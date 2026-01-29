【ニューエラ】アトラシアン・ウィリアムズF1チームとの初コレクションを2月11日（水・祝）より発売、2026年シーズンよりオフィシャルチームパートナーとして始動

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、2026年シーズンより複数年にわたりアトラシアン・ウィリアムズF1チームとオフィシャルチームパートナー契約を締結し、その初となるコレクションを、ニューエラ新宿、銀座および公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて2月11日（水・祝）に発売いたします。

※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)でご確認ください

本コレクションは、ニューエラがアトラシアン・ウィリアムズF1チームのために手がける、ヘッドウェア、アパレル、アクセサリーで構成される公式ラインアップです。チームおよびドライバー、ピットクルーが着用するアイテムに加え、世界中のファンに向けたアイテムも展開します。

さらに、世界各地で開催されるF1世界選手権シーズンを通じて、全24戦のうち一部のグランプリにあわせた限定コレクションを順次発表していく予定です。なお、2026年のF1日本グランプリにあわせた限定コレクションも、3月に発売を予定しています。

アトラシアン・ウィリアムズF1チームは、1977年の創設以来、9度のコンストラクターズチャンピオンシップを含む数多くのF1タイトルを獲得してきた、F1史上でも屈指の実績を持つチームです。現在は、競争力の回復とトップ争いへの復帰を長期的なミッションとして掲げ、チーム体制の強化に取り組んでいます。ニューエラは、本パートナーシップのもと、F1という世界最高峰のモータースポーツの舞台において、機能性とデザイン性を兼ね備えたプロダクトを提供していきます。

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

【アイテムラインアップの一例】 ※価格は全て税込

[9FORTY(TM)] （左) 9,130円,（中左・中右）各6,490円 [Trucker] 7,370円

[9FORTY(TM)] 各9,350円

＜CARLOS SAINZ＞ ＜ALEX ALBON＞

[59FIFTY(R)] 9,680円 [9FORTY(TM)] 9,680円

[Tech Polo] 18,480円

[Tech Tee] 16,500円 [Short Sleeve Tee] 7,810円

[Replica Hoodie] 25,190円

[Oversized Hoodie] 16,500円 [Oversized Crew Neck] 15,510円

[Jogger Pants] 12,650円 [Regular Shorts] 9,680円

