2月2日は「ホットプレートごはんの日」！―合計22名様に豪華アイテムが当たるInstagramキャンペーン＆社員が選ぶおすすめメニューも発表―

BRUNO株式会社

ライフスタイル商品の企画／開発／販売を行うBRUNO株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、大人を愉しむライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、直営店舗・直営EC限定で「ホットプレートごはんの日」（2月2日）にあわせた「BRUNOポイント22％還元キャンペーン」を開催します。

「ホットプレートごはんの日」は、“ホットプレートのある食卓”の愉しさを広げるためにBRUNO株式会社が記念日制定した、特別な日。ホットプレートを通じて、ご家庭に愉しい食卓のひとときをお届けします。

URL：https://bruno-onlineshop.com/category/SH_BR_FE_HOTPLATEDAY/?g=n

「BRUNOポイント22％還元キャンペーン」では、累計販売台数380万台※を突破した人気のホットプレートシリーズが、期間限定でご購入金額の22％分ポイント還元となり、次回のお買い物がお得に。さらに、公式Instagramでは合計22名様に豪華アイテムが当たるキャンペーンも同時開催！

BRUNO社員アンケートから厳選した、おうち飲みにぴったりのおすすめおつまみ3選と、子どもと一緒に愉しめるメニュー3選も発表。BRUNO社員おすすめのメニューは、今すぐ試せるレシピばかり。

思わず“ふーふー”して食べたくなるホットプレートごはんを、ぜひご家庭でお愉しみください！

※ 2025年10月末時点

キャンペーン１. 4日間限定！BRUNOポイント22％還元キャンペーンを開催

期間限定で、人気のホットプレートシリーズをご購入いただくと、ご購入金額の22％分をポイントで還元いたします。例えば、12,100円（税込）のコンパクトホットプレートなら、2,420ポイントをプレゼント！

たまったポイントは次回以降のお買い物にご利用いただけます。

この機会にぜひ、お得にホットプレートライフをお愉しみください！

【キャンペーン期間】2026年1月30日(金)～2月2日(月)

【対象店舗】BRUNO直営店舗・BRUNOonline

【対象商品】コンパクトホットプレート、ホットプレートグランデサイズ、コンパクトグリルホットプレート、オーバルホットプレート（いずれも単品）

※上記対象商品を含むセット品やキャラクターコラボモデル、オプション品（プレート単品など）はキャンペーン対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

キャンペーン２. 合計22名様に当たる！「#ふーふーの思い出エピソード」募集キャンペーン

２月２日の「#ホットプレートごはんの日」を記念して、「#ふーふーの思い出エピソード」募集キャンペーンをBRUNO公式Instagram（＠bruno_enjoy(https://www.instagram.com/bruno_enjoy/)）にて開催します。ご家族やご友人とホットプレートを囲んだエピソードなど、温かい思い出をぜひシェアしてください。

抽選で合計22（ふーふー）名様に、ホットプレートごはんを愉しむアイテムが当たります。みなさまの“ふーふー”な食卓エピソードをお待ちしています。

【応募期間】

2026年1月29日(木)～2月8日(日)23:59まで

【賞品】

コンパクトホットプレート＋グリルプレート×４名様

セラミックココットセット＋お箸セット×6名様

蓋つきステンレスマグ tall×12名様

【応募方法】

1.アカウントをフォロー

2.キャンペーン投稿にいいね

3.ホットプレートにまつわる思い出エピソードを

コメント欄に記載

※キャンペーン投稿をシェアで当選確率アップ

同期間中、BRUNO公式X（@bruno_enjoy(https://x.com/bruno_enjoy)）でもキャンペーンを開催！

X限定で4名様に当たるチャンスも。ぜひご参加ください。

詳細はBRUNO公式Instagramへ！

https://www.instagram.com/bruno_enjoy/

BRUNO社員流！ホットプレートを愉しみつくす、推しメニュー

BRUNO社員アンケートから、ホットプレートで出来る“おうち飲み”にぴったりのおつまみや、子どもと一緒に愉しめるメニューを厳選してご紹介。身近な食材で手軽に作れて、あつあつの出来立てを囲む“ふーふー”の瞬間はホットプレートならでは。

あつあつを囲む幸せなひとときを、BRUNO社員の推しメニューとともにどうぞ。

【家飲み新定番！いま注目の「おうちバル」系ホットプレートレシピ】

生活スタイルの多様化にともない、おうちで気軽に本格的な味や映えメニューを愉しむ“おうちバル”“家飲み”がトレンドに。BRUNO社員おすすめのホットプレートメニューで、自宅でもパーティ気分や大人のくつろぎ時間を満喫できます。

１.たこ焼きプレートで作る、“おうちバル”アヒージョ

近年は、自宅でちょっとリッチな気分を味わう「おうちバル」や「家飲み」が人気。

たこ焼きプレートを使って手軽に作れるアヒージョは、見た目も華やかでSNS映えも抜群。好きな具材を一口大に切って並べるだけで、みんなでワイワイ“ふーふー”しながら愉しめます。フルーティーな白ワインとのペアリングがおすすめ。

社員コメント「たこ焼きプレートを使ったアヒージョは、油を使いすぎずヘルシーなのもおすすめポイント。好きな具材を選んでアツアツを頬張れば、いくらでも食べられる＆お酒がすすみます！」

２.とろーりチーズとピリ辛がクセになる！“旨辛韓国グルメ”ブルダック

近年、韓国発の旨辛グルメが大きなトレンドに。ホットプレートを使えば、人気のチーズダッカルビやブルダック（韓国のインスタント炒め麺）も、おうちで手軽に愉しめます。ダッカルビはたっぷりのチーズとピリ辛ソースを熱々で絡め、みんなでシェアして盛り上がるのがポイント。〆にはブルダックの麺と具材を合わせることで、一皿で“しめまで大満足”の韓国屋台風パーティにも！マッコリとのペアリングも本場気分をぐっと高めてくれます。

社員コメント「チーズダッカルビからのブルダックボックンミョンで〆るのが最高です！」

３.ホットプレートで“カリカリ”焼きチーズ

ヘルシー志向・グルテンフリー人気が高まるなか、「焼きチーズ」や「チーズチップス」といったおつまみが、家飲み派から注目を集めています。シュレッドチーズやお気に入りのチーズをホットプレートに薄くのせて焼くだけで、カリッと香ばしいチーズスナックに。ワイン好きにはたまらない一品です。

社員コメント「シュレッドチーズや好きなチーズをプレートに薄くのせて、カリカリチーズチップスのようにしてワインのおともにしています。焦げ目をしっかり付けてお煎餅のようにするのも◎焼きながら楽しめるのがホットプレートの魅力ですね。」

【親子で一緒に作って愉しむ“体験型メニュー”が注目】

家族や友だちと一緒にワイワイつくって食べる体験が、子どもたちの創造力や自立心に良い影響があると注目されています。SNS映えする色とりどりのレシピや、自分でトッピングを決めて愉しめる参加型ごはんが人気。

ホットプレートを囲んで、家族の絆や愉しい思い出をつくろう。

１.のせて焼くだけ、カラフル親子ミニピザ

親子で一緒に料理を愉しむ体験や、SNSで映えるカラフルメニューは引き続き人気。平面プレートを使えば、一度にたくさんのミニピザが作れてみんなでわいわいトッピングも愉しめます。餃子の皮を並べて、コーンやツナ、カラーピーマンなどの彩り豊かな具材を自由にのせれば、おうちパーティや週末ランチにもぴったり。

社員コメント「コーンやツナなど、子どもの好きな食材でつくると大好評！チョコや果物をのせればスイーツにも大変身♩火傷に気を付けつつ、具材を選んだりのせたりする作業を子どもに任せるとすごく楽しそうでした◎」

２.ワイワイ作って、みんなでシェア！特大オムライス

SNSで話題の“シェアごはん”やパーティレシピが人気の今、ホットプレートを使って家族みんなでつくる特大オムライスはいかがでしょうか。

下ごしらえしたチキンライスを平面プレートいっぱいに広げて卵液をかけ、ケチャップでデコレーションすれば、見た目も豪華なごちそうが完成。焼き上げる工程も家族で愉しめるので、週末やお誕生日の“おうちイベント”にもぴったりです。

社員コメント「お手伝いしたい盛りの娘。狭いキッチンでの作業が怖いので、ホットプレートでお手伝いをお願いすることが多いです。炒める工程があるオムライス作りは楽しいようで、よく家族にふるまってくれます。」

３.おうちカフェ気分で愉しむ！まんまるベビーカステラ

おうちカフェブームや韓国スイーツの人気を背景に、見た目も可愛いミニサイズのおやつ作りが注目されています。たこ焼きプレートで作るベビーカステラは、材料をまぜて流し込むだけの手軽さで、家族みんなでくるくる焼きながら愉しめます。

チョコレートやカラースプレーでデコレーションすれば、SNS映えも抜群！休日のおやつタイムにぴったりです。

社員コメント「たこ焼きプレートを使ったベビーカステラは息子のお気に入り。間にジャムやチョコ、チーズを入れたり、アレンジも楽しいです。丸くつくるのは母の役目ですが、中の具材を入れたり、仕上げのデコレーションは子どもも一緒に楽しんでいます。」

ホットプレートごはんの日について

2014年の誕生から、たくさんの方に愛され続けているBRUNOホットプレート。

累計販売台数は380万台※を突破し、食卓を囲む定番アイテムとして活躍し続けてきました。

日頃からおうちごはんを愉しむアイテムとしてご愛用いただいる皆さまに、感謝の気持ちを届けたい、もっとたくさんの人にホットプレートを使って、食卓を囲んで家族や友人、大切な人と、作る愉しみや、食す喜ぶを体現してもらいたいという思いから、ブランド10周年を節目に、ホットプレートを愉しむ日として2023年に記念日を制定いたしました。

＜日付の由来＞

ホットプレートを囲んで、調理したあつあつ食材をふー（2）ふー（2）して、

あつあつできたてのお料理をみんなで愉しんでほしい！という思いから、2月2日が記念日として認定されました。

※2025年10月末時点

※一般社団法人日本記念日協会 https://www.kinenbi.gr.jp/

BRUNOポイントサービスについて

BRUNOポイントサービスへのご登録で、日々のお買い物がもっとお得で便利に。

BRUNO直営店舗・BRUNOonlineでポイントを貯めて使えるほか、クーポンや会員ランクアップでさらなる特典もご用意しています。この機会にぜひご利用ください！

URL：https://bruno-onlineshop.com/ext/feature/online/membermerit/

サービス１. お買い物でポイントが貯まる＆使える

お買い上げ100円（税抜）ごとに3ポイント進呈。1ポイント＝1円として、直営店舗・直営ECですぐにご利用いただけます。ポイント

サービス２. お得なクーポンプレゼント

新規会員登録やお誕生日など、さまざまなタイミングでクーポンをプレゼント。

（例）新規登録で500円クーポン／お誕生日クーポン1,000円など

※一部対象外商品あり

サービス３. 会員ランクアップで特典もアップ

お買い物金額に応じて会員ランクが決定。ランクが上がるほどポイント還元率やクーポンなど、受けられる特典がグレードアップします。

※一部対象外商品あり

商品概要

■初めてのホットプレートにおすすめ！A4スペースの定番サイズ

【商品名】コンパクトホットプレート

【価格】\12,100（税込）

【カラー】ホワイト、レッド、ネイビー、他限定色

【サイズ】W375×H140×D235mm

【付属品】平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード

【URL】https://bruno-onlineshop.com/item/07760193.html

■3～4人分の料理にぴったり。BRUNOデザインの大きめサイズ

【商品名】ホットプレート グランデサイズ

【価格】\18,700（税込）

【カラー】ホワイト、レッド、他限定色

【サイズ】W480×H155×D280mm

【付属品】平面プレート、たこ焼きプレート、マグネット式脱着電源コード

【URL】https://bruno-onlineshop.com/item/07760275.html

■油はねや煙・ニオイの悩みを解決！焼き肉やグリル料理におすすめ

【商品名】コンパクトグリルホットプレート

【価格】19,800円 （税込）

【カラー】グレージュ、グリーン

【サイズ】W375×H175×D235mm

【付属品】減煙グリルプレート、平面プレート、たこ焼きプレート、トング、マグネット式脱着電源コード

【URL】https://bruno-onlineshop.com/item/07760946.html

■インテリアになじむデザインで、魅せる収納がかなう

【商品名】オーバルホットプレート

【価格】\18,700（税込）

【カラー】ブラック、グレージュ、ブルーグレー

【サイズ】W390×H150×D260mm

【付属品】平面プレート、たこ焼きプレート、深鍋、プレート取り替え用ハンドル×2、シリコンマット、 マグネット式脱着電源コード

【URL】https://bruno-onlineshop.com/item/07760611.html

BRUNO（ブルーノ）について

BRUNO（ブルーノ）

愉しみ上手な大人が集い、生まれた、ライフスタイルブランド

たとえば、ビーチサイドを仕事場に、いつもの食卓をパーティに変え、ファッションを愉しむようにインテリアを選ぶ。

“変幻自在”で“愉しさ重視”のライフスタイルがBRUNO流。

BRUNOは、人生を愉しむための遊び心に満ちたライフスタイルをお届けします。

【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/(https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/)

【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/(https://www.instagram.com/bruno_enjoy/)）

【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://twitter.com/bruno_enjoy(https://twitter.com/bruno_enjoy)）

【BRUNO TikTok】@bruno_enjoy_official（https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official(https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official)）

BRUNO株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/90148(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/90148)

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

BRUNO株式会社 広報グループ ideapress@bruno-inc.com