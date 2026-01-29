【INTLOOP】ON＆BOARD運営ファンドに出資 ― AIスタートアップとの共創でオープンイノベーションを推進

INTLOOP株式会社

INTLOOP株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 博文、以下「INTLOOP」）は、ON＆BOARD株式会社（所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役：下平将人、中山航介 以下「ON＆BOARD」）が運営する「ON＆BOARD投資事業有限責任組合」へ出資を行い、AI領域を中心としたスタートアップとの協業に向けた取り組みを始動いたしました。

本取り組みは、INTLOOPが掲げる中長期経営計画「INTLOOP “VISION2030”」における重点戦略の一環として推進してまいります。

■出資背景

AIをはじめとする先端技術の進展により、企業には生産性向上や事業変革のスピードが一層求められています。INTLOOPはこうした環境変化を踏まえ、スタートアップとの協業を通じた新たな価値創出・事業機会の創出に向けた基盤づくりを成長戦略の一環として位置付けています。

この方針に基づき、AIエージェントやDX領域を中心に、企業の生産性向上や事業変革に資する先端技術分野への投資・支援を行うON＆BOARDの投資戦略が、INTLOOPの事業戦略と高い整合性を有していると判断し、同社が運営するファンドへの出資を行いました。

■ON＆BOARD投資事業有限責任組合およびON＆BOARDの特徴

ON＆BOARDが運営する同ファンドは、企業の生産性向上に資するAIエージェント／DX領域や、

社会実装が求められる先端技術（Deeptech）領域を主な投資対象としています。

創業期を中心とした投資方針（全体の約70％）を通じて、将来性の高いスタートアップの発掘・育成を行っています。

■出資・協業検討の狙い

INTLOOPは、本出資の狙いをON＆BOARDとの協業によるスタートアップ支援に置いています。

ON＆BOARDが発掘・支援するスタートアップは、AIエージェントやDX領域をはじめとする先端技術を強みとしており、これらの技術は、INTLOOPが展開するコンサルティングおよびソリューション事業との親和性が高い領域です。

本出資を起点として、スタートアップが有する先端技術の活用可能性を検討しながら、INTLOOPのソリューションポートフォリオの拡大を図るとともに、顧客企業が直面する経営・業務課題に対する解決策の高度化につなげていく方針です。

■INTLOOP “VISION2030”について

本取り組みは、INTLOOPが掲げる中長期経営計画「INTLOOP “VISION2030”」における下記5つの重点戦略のうち、２.３.４.の3つに基づいています。

１.：フリーランス事業強化／コンサル領域拡充

２.：ソリューションポートフォリオの拡充

３.：オープンイノベーション新事業創出

４.：JV共創／ファンド投資事業強化

５.：筋肉質なグループ経営基盤構築

本出資は、これらの戦略を推進するための一施策として、スタートアップとの協業可能性を拡張する役割を担います。

参考：中長期経営計画「INTLOOP “VISION2030”」(https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20240913/20240913585041.pdf)

■今後の展開

INTLOOPは、本出資を起点として、AI領域を中心としたスタートアップとの協業可能性の探索や、

オープンイノベーション推進に向けた取り組みを段階的に進めてまいります。

具体的な施策や連携内容については、今後の検討・協議を踏まえながら決定いたします。

■ON＆BOARD株式会社について

シード・アーリー期を中心に出資するベンチャーキャピタルであり、Unlock Talent Across the world（世界の声を聴く）をミッションに、AIエージェント、医療機器、ロボティクスから核融合に至るまで幅広い領域においてリード出資、社会実装を目指す。

戦略コンサルタント、商社、AIエンジニア、研究者、弁護士、大型M＆A経験者等の幅広い専門家・アドバイザーが在籍し、スタートアップの創業期に寄り添う点が特徴の１つです。

起業の今を知り今動くためのメディア「ON＆BOARD TIMES」、創業支援プログラム「Out Of BOUNDS」を通じてゼロイチのカンパニークリエーションの実施、長野発スタートアップカンファレンス「SWISH!スタートアップキャンプ」等を提供し、スタートアップエコシステムの拡大に取り組んでいます。

社名：ON＆BOARD株式会社

設立：2023年10月

代表取締役：下平 将人、中山 航介

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階（CIC Tokyo内）

事業内容：ベンチャーキャピタルファンドの管理・運営及びインキュベーションに関する事業

URL：https://onboardvc.com/

■INTLOOP株式会社について

INTLOOP（イントループ）株式会社は、企業の経営課題解決をミッションとしています。社員として所属する国内系・外資系ファーム出身の経験豊富なコンサルタントが担うコンサルティングサービスや、約53,000名（2025年10月末時点）の登録を誇るコンサルタント・ITエンジニアなどのプロフェッショナル人材を支援する人材ソリューションサービスを主軸に展開しています。そのほか、マーケティングノウハウを提供するデジタルトランスフォーメーションサービス、先端技術を中心とした開発支援を行うテクノロジーソリューションサービスを提供しています。

会社名：INTLOOP株式会社

代表者：代表取締役 林 博文

所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス27階

設立：2005年2月

事業：コンサルティング、プロフェッショナル人材支援、テクノロジーソリューション、 デジタルトランスフォーメーション、人材紹介

URL：https://www.intloop.com

