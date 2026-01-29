～はなまる「創業25周年感謝祭」第8弾～「ちくわ磯辺揚げ」や「はなまる唐揚げ」が無料に！さらに天ぷら100円引きもセットになった超お得な4枚綴りクーポンを1月29日(木)より店頭配布開始

株式会社吉野家ホールディングス

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開する株式会社はなまる（本社：香川県高松市 代表取締役社長：前田良博、以下はなまる）は、2026年1月29日（木）より、全国の「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「讃岐うどん高松勅使」各店舗（一部店舗除く）にて、「創業25周年感謝祭 第8弾」として、次回ご来店時に使える「4枚綴りクーポン」を数量限定で配布いたします。

公式ニュースサイト :https://www.hanamaruudon.com/news/2026/0129-9544.html

■感謝の気持ちを4枚のクーポンに！「第8弾」は天ぷらがお得に

はなまるは、2000年5月に香川県高松市で創業して以来、多くのお客様に支えられ、本年で25周年を迎えることができました。創業25周年イヤーの締めくくりとして、お客様へ日頃の感謝を込めて、うどんのお供にぴったりな天ぷらを存分に楽しんでいただける特別なクーポンを、1月29日(木)より、店舗で配布します。

人気メニューの「ちくわ磯辺揚げ」や「はなまる唐揚げ」が無料になるクーポン各1枚とお好きな天ぷら100円引きのクーポン2枚の計4枚綴りのクーポンをご用意しました。うどん1品の購入につきクーポンを1枚ご利用いただけますので、ご家族やご友人とのお食事など、お得にご利用いただけます。

《創業25周年感謝祭 第8弾 クーポン配布概要》

〈名称〉

はなまる25周年感謝祭 第8弾

〈配布期間〉

2026年1月29日(木)～2月10日(火)頃

※なくなり次第配布終了

〈利用期間〉

2026年1月29日(木)～2月25日(水)

〈クーポン内容〉

下記の4枚綴りクーポン

１.お好きな天ぷら1品100円引き×2枚

２.「ちくわ磯辺揚げ」1本無料×1枚

３.「はなまる唐揚げ」1個無料×1枚

〈利用条件〉

１.うどん1杯ご購入ごとに、お好きな天ぷら1品100円引きいたします

２.うどん1杯購入ごとに、ちくわ磯辺揚げ1本無料にいたします。

３.うどん1杯購入ごとに、はなまる唐揚げ1個無料にいたします。

※お会計時従業員に、クーポンをお渡しください。

※「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「讃岐うどん高松勅使」の各店舗でご利用いただけます。空港・競馬場内店舗等、一部の店舗や施設の店舗ではご使用いただけません。

※モバイルオーダー、デリバリーサービス、テイクアウト専用レジではご使用いただけません。

※テイクアウト可

※他のキャンペーンサービス、割引、クーポンとは併用いただけません。ただし、株主優待券とは併用いただけます。

※オークション等での転売はおやめください。

〈実施店舗〉

全国の「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「讃岐うどん高松勅使」

※利用のみ対象店舗（吉野家からあげ販売店舗は無料対象外）

那覇空港際内ターミナルビル店、福岡空港国内ターミナルビル店、イーアス沖縄豊崎店、ミーナ天神店、イオン浦西店、TXGA 流山おおたかの森店、茨木宮島店、うまげな西武所沢店

※対象外店舗

多肥店、東京競馬場店、新習志野湯~ねる店、竹清アリオ倉敷店、竹清 LECT 店、竹清有明ガーデン店

おいでまい！さぬきプロジェクト

2000年に香川県高松市で創業したはなまるうどんは、創業25年目を迎えた本年、改めて原点に立ち返り、讃岐うどん文化の保全・継承と、香川県の魅力発信を目指す「おいでまい！さぬきプロジェクト」を始動しました。 「おいでまい」は讃岐弁で「いらっしゃい」を意味します。本プロジェクトを通して、全国の皆様に「讃岐うどんを食べたい」「香川へ行きたい」と思っていただけるような、おいしさと驚きに満ちた商品・サービスをお届けしてまいります。

おいでまい！さぬきプロジェクト ロゴ

すべては、讃岐うどんとともに。

2000年5月、高松市木太町で生まれたはなまるうどん。

創業以来、はなまるがこだわり続けてきたのは香川の誇る讃岐うどんが、誰もがいつでも手軽に、

そして美味しく食べられる“日常食”であり続けること。

変わらない想いのもと、

「本当」の香川生まれであるはなまるが、

「本物」にこだわった一杯の讃岐うどんを、

「正直」に真心を込めて、お届けしてまいります。

株式会社はなまる

はなまるでは「みんなに、おいしい驚きを。」を掲げ、今後もお客様においしさと驚きを提供する商品・サービスをお届けしてまいります