「アニメ『僕のヒーローアカデミア』Ani-Art 先行予約キャンペーン」が開催決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは「アニメ『僕のヒーローアカデミア』Ani-Art 先行予約キャンペーン」を実施いたします！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「アニメ『僕のヒーローアカデミア』Ani-Art 先行予約キャンペーン」を実施いたします。

2026年1月29日（木）よりアニメイト通販にて「アニメ『僕のヒーローアカデミア』Ani-Art 先行予約キャンペーン」の実施が決定いたしました。

今回のキャンペーンでは、アニメ『僕のヒーローアカデミア』の新規Ani-Artビジュアルを使用した新商品の先行予約を実施する他、キャンペーン特典を予定しております。

また、2026年5月27日（水）よりアニメイト対象店舗にて先行販売を実施予定です。

アニメ『僕のヒーローアカデミア』Ani-Art 先行予約キャンペーン

開催期間：2026年1月29日（木）～2026年2月15日（日）

開催場所：アニメイト通販

▼「アニメ『僕のヒーローアカデミア』Ani-Art 先行予約キャンペーン」特設サイト

⇒https://event.amnibus.com/heroaca-animate/

▼アニメイト通販

⇒https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114306

【アニメイト限定販売グッズ情報】

▼アニメイト限定 トレーディング Ani-Art 第9弾 グリッター缶バッジ（全10種）

単品：638円（税込）/BOX：6,380円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

※アニメイト限定で販売するグリッター仕様のトレーディング缶バッジとなります。

※2月16日（月）より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、グリッター加工なしのトレーディング缶バッジ（全10種）の販売を予定しております。

【キャンペーン先行販売グッズ情報】

▼トレーディング Ani-Art 第9弾 ブロマイド（全10種）

単品：308円（税込）/BOX：3,080円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art 第9弾 ビジュアルカード（全10種）

単品：308円（税込）/BOX：3,080円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art 第9弾 アクリルスタンド（全10種）

単品：913円（税込）/BOX：9,130円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art 第9弾 クリアダイカットステッカー（全10種）

単品：583円（税込）/BOX：5,830円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼Ani-Art 第9弾 BIGアクリルスタンド（全10種）

価格：各1,980円（税込）

▼Ani-Art 第9弾 BIGアクリルキーホルダー（全10種）

価格：各1,155円（税込）

▼Ani-Art 第9弾 BIG缶バッジ（全10種）

価格：各1,155円（税込）

▼Ani-Art 第9弾 A3マット加工ポスター（全10種）

価格：各913円（税込）

▼トレーディング Ani-Art 第5弾 オーロラ缶バッジ ver.A（全11種）

単品：638円（税込）/BOX：7,018円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art 第5弾 オーロラ缶バッジ ver.B（全12種）

単品：638円（税込）/BOX：7,656円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art 第5弾 オーロラ缶バッジ ver.C（全12種）

単品：638円（税込）/BOX：7,656円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art 第6弾 オーロラ缶バッジ ver.A（全12種）

単品：638円（税込）/BOX：7,656円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art 第6弾 オーロラ缶バッジ ver.B（全12種）

単品：638円（税込）/BOX：7,656円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art 第6弾 オーロラ缶バッジ ver.C（全12種）

単品：638円（税込）/BOX：7,656円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art 第6弾 オーロラ缶バッジ ver.D（全12種）

単品：638円（税込）/BOX：7,656円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

【アニメイト限定販売グッズBOX購入特典情報】

アニメイト限定販売グッズをBOX購入いただいたお客様に先着で下記の特典をプレゼントいたします。

▼アニメイト限定 トレーディング Ani-Art 第9弾 グリッター缶バッジ（全10種）

1BOX購入で「緑谷出久 Ani-Art 第9弾 75mmグリッター缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。

【アニメイト限定BOX購入特典】

次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で下記の特典をプレゼントいたします。

▼トレーディング Ani-Art 第5弾 オーロラ缶バッジ ver.A（全11種）

1BOX購入で「緑谷出久 Ani-Art 第5弾 75mmホログラム缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。

※2月16日（月）より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「麗日お茶子 Ani-Art 第5弾 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を予定しております。

▼トレーディング Ani-Art 第5弾 オーロラ缶バッジ ver.B（全12種）

1BOX購入で「爆豪勝己 Ani-Art 第5弾 75mmホログラム缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。

※2月16日（月）より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「耳郎響香 Ani-Art 第5弾 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を予定しております。

▼トレーディング Ani-Art 第5弾 オーロラ缶バッジ ver.C（全12種）

1BOX購入で「轟焦凍 Ani-Art 第5弾 75mmホログラム缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。

※2月16日（月）より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「芦戸三奈 Ani-Art 第5弾 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を予定しております。

▼トレーディング Ani-Art 第6弾 オーロラ缶バッジ ver.A（全12種）

1BOX購入で「緑谷出久 Ani-Art 第6弾 75mmホログラム缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。

※2月16日（月）より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「死柄木弔 Ani-Art 第6弾 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を予定しております。

▼トレーディング Ani-Art 第6弾 オーロラ缶バッジ ver.B（全12種）

1BOX購入で「爆豪勝己 Ani-Art 第6弾 75mmホログラム缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。

※2月16日（月）より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「トゥワイス Ani-Art 第6弾 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を予定しております。

▼トレーディング Ani-Art 第6弾 オーロラ缶バッジ ver.C（全12種）

1BOX購入で「麗日お茶子 Ani-Art 第6弾 75mmホログラム缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。

※2月16日（月）より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「トガヒミコ Ani-Art 第6弾 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を予定しております。

▼トレーディング Ani-Art 第6弾 オーロラ缶バッジ ver.D（全12種）

1BOX購入で「轟焦凍 Ani-Art 第6弾 75mmホログラム缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。

※2月16日（月）より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「荼毘 Ani-Art 第6弾 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。2月16日（月）より、 ECサイト「AMNIBUS」でも取り扱い予定となっております。

※事後販売ではキャンセル等により在庫の変動がございます。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

※個数制限や販売状況に関してはアニメイト各店にお問い合わせください。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

▼不良品に関するお問い合わせ

本イベントでの購入商品に破損や欠損、印刷不備などの明確な不良を確認された場合、

お手数ではございますがご購入された店舗様、もしくは下記のお問い合わせより速やかにご連絡ください。

https://amnibus.com/contact

※お問い合わせのお返事にお時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【特典情報】

▼キャンペーン特典「ポストカード(全10種)」をプレゼント！

2026年1月29日（木）～2026年2月15日（日）の期間中、アニメイト通販にてアニメ『僕のヒーローアカデミア』の対象キャラクターグッズをご予約1,100円（税込）毎に、キャンペーン特典「ポストカード（全10種）」を1枚プレゼント！

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※対象商品は、アニメ『僕のヒーローアカデミア』Ani-Art 先行予約キャンペーンの先行販売商品のみとなります。

※キャンペーン特典は商品配送時に同梱致します。

※キャンペーン対象の金額設定は全て税込となります。

※景品の転売行為は禁止させていただいております。

※イベントの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

詳細は特設サイトをご確認ください。

⇒https://event.amnibus.com/heroaca-animate/

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

▼AMNIBUS（アムニバス）について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会