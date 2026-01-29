一生に一度のハタチのワガママ、全部叶える！1000着以上の振袖が揃う『振袖大展示会』さいたまスーパーアリーナで開催

アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長 和田浩明）が運営する、振袖や紋服のレンタル・販売・撮影を手掛ける「BRANDNEWoMAN（ブランニューマン）」は、『振袖大展示会』を2026年2月11日（水）・14日（土）～16日（月）の4日間、さいたまスーパーアリーナで開催いたします。成人式が終わったばかりの2月は、1年で最も振袖の種類が充実し、人気の振袖や当日のお支度時間も予約が取りやすい貴重なタイミング！早めに準備を始める方にお得な早割特典もご用意しておりますので、ぜひこの機会にご家族皆様でお越しください。

予約：https://www.alphaclub-furisode.com/event/(https://www.alphaclub-furisode.com/event/)

※ご来場いただくにはご予約が必要となります。

近年、王道の古典柄をはじめ、大正ロマンを感じるレトロモダン柄やシンプルな無地など、振袖のスタイルは多様化しています。お母様から譲り受けた振袖を帯や小物で現代風にアレンジする方も多くいらっしゃり、SNS映えや「自分らしさ」にこだわったフォトジェニックな着こなしも注目されています。そんな「一生に一度の晴れ姿を妥協したくない」という声に応えるため、年に4回開催しているBRANDNEWoMANの『振袖大展示会』。今回は「卒業袴展示会」や「単品小物販売会」も同時開催いたしますので、振袖から卒業袴まで、ハレの日の衣裳を1日で揃えることができます。イベントでは古典柄からトレンド柄まで、1000着以上の豊富な衣裳が勢ぞろい！豊富なラインナップの中から、理想の一着に出会えます。振袖から小物まで実際に試着をし、専門スタッフがお客様の好みに合わせてトータルコーディネートいたしますので、「何が似合うか分からない」という方もお気軽にご相談ください。

【BRANDNEWoMANとは】

「一生に一度だから、可愛くってあたりまえ」をコンセプトに、成人式の衣裳を豊富に取り揃え、レンタル、販売、撮影などを展開しています。

https://www.alphaclub-furisode.com/

『振袖大展示会』詳細

開催日：2026年2月11日（水）・14日（土）・15日（日）・16日（月）

会場：さいたまスーパーアリーナ(展示ホール)

時間：１. 9:00～ ２. 11:30～ ３. 14:30～ ４. 17:00～ ※最終日は14:30受付まで

住所：埼玉県さいたま市中央区新都心8

アクセス：JR京浜東北線・JR上野東京ライン(宇都宮線・高崎線）

さいたま新都心駅から徒歩3分 /

JR埼京線 北与野駅から徒歩7分 /

首都高速埼玉新都心線「新都心」出口からすぐ

公式サイト：https://www.alphaclub-furisode.com/

Instagram：https://www.instagram.com/brandnewoman_official/

問合せ：TEL 048-827-7557 BRANDNEWoMAN北浦和本店

（受付時間：10:00～19:00）

◆成人式衣裳プラン

■振袖レンタルプラン 233,750円(税込)～

振袖・帯・帯揚げ・帯締め・長襦袢・肌着・裾除け・足袋・前板・後板・帯枕・腰紐・伊達締め・

コーリンベルト・三重紐・衿芯・重ね衿・草履・バッグ・ショール

※着付け・ヘアメイク(1回分)、記念写真(六ツ切2ポーズ台紙付)が含まれます。

■振袖販売プラン 220,000円(税込)～

振袖・帯・帯揚げ・帯締め・肌着・裾除け・足袋・前板・後板・帯枕・腰紐・伊達締め・

コーリンベルト・三重紐・衿芯・重ね衿・草履・バッグ

※着付け・ヘアメイク(1回分)、記念写真(六ツ切2ポーズ台紙付)が含まれます。

■紋服プラン 85,800円(税込)～

長着・羽織・袴・長襦袢・角帯・肌着・ステテコ・足袋・腰紐・伊達締め・衿芯・羽織紐・雪駄・末広

※着付け(1回分)、記念写真(六ツ切2ポーズ台紙付)が含まれます。

その他ママ振・姉振プランやロケーション撮影等様々なプランをご用意しております。

◆卒業袴展示会

レンタル価格 28,600円(税込)～

二尺袖・袴・帯・襦袢・重ね衿・肌着・裾除け・着付け小物

※サイズには限りがございます。

※着付け、ヘアメイク等は別途料金となります。

※カード・お振込み・PayPayのみのお支払いとなります。

◆単品小物販売会

髪飾り 9,900円(税込)～ / ショール 11,000円(税込)～ / 草履・バッグ 44,000円(税込)～

※帯・重ね衿・帯揚げ・帯締めの単品販売も行っております。

※カード(Visa、Master)またはPayPayのみのお支払いとなります。

◆うれしい早割特典

2007年4月2日～2009年4月1日生まれの方対象で以下3つの特典がございます。

１. お見積りから30,000円サービス

※合計金額が165,000円(税込)以上の場合のみ適用となります。(小物のみ・フォト・ママ振・紋服プランは対象外)

２. お好きな髪飾りプレゼント

３. ミニアルバム10カット分プレゼント

※早割特典は、その他キャンペーンとの併用はできません。

◆成約特典

『振袖大展示会』で成約されたお客様限定の特典といたしまして、お見積り金額より30,000円を割引いたします。

※成約特典は165,000円(税込)以上の場合のみ適用となります。(小物のみ・フォト・ママ振・紋服プランは対象外)

※キャンセルされた場合は成約特典の権利も失効となります。

◆来場特典

１. 人気ブランドアイカラー&アイライナー

２. 人気ブランドリップ＆チーク

３. 韓国コスメ詰め合わせ

※2027年～2030年に成人式を迎える方で、親子でご予約の上、初めてご来場いただいた方が対象となります。

※衣裳レンタル又はご購入をご検討の方が対象となります。(小物のみ・フォトプランは対象外）

※来場特典のお引換えはお一人様一回限りとなります。お渡し後の交換等はお受けしておりません。

※色はお楽しみとなります。

【会社概要】

商号： アルファクラブ武蔵野株式会社

代表： 代表取締役社長 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

創業： 1962年6月

創立： 1964年9月

事業内容： 葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業

資本金： 1億円

ホームページ： https://www.alphaclub.co.jp/