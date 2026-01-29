世界最強のカーアクション大作を２カ月連続で一挙放送！『ワイルド・スピード』シリーズ10作一挙放送！PART１

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では2026年もたくさんの映画をお届けします！

世界最強のカーアクション大作「ワイルド・スピード」シリーズを2001年の記念すべき第1作から、2021年の第9作に加えスピンオフ作品まで怒涛の10作品を2カ月連続で一挙放送！PART1の2月は、記念すべき第1作から回を重ねるごとにスケールを増していくド迫力スタント、熱いドラマと常識を超えるアクションが楽しめる第5作までを放送！

単なるストリートレース物語が、回を重ねるごとに空を飛び、氷上を駆け、世界を救うミッションへと進化。ド迫力スタントと、シリーズを貫く固い絆で結ばれた「ファミリー」の熱いドラマが魅力。エンターテインメントの頂点を走り続けた20年間の軌跡をこの機会にお楽しみください。

2ヵ月連続『ワイルド・スピード』シリーズ 10作一挙放送！PART1

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UcguQcquLwU ]

放送日時：

【無料放送】 『ワイルド・スピード［吹］』2/1（日）ひる12：00

【吹替版】 2/1（日）ひる12：00～夕方4：00、よる8：00、2/8（日）午前11：30～夕方4：00（全5作品）

【字幕版】 2/23（祝・月）～2/28（土）よる8：00頃（2/24（火）は除く）（全5作品）

メガヒットカーアクションシリーズ第1弾。トラック連続襲撃事件の犯人を追う警官が、ストリートレーサーの集団に潜入捜査する。

(c) 2001 Universal Studios. All Rights Reserved.『ワイルド・スピード』放送日時： 2月23日(月)よる8：00【吹】2月1日(日)ひる12:00(無料)

ヴィン・ディーゼル、ポール・ウォーカーの出世作となったメガヒットカーアクションシリーズの記念すべき第1弾。トラック連続襲撃犯を追う警官が、ストリートレーサーのグループに潜入捜査する姿を通じて、お馴染みのキャラクターたちの初めての活躍が描かれる。スピード感溢れるアクションを得意とするロブ・コーエン監督の演出と、ＣＧを駆使した奇抜なカメラアングルによって描かれる超絶カーアクションが満載。

メガヒットカーアクションシリーズ第2弾。ストリートレーサーとなった元警官が、再び国際犯罪組織への潜入捜査に挑む。

『ワイルド・スピードＸ2』放送日時： 2月25日(水)よる8:00／【吹】2月1日(日)午後2：00

メガヒットカーアクションシリーズ第2弾。ストリートレーサーとなった元警官が、再びその腕を買われて、国際犯罪組織への潜入捜査を行なう。冒頭のストリートレースから、警察の大部隊との追跡劇など、前作を上回る超絶カーアクションが満載。特に、ガレージから無数のクルマが飛び出して警察をかく乱する場面は壮観。後のシリーズでも活躍するローマンが初登場し、主人公ブライアンとユーモア溢れる名コンビぶりを発揮している。

(c) 2003 Universal Studios. All Rights Reserved.

人気カーアクションのシリーズ第3弾。今回は東京を舞台に、改造車で公道を走る極限のドリフトレースに挑む若者たちの姿を描く。

(c) 2006 Universal Pictures. All Rights Reserved.『ワイルド・スピードＸ３ ＴＯＫＹＯ ＤＲＩＦＴ』放送日時： 2月26日(木)よる8：00／【吹】2月1日(日)よる8:00

ストリートレースを描いた人気カーアクションのシリーズ第3弾。シリーズ第6弾『ワイルド・スピード ＥＵＲＯ ＭＩＳＳＩＯＮ』の後日談に当たる時間設定のもと、日本に来た米国人高校生がカー・バトルに挑む。本作ではタイヤをスリップさせる“ドリフト走行”がメインになり、ＣＧによるチェイスが売り物だったシリーズは、より実写にこだわったアクションに。北川景子ら日本人俳優や舞台となる日本の風景も見どころ。

メガヒットカーアクションシリーズ第4弾。復讐に燃える凄腕ドライバーとＦＢＩ捜査官が、反発し合いながら謎の麻薬組織を追う。

『ワイルド・スピード ＭＡＸ』放送日時： 2月27日(金)よる8：30／【吹】2月8日(日)午前11:30

ヴィン・ディーゼルら第1作のキャストが再集結したメガヒットカーアクションシリーズ第4弾。復活したドミニクとブライアンのコンビが衝突を繰り返しながら、謎の麻薬組織を追ってストリートレースを繰り広げる。冒頭、山道でのタンクローリー襲撃に始まり、一般車両と併走する公道でのレースなど、さらにスリルとバリエーションを増したアクションが満載。各キャラクターの人物像も掘り下げられ、シリーズの魅力がさらに加速。

(c) 2009 Universal Studios. All Rights Reserved.

人気カーアクションのシリーズ第5弾。お尋ね者となったドミニクとブライアンのコンビが大胆な犯罪計画を立てる。

(C) 2011 Universal Studios. All Rights Reserved.『ワイルド・スピード ＭＥＧＡ ＭＡＸ』放送日時： 2月28日(土)よる8:00／【吹】2月8日(日)午後1：30

迫力のカーアクションと痛快なストーリーが人気を呼んだ『ワイルド・スピード』シリーズ。前作で再登場したオリジナル・コンビのドミニクとブライアンが、いよいよ本格的な犯罪に挑む。監督は、東京を舞台にしたシリーズ第3作以降、メガホンをとり続けてきたジャスティン・リン。過去シリーズに登場した脇役たちが再登場、ポルシェＧＴ3やフォードＧＴ40をはじめファン垂涎の名車たちが今回もふんだんに登場し豪快に壊される！

PART２は3月放送予定！

『ワイルド・スピード EURO MISSION』『ワイルド・スピード SKY MISSION』

『ワイルド・スピード ICE BREAK』『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』

『ワイルド・スピード／ジェットブレイク』