と木の体験ひろば】

信州の森林・林業・木材に触れられる体験企画「森と木の体験ひろば」を同時開催します。ワークショップや体験コンテンツを通じて、信州の木の魅力や林業について知ることができる企画です。

ワークショップ（先着100名）

信州のヒノキを使ったコースターorスマホスタンドづくり

選べるマークを１つレーザープリントできます。

信州のスギを使った積み木コーナー

森で働くプロ気分！林業体験コーナー

防護服やヘルメットを着けて記念撮影ができます。

※写真はイメージです。

森の恵みを感じるアロマ体験コーナー

信州の杉とハーブをブレンドした森林アロマの香りを、会場でお試しできます。

出展市町村・団体

【市町村】※全28市町村

長野市/松本市/岡谷市/飯田市/伊那市/駒ヶ根市/中野市/大町市/茅野市/塩尻市/佐久市/千曲市/東御市/安曇野市/長和町/下諏訪町/富士見町/辰野町/箕輪町/飯島町/宮田村/豊丘村/麻績村/朝日村/池田町/山ノ内町/木島平村/信濃町

【関係団体】

長野県移住相談/地域おこし協力隊/長野県宅地建物取引業協会/ハローワーク長野/

長野県プロフェッショナル人材戦略拠点/長野県信州の木活用課/長野県農政部農村振興課

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構について

公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構（JOIN-FURUSATO）は、都市から地方への移住、都市と農山漁村地域の交流を推進し、人口減少社会における地域の活性化への寄与を目的として活動しています。

当機構の運営する「ふるさと回帰支援センター・東京」は、全国の自治体と連携し、移住相談を通して、地方へ移住したい人を支援しています。東京・有楽町のセンターには各都道府県の相談員が常駐しており、暮らし、仕事、子育て環境などに関して、具体的な地域情報をもとに相談に応じています。

名称 ： 公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

所在地 ： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町２-１０-１ 東京交通会館８階

代表者 ： 理事長 高橋 公

URL ： https://www.furusatokaiki.net/