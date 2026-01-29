横浜出身のラッパーTEITO、LA拠点に活動するNoNameTillBeFamousを迎えた「HOMEWAY」MV公開
「HOMEWAY」MVサムネイル画像
キャッチーながらオリジナリティ 溢れる柔軟なアプローチで独特なグルーヴを創し、 神奈川のシーンの中でも一味違った存在感を放っているアーティスト/ラッパー TEITO(テイトー)。1月28日（水）にリリースされた、同郷出身で現在はロサンゼルスを拠点に活動するアーティストNoNameTillBeFamousをフィーチャーした「HOMEWAY」のMVが1月29日（木）20時にYouTubeにてプレミア公開される。
誰にとっても形は違っていても、ふと戻りたくなる場所、心がほどける道がある。それぞれの「HOMEWAY」を重ね合わせながら観てほしい。
「HOMEWAY」MV：https://youtu.be/aDeGQiAduLE?si=tPGnNxIwhHDl_2xW
各種配信サービス: https://lnk.to/TEITO_HOMEWAY
●TEITO コメント●
普段から自分たちが自然と集まっている場所や、馴染みのある街を舞台に、仲間たちにも協力してもらいながら撮影しました。
特別な演出よりも、いつもの空気感や距離感を大切にして、自分たちにとっての「帰る場所＝HOMEWAY」を、そのまま映像に落とし込んでいます。このMVを観ながら、それぞれの人が持っている“自分だけのHOMEWAY”を思い浮かべてもらえたら嬉しいです。
●楽曲情報●
【アーティスト】TEITO（テイトー）
【タイトル】HOMEWAY (feat. NoNameTillBeFamous)
【レーベル】Beatlab Record
【配信リリース日】2026年1月28日（水）
【ジャンル】HIPHOP/RAP
【各種配信サービス】https://lnk.to/TEITO_HOMEWAY
●TEITO プロフィール●
多彩なサウンドに溶け込み、幅広いジャンルのラップミュージックを表現するアーティスト/ラッパー=TEITO(テイトー)。 キャッチーながらオリジナリティ 溢れる柔軟なアプローチで独特なグルーヴを創り出し、 神奈川のシーンの中でも一味違った存在感を放っている。 2019年、全曲Noconocoプ ロデュースのファーストEP『NU’RETRO』を制作。2021年の9月にはweek dudusを迎えた「Tebasaki」、12月にはSANTAWORLDVIEWを迎 えた「Funny」を公開し、注目を高めた。2022年には2nd EP「LOOSE FIT」を発表し、13ELLの楽曲「Cobalt Blue」では柔軟なフロウとスキ ルの高さが垣間見れ、客演としても存在感を放った。 2023年はillrainプロデュースの3rd EP「TURTLE TALK」をリリース。「THE HOPE」への出演、その他客演でも存在感を放っている。 2024年には1st Album「TAINT」をリリースし、今後の活躍にも要注目のアーティストだ。
-SNS
【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UC8IU80Mo-6EZfnv0GXTQmZQ
【Instagram】https://www.instagram.com/teito_bks/
【X】https://twitter.com/teitosuke