【仙台初上陸】2/6 ”銭湯ではなく酒に浸かる”飲める銭湯居酒屋が仙台市国分町に堂々オープン！― 原価率95％の衝撃フードを提供 ―

株式会社BIRCH

北海道～九州まで全国20店舗を展開している大衆酒泉テルマエが宮城県・仙台市へ初出店！未だない激安価格、レトロな大衆銭湯をモチーフにした店内に、蛇口から酒が出る飲み放題システムや、銭湯風メニューを揃え、2月6日（金）グランドオープンいたします。

■飲み放題1時間398円の衝撃！蛇口をひねればお酒が出る！？

蛇口をひねるとお酒が出てくる“セルフ式飲み放題”や、35円（税込39円）から楽しめる超コスパフード、まるで銭湯に来たかのような非日常空間が特徴。

蛇口をひねればお酒が出る「酒泉体験」

店内には、銭湯を彷彿とさせる蛇口を設置。

・13種類の蛇口からお酒が飲み放題

・好きな時に好きなだけ好きな量を注げるから、タイパもコスパも最強！

・“初体験”としてSNSで拡散されやすい仕掛け

飲み放題1時間398円～の圧倒的コスパ

飲み放題プランは3種類（1時間398円/698円/998円）※税別

飲み放題時間は3種類（60分/90分/120分）

「ちょっと1杯」から「ガッツリ飲み」まで、多種多様なプランを用意しております。

■まるで“銭湯の脱衣所” 大衆銭湯演出のこだわり空間

蛇口をひねればお酒が出てくる!?飲み放題ご注文でセルフサービスで楽しめます。

大衆酒泉テルマエは、伝説の酒の泉「酒泉」の存在を信じたテルマエ隊長が全世界を巡り、その地域の地下から酒泉を発掘し大衆に届けるために作り上げたお店というコンセプト。

社交場のように多くのお客様で賑わう古き良き大衆銭湯をイメージした店内は、

・銭湯の番台をイメージした受付

・大衆銭湯ロッカー風装飾

・脱衣所や浴室に使用されるタイル装飾

など、大衆銭湯を彷彿とさせる内装で徹底的に“銭湯らしさ”を追求。

非日常感たっぷりの空間で、まるでお風呂上がりのような開放感と酔いをお楽しみいただけます。

■平均原価率95％!? テルマエ名物5種が早割で50％OFFの1品35円～!?

壁はタイル張りにし、脱衣カゴ風の荷物カゴで銭湯感を演出。銭湯モチーフのポスターや飲み放題専用風呂桶もご準備。昔ながらの大衆銭湯にあるようなロッカー風装飾。

対象となるのは、看板商品のテルマエ串2種・たくちゃんの唐揚げ2種・和風カリカリちび小籠包。いずれもリピーター続出の“テルマエ5大格安フード”として知られており、通常でもコスパ抜群なラインナップが、毎日オープン時間から18時までのご注文に限り、半額でお得に楽しめます。

【テルマエの早割】テルマエ串/ちび小籠包1個70円→35円、たくちゃんの唐揚げ100円→50円。※税別

実はこの早割対象フード、平均原価率は約95％。

飲食業界では“あり得ない”水準とも言える価格設定ですが、

テルマエではあえて利益をほぼ度外視し、

「まずはこの体験を知ってほしい」という想いを優先しました。

“安さ”を売りにするのではなく、

驚きや記憶に残る体験そのものを提供したい。

その結果として生まれたのが、この価格設定です。

「なぜ平均原価率95％でも提供できるのか」--

その背景も含めて、ぜひ取材でお伝えしたいポイントです。

その他にも、

・ちょい飲みに最適な小皿料理

・お酒が進む大衆酒場メニュー

・観光客にも嬉しい“軽くつまめる”構成

0次会、ちょい飲みにもぴったりで、飲み放題プランと組み合わせることで、価格以上の満足感を味わえる、仙台屈指の高コスパ飲み体験を提供いたします。

■SNSを利用した圧倒的集客

メディア出演やSNSでの動画投稿にも力を入れており、動画映えしやすい店内デザインや料理を多数設け、グルメインフルエンサーとのタイアップＳＮＳ動画は100万回再生多数突破。

タイアップ動画投稿開始直後から売上は3倍となり継続して安定した売上を記録しております。

■TV番組出演履歴 ※一部抜粋

・テレビ朝日系列「ABEMA的ニュースショー」

・読売放送「すまたん！ZIP！」

・毎日放送「水野真紀の魔法のレストラン」「ゼニガメ」

・北海道文化放送「いっとこ！」

・テレビ西日本「生放送てんじんNOW」

・広島RCCテレビ「イマナマ！」

■インフルエンサータイアップ投稿実績 ※一部抜粋

・関西格安グルメホテル(https://www.instagram.com/reel/DL94GjIz1fX/?igsh=Zmh4bnYzZzl0NmVt)（兵庫県 神戸三宮泉）

・code_cafe福岡カフェ/福岡グルメ/福岡ランチ(https://www.instagram.com/reel/DNKpCMZgEkb/?igsh=MTMwZ3hqaTZ2azMxbw==)（福岡県 天神大名泉）

・東京Z世代グルメ 確定グルメ(https://www.instagram.com/reel/DPipmZDiWPJ/?igsh=eDlxNnU0aGRmNzBp)（東京都 池袋駅東口泉）

『エンターテインメント×低価格』

～令和の物価高に抗う“格安居酒屋”を大衆酒泉テルマエ仙台国分町泉で体験～

■店舗情報

自分でお酒を作る楽しさを提供食事は1品35円(税別）から楽しめるテルマエ串 1本70円(税別) 20本以上で風呂桶で提供

店名：大衆酒泉テルマエ仙台国分町泉

住所：

〒980-0803

宮城県仙台市青葉区国分町2-1-12瀬戸勝ビル1F-B

TEL：022-738-9110

アクセス：南北線・広瀬通駅西5出口より徒歩約5分

営業時間：

月～木 16:00-24:00

金・祝前 16:00-翌5:00

土 12:00-翌5:00

日・祝 12:00-24:00

※グランドオープン前につき、変更する場合がございます。

定休日：なし

公式ホームページ：https://terumae-official.com/

公式Instagram：＠terumae.official(https://www.instagram.com/terumae.official?igsh=MTFtOGk2cWZiMTE2bA%3D%3D&utm_source=qr)

メイン画像出演：YUKIさん(https://mixch.tv/u/15758276)（ミクチャライバー）

■メディア関係者の皆様へ

取材・撮影・番組協力・タイアップのご相談、大歓迎です。

下記までお気軽にお問い合わせください。

📩 PR担当者：株式会社BIRCH 広報担当

TEL：03-6434-1005

📧 Mail：info@birch-inc.com