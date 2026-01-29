横浜出身のラッパーTEITO、LA拠点に活動するNoNameTillBeFamousを迎えた「HOMEWAY」MV公開

株式会社STARBASE「HOMEWAY」MVサムネイル画像

キャッチーながらオリジナリティ 溢れる柔軟なアプローチで独特なグルーヴを創し、 神奈川のシーンの中でも一味違った存在感を放っているアーティスト/ラッパー TEITO(テイトー)。1月28日（水）にリリースされた、同郷出身で現在はロサンゼルスを拠点に活動するアーティストNoNameTillBeFamousをフィーチャーした「HOMEWAY」のMVが1月29日（木）20時にYouTubeにてプレミア公開される。





本作のMVは、メンバーそれぞれが日常的に過ごしている場所や、強い思い入れを持つ街を舞台に制作。作り込まれたセットや非日常的な演出はあえて排し、普段の延長線上にある風景や仲間との何気ない時間を切り取ることで、“帰る場所”が持つ安心感や温度感をリアルに映像へと落とし込んでいる。

誰にとっても形は違っていても、ふと戻りたくなる場所、心がほどける道がある。それぞれの「HOMEWAY」を重ね合わせながら観てほしい。



「HOMEWAY」MV：https://youtu.be/aDeGQiAduLE?si=tPGnNxIwhHDl_2xW

各種配信サービス: https://lnk.to/TEITO_HOMEWAY



●TEITO コメント●

普段から自分たちが自然と集まっている場所や、馴染みのある街を舞台に、仲間たちにも協力してもらいながら撮影しました。

特別な演出よりも、いつもの空気感や距離感を大切にして、自分たちにとっての「帰る場所＝HOMEWAY」を、そのまま映像に落とし込んでいます。このMVを観ながら、それぞれの人が持っている“自分だけのHOMEWAY”を思い浮かべてもらえたら嬉しいです。



●楽曲情報●

【アーティスト】TEITO（テイトー）

【タイトル】HOMEWAY (feat. NoNameTillBeFamous)

【レーベル】Beatlab Record

【配信リリース日】2026年1月28日（水）

【ジャンル】HIPHOP/RAP

【各種配信サービス】https://lnk.to/TEITO_HOMEWAY

●TEITO プロフィール●

多彩なサウンドに溶け込み、幅広いジャンルのラップミュージックを表現するアーティスト/ラッパー=TEITO(テイトー)。 キャッチーながらオリジナリティ 溢れる柔軟なアプローチで独特なグルーヴを創り出し、 神奈川のシーンの中でも一味違った存在感を放っている。 2019年、全曲Noconocoプ ロデュースのファーストEP『NU’RETRO』を制作。2021年の9月にはweek dudusを迎えた「Tebasaki」、12月にはSANTAWORLDVIEWを迎 えた「Funny」を公開し、注目を高めた。2022年には2nd EP「LOOSE FIT」を発表し、13ELLの楽曲「Cobalt Blue」では柔軟なフロウとスキ ルの高さが垣間見れ、客演としても存在感を放った。 2023年はillrainプロデュースの3rd EP「TURTLE TALK」をリリース。「THE HOPE」への出演、その他客演でも存在感を放っている。 2024年には1st Album「TAINT」をリリースし、今後の活躍にも要注目のアーティストだ。

-SNS

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UC8IU80Mo-6EZfnv0GXTQmZQ

【Instagram】https://www.instagram.com/teito_bks/

【X】https://twitter.com/teitosuke