株式会社イー・エージェンシー、Amplitude社と共同で「Developers Summit 2026 Dev x PM Day」にプラチナスポンサーとして協賛

株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐 真樹、以下イー・エージェンシー）は、2026年2月18日（水）・19日（木）・20日（金）に開催されるITエンジニアの祭典「Developers Summit 2026（デブサミ2026）」において、初日に行われる「Dev x PM Day」にAmplitude, Inc. （本社所在地：米サンフランシスコ、CEO：スペンサー スケーツ 以下、Amplitude）の日本法人であるAmplitude Analytics 合同会社と共同でプラチナスポンサーとして協賛いたします。

当日は、 Amplitude Analytics 合同会社のソリューションエンジニア 津久井 英樹氏が登壇し、プロダクト開発と改善のスピードを最大化するための「AIを活用したデータ分析」と「現場主導の意思決定プロセス」について講演を行います。

■ 登壇セッションについて

多くの開発・プロダクトチームにおいて、「レポート作成」自体が目的化し、肝心の意思決定が遅れるという課題が散見されます。従来のPV（ページビュー）中心の分析では「なぜその結果になったのか」「次に何をすべきか」が見えにくく、改善のサイクルが止まりがちです。

本セッションでは、AIエージェントを備えたプロダクトアナリティクスプラットフォーム「Amplitude」を軸に、Dev×PMがデータを共通言語とし、合意形成から実行までを自走させるための具体的な実践パターンを、国内事例とデモを交えて解説します。

【セッション概要】- 日時： 2026年2月18日（水） 16:00 ～ 16:30- セッションID： 18-A-5- タイトル： プロダクトの「意思」をデータとAIで実装する ──現場が自走するプロダクトアナリティクス- 登壇者： Amplitude Analytics 合同会社 ソリューションエンジニア 津久井 英樹 氏【本セッションの注目ポイント】- ユーザー行動起点のKPI設計 共通KPIと「成功の定義」を揃え、チームのベクトルを合わせる手法を紹介- リアルタイムなジャーニー分析 Web／アプリを横断したユーザー行動を、ほぼリアルタイムに捉える技術- AIによるインサイト発見 自然言語での問いかけから、AIが分析チャートとインサイトを提示するデモンストレーション- アクションへの直結 分析結果を次の一手（改善施策・検証プラン）に落とし込み、素早く合意形成する方法

「Developers Summit 2026」開催概要

■ 株式会社イー・エージェンシーについて

- イベント名： Developers Summit 2026（デブサミ2026）- 主催： 株式会社翔泳社 CodeZine編集部 / ProductZine編集部- 開催日時： 2026年2月18日（水）～ 20日（金）※イー・エージェンシーはDay 1「Dev x PM Day」（2月18日）に参加- 会場： 有明セントラルタワーホール＆カンファレンス- 参加費： 無料（事前登録制）- 公式サイト： https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218

京都生まれのイー・エージェンシーは、“おもてなしを科学する”を信条に、データ起点のデジタルマーケティングサービスで、お客様の成長戦略・グローバル戦略を強力に支援します。

会社名 ： 株式会社イー・エージェンシー

代表者 ： 代表取締役 甲斐 真樹

設立 ： 1999年1月6日

資本金 ： 9,500万円

本社所在地 ： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

事業内容 ：

・データソリューション事業

・クラウドプロダクト・SaaS事業

・中国事業、ASEAN事業

URL ： https://www.e-agency.co.jp/

■ Amplitude（アンプリチュード）について

Amplitudeは、全世界で4,300社以上（2025年11月現在）が利用するプロダクト分析プラットフォームです。「The Forrester Wave(TM): Digital Analytics Solutions, Q3 2025」レポートにおいて、「Leader（リーダー）」および「Customer Favorite（顧客に最も支持される製品）」の両部門に選出され、デジタルアナリティクス領域をリードする存在として認定されています。SQLなどの専門知識がなくても、誰でも直感的に高度な分析が可能で、インサイトの取得から施策の実行までを高速化します。

URL： https://amplitude.com/ja-jp

