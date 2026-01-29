【onちゃんグッズ】から癒しの新商品！札幌のクリエイターとコラボ！オリジナルのアロマストーンとアロマオイルが新登場！

北海道テレビ放送株式会社

HTB北海道テレビは、マスコットキャラクター「onちゃん」のグッズを通して道産品や地元クリエイターの方々にフォーカスするプロジェクト『メイド on 北海道』に取り組んでいます。

そんな『メイド on 北海道』に、札幌産の石材・「札幌軟石」を使ったアロマストーンと、onちゃんオリジナルブレンドのアロマオイルが新登場です。

かおるいえ×onちゃん

皆さんは『札幌軟石』をご存知ですか？主に札幌市南区で採れる石材で、加工しやすく耐火性に優れているため明治時代から道内各地で建築資材として重宝されてきました。2018年には北海道遺産に選定されましたが、札幌軟石を使った建造物の数は時代の流れとともに減少の一途を辿っています。

そんななか、札幌軟石の歴史的価値を後世に伝えようと雑貨にして世に送り出しているのが市内の工房「軟石や」です。このたび、「軟石や」の代表作で、お家の形をしたアロマストーン「かおるいえ」と、onちゃんがコラボすることになりました。

「軟石や」によると、札幌軟石は保水性・吸水性に優れているためアロマストーンに最適なのだそう。ペイントしていない部分にアロマを垂らすと、2～3日柔らかな香りが続きます。

まるでonちゃんが住んでいるかのような、お家の見た目をした可愛らしいアロマストーン。お好みの香りをプラスすることで、毎日の暮らしに癒しを感じてもらえるのではないでしょうか？プレゼントにもおすすめです。

■商品名 ：１.かおるいえ×onちゃん「TypeA」

２.かおるいえ×onちゃん「TypeB」

■販売価格：各3,300円(税込)

■商品仕様：サイズ(約)：横3cm×高さ4cm×奥行4cm※ひとつひとつ手作りのため誤差がございます

[素材] 本体：札幌軟石、フィギュア：アクリル系樹脂

PP袋入り、日本製

(フィギュア制作：Hen10cO/レンタル工房 KIKAIの家)

onちゃんアロマオイル「Fine / Peaceful」

“onちゃんのアロマストーン”と合わせてエッセンシャルオイルが新登場。札幌市内のアロマテラピースクール「MoonLeaf sapporo」によるオリジナルブレンドです。

元気で優しいonちゃんをイメージし柑橘系の軽やかさが広がる「Fine」は、毎日を明るく励まし、背中を押してくれるような元気の出る香り。onちゃんが大好きな北海道の香りをイメージした「Peaceful」は、澄んだ空気と雄大な大地に包まれるような、癒しの香りです。

「かおるいえ×onちゃん」と一緒に使うのはもちろん、ハンカチに1滴たらして香りを持ち歩くなど、皆さまの毎日に取り入れてお楽しみください。

■商品名 ：１.onちゃんアロマオイル「Fine」

２.onちゃんアロマオイル「Peaceful」

■販売価格：各2,640円(税込)

■商品仕様：内容量：5ml ※約100滴分

成分：＜Fine＞オレンジ、ゼラニウム、スイートマジョラム、リッツアクベバ、ベイローレル、シダーウッド・アトラス

＜Peaceful＞ラベンダー、シベリアモミ、杉葉、ベルガモット、薄荷、フランキンセンス

PP袋入り

【共通情報】

■予約受付期間 : 2026年1月30日(金)～2月13日(金)

■お引き渡し日 : 2026年3月19日(木)～

※「HTBコーナー」「タリーズコーヒー 札幌HTB創世スクエア店」は店頭受け取りのみ

■発 売 日 ：2026年3月19日(木)

■販売場所 ：・HTB コーナー(さっぽろ地下街ポールタウン)

・タリーズコーヒー 札幌HTB創世スクエア店(札幌市中央区北1条西1丁目6)

・HTBオンラインショップ（https://www.htbshop.htb.co.jp/）※一般発売はPM12時～

・広島T-SITE(LECT内) HTB北海道テレビグッズショップ 期間限定出店＜期間：2026年3月19日(木)～30日(月)＞※一般発売のみ

●札幌軟石工房「軟石や」

「採掘場にある、使い道のない小さな札幌軟石を誰かの手元に置いて可愛がってもらいたい」

という思いから、札幌軟石を使った実用的な雑貨を制作・販売。

「誰かの不用は誰かの宝」をコンセプトに【こっぱちょすプロジェクト】としての活動も行っている。

＜軟石や＞

HP）https://212a-a.jimdofree.com/

＜こっぱちょすプロジェクト＞

Instagram）https://www.instagram.com/coppa_chos/

●MoonLeaf sapporo

香りの力で日常に笑顔の時間が生まれることを大切にしているアロマテラピースクール。

100種類以上の香りを楽しめる調香体験を通して、一人ひとりにとって「明日がちょっと楽しみになる香りとの出会い」を提案している。

HP）https://www.moonleaf-sapporo.com/

「メイド on 北海道」

北海道応援をテーマに良質な道産品や地元クリエイターの活動を発信・サポートするHTBのプロジェクト。