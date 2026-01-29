CRIVELLI（クリヴェリ）のアイコニックなコレクション「LIKE」より、「LIKE NAKED(ライク ネイキッド）」を発表

株式会社内原ホールディングス

1970年代にイタリア・ヴァレンツァにて創業したジュエラー「CRIVELLI （クリヴェリ）」

（株式会社内原 代表取締役社長 内原一郎）は、2026年2月CRIVELLIを代表するアイコニックなコレクション「LIKE」より、新たな章となる「LIKE NAKED（ライク ネイキッド）」を発表いたします。

CRIVELLI（クリヴェリ）は、1970年代にBruno Crivelli（ブルーノ・クリヴェリ）氏によって、イタリア北西部の美しい街ヴァレンツァで創業されました。CRIVELLIは、卓越した品質と独創性に富んだジュエリーを数多く手がけており、すべての作品が自社でデザイン・生産されています。洗練されたエレガンスとクラシカルなスタイルを、独自の色彩美で表現することがブランドの特徴です。

その革新的なデザインが高く評価され、CRIVELLIは“Made in Italy”を代表する最高峰のジュエリーブランドとして、ヨーロッパで注目を集める存在へと成長しました。

このたび発表する「LIKE NAKED」は、「LIKE」が持つ本質を見つめ直し、最もピュアで、最も研ぎ澄まされたかたちへと昇華させたコレクションです。

ゴールドで描かれるクリーンなライン。フォルムの完成度を際立たせるために選び抜かれた、ひと粒のダイヤモンド。



無駄を削ぎ落とすことで、ジュエリーそのものの美しさが静かに浮かび上がります。それは、デザインが主張するのではなく、身にまとう女性一人ひとりが持つ“本来の光”を引き立てるための余白。



「LIKE NAKED」は、凛としたミニマリズムの中に、確かな存在感を宿しています。

コレクションは、繊細さが際立つ「slim」と、力強さを感じさせる「bold」の2つのバージョンで展開されます。

CRIVELLI 「LIKE NAKED」は、伊勢丹新宿店、日本橋三越本店、他主要百貨店及び専門店にて2月発売予定です。

「LIKE NAKED」詳細

発売日：2026年2月

日本展開商品：チョーカー2種/バングル2種/リング2種/ピアス4種

＊店舗により展開が異なります。予めご了承下さい。

展開店舗：伊勢丹新宿店 / 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館1階 ジュエリー

日本橋三越本店/ 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館6階 ジュエリーギャラリー

「LIKE NAKED」bold

チョーカー 4,070,000円 K18PG, Diamondバングル 2,310,000円 K18PG, Diamondバングル 2,310,000円 K18YG, Diamondバングル 2,310,000円 K18WG, Diamondリング 990,000円 K18PG, Diamondリング 990,000円 K18YG, Diamondリング 990,000円 K18WG, Diamondピアス 2,200,000円 K18PGピアス 1,650,000円 K18YG

「LIKE NAKED」slim

チョーカー 2,915,000円 K18PG, Diamondチョーカー 2,915,000円 K18WG, Diamondバングル 1,760,000円 K18PG, Diamondバングル 1,760,000円 K18YG, Diamondバングル 1,760,000円 K18WG, Diamondリング 825,000円 K18PG, Diamondリング 825,000円K18YG, Diamondリング 825,000円 K18WG, Diamondピアス 2,310,000円 K18PGピアス 1,100,000円 K18WG

LIKE NAKED Campaign

LIKE NAKEDのビジュアルキャンペーンは、現代的なアイデンティティの核心に触れる、フォトグラフィック・プロジェクト。そこにあるのは、親密さと誠実さ。そして、いかなるフィルターも必要としない、ありのままの真実です。

人工的な要素をすべて手放したモデル。メイクも演出も施さない存在は、自由で、脆く、同時に揺るぎない強さを湛えた美の象徴として立ち現れます。リアルな身体。正直な所作。柔らかく差し込む自然光。CRIVELLIが見つめるのは、「削ぎ落とすこと」によって初めて現れる美。声高に語られるラグジュアリーではなく、エレガンスとともに、静かに余韻を残すラグジュアリーです。沈黙の中に宿る真正性。素材と眼差し、そのすべてが真実であること。

LIKE NAKED

それは、語られない美のかたち。

株式会社内原ホールディングス CRIVELLI クリヴェリ事業部

TEL:03-3478-3666（受付時間平日10:00-17:00）

https://crivelli.jp/