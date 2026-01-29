²Æ¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡ª¡ÖIDOL AUDITION produced by ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
SHOWROOM³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°ÅÄ ÍµÆó¡¢°Ê²¼¡ÖSHOWROOM¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò : ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀéÆ¬ ·¼µª¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡ÖIDOL AUDITION produced by ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¡Êhttps://boxcorporation-idle.com/¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ç³Ê¼Ô¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î½êÂ°¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï
ºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡¢ÁêÉð¼Óµ¨¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢Æî¶×Æà¡¢°ÂÆ£¼Âºù¡¢ÏÉ¸«ÁÕÎç¡¢¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
1980Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÉñÂæ¡¦±Ç²è¡¦CM¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖIDOL AUDITION produced by ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅ³µÍ×
²Æ¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥á¥ó¥ÐーÊç½¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
https://boxcorporation-idle.com/
¡ü¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö
2026Ç¯1·î29Æü ~ 2026Ç¯2·î28Æü
1¼¡¿³ºº(½ñÎàÁª¹Í)
2026Ç¯1·î31Æü ~ 2026Ç¯3·î5Æü
2¼¡¿³ºº(SHOWROOMÇÛ¿®)
2026Ç¯3·î14Æü ~ 2026Ç¯5·î6Æü
3¼¡¿³ºº(ºÇ½ªÌÌÀÜ)
2026Ç¯5·î9Æü ~ 2026Ç¯5·î17Æü
¥Ç¥Ó¥åー
2026Ç¯²Æ
¡ü±þÊç¾ò·ï
1. ¾®³Ø6Ç¯À¸～25ºÐ¤Î½÷À(2026.3.31»þÅÀ)
2. ÆÃÄê¤Î·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥¸¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤¬Ìµ¤¤Êý
3. Á´¤Æ¤Î¿³ºº¤Ø¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
4. ·èÄê¸å¤ÏÅìµþ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý
¡ü¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÀè¶î¤±¤ÆMessage
¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¿Í¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡¢ÀÄ½Õ¤òÅÒ¤±¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤...
¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì´¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡ª
SHOWROOM³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ø¡ÖÅØÎÏ¤¬¥Õ¥§¥¢¤ËÊó¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¥é¥¤¥ÖÆ°²è¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSHOWROOM¡×¤ò±¿±Ä¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢Ì´Ãæ¤ÇÃ¯¤«¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»ëÄ°ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¡£2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤ÇÎß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô1,000ËüÄ¶¤¨¡Ù¡Êhttps://showroom.co.jp¡Ë