【新機能】SINIS for Instagram、「AIアカウント診断」を提供開始

企業向け SNSマーケティング支援を中心としたビジネス展開をする株式会社テテマーチ（本社：東京都目黒区、代表取締役：上田大介）は、Instagram分析ツール「SINIS for Instagram」において、新機能「AIアカウント診断」を2026年1月29日（木）に提供開始いたします。

本機能は、Instagram上の公開データをもとに、提案先アカウントの投稿をAIが分析・診断する機能です。まだデータを共有されていない提案先の他社アカウントでも、分析が可能です。

初期リリースでは、最新30件のフィード投稿およびリール投稿を対象とした分析・診断レポートの自動生成機能を提供します。今後は営業・提案資料としての活用を見据えた機能拡張を順次行っていく予定です。

■ 機能開発の背景

Instagram運用代行やコンサルティングの現場では、新規案件獲得に向けたリサーチや資料作成に膨大な工数がかかっており、かつ担当者の経験値によって提案の質にバラつきが生じる「属人化」が課題となっています。

そこでテテマーチでは、特に広告代理店の営業支援に焦点を当て、新規提案の場面において「案件獲得につながる提案の武器」として活用できることを目的に本機能を開発しました。

本機能により、AIを用いて公開データを整理・分析することで、リサーチ工数を削減しながら、若手営業担当者でもベテランコンサルタントのような「根拠ある改善提案」が可能になります。客観的なデータに基づいた戦略的な運用改善案を即座に組み立てられる環境を提供することで、営業活動の質とスピードの向上に貢献します。

■ 「AIアカウント診断」機能の概要

競合アカウントID（例: @kurasumu）を入力すると、そのアカウントのフィード投稿・リール投稿の公開データを分析し、AIが診断レポートを作成してくれる機能です。

Instagramの公開データを基に、AIが運用状況を多角的に分析し、改善アドバイス付きレポートを自動作成します。

対象：これから支援を獲得したい見込み顧客のアカウントや、競合他社アカウントなど

１. 運用の全体像を可視化：AIがプロフィールや投稿から「運用目的」や「アカウントの強み」を言語化し、第三者視点でアカウントの現状を整理します。



２. 投稿内容の自動カテゴリ分類：投稿を「役立つ知識」「世界観」「エンタメ」など6つのカテゴリに自動分類し、どのジャンルが多く投稿されているかを可視化します。

３. 狙いと反応の「ズレ」を可視化： 企業が「伝えたいこと（投稿量）」と、ユーザーが「求めていること（反応量）」のギャップを可視化。

クライアント自身も気づいていない課題をデータで提示できるため、提案時の強力なフックとして活用可能です。

４. 質の高い分析とインサイト： 単純ないいね・コメント数だけでなく、フォロワーの熱量やエンゲージメントの「質」をAIが分析。

数値だけでは見えづらい「なぜこの投稿が伸びたのか（拡散の要因）」を推論します。

５. 具体的な運用改善のヒント：分析結果に基づき「次はどのカテゴリを増やすべきか」をAIがアドバイス。

そのまま提案書の「改善施策案」として転用できる具体的なアイデアを提示します。

■ 提供開始日・対象プラン

提供開始：2026年1月29日(木) 12:00

対象プラン：【SINIS for Instagram】：STARTERプラン・PROFESSIONALプラン

■ セミナー情報

テテマーチでは、生成AIをInstagram運用の新規提案にどう使う？

-受注確度の高い提案につなげるための「調査」編-

2026年2月12日(木) 14:00~15:00

お申し込みはこちら :https://sinis-i.tetemarche.co.jp/content/event/20260212

各種セミナーの詳細・お申込みは以下よりご確認ください。

〇「SINIS for Instagram」セミナー一覧：https://sinis-i.tetemarche.co.jp/content/event

〇「SINIS for X」セミナー一覧：https://x.sinis.jp/seminar

〇SNS中の人交流会：https://tetemarche.co.jp/news/tete-24052901

■今後の展開について

今後は、営業資料作成をさらに効率化するため、レポート内への「リール投稿閲覧数ランキング」の実装や、AIによる診断精度のさらなる向上を予定しております。 また、診断結果を提案資料に直接活用できるPowerPoint形式でのダウンロード機能も計画しており、営業現場における実用性をさらに高めてまいります。

■「SINIS for Instagram」・「SINIS for X」に関するお問い合わせ先

「SINIS for Instagram」

テテマーチ株式会社

担当：池本（いけもと）

連絡先：cs＠Instagram.sinis.jp

サービスサイト：https://sinis-i.tetemarche.co.jp/

テテマーチ株式会社とは

テテマーチ株式会社は企業向けにSNSマーケティング支援を中心としたビジネスを展開しています。「サキダチ、ヤクダツ。」をコンセプトに「これから世の中に広く普及するものをテテマーチが先立ってノウハウを習得し、世の中に役立てていこう」という願いを実現すべく活動をしています。2015年の創業時より、SNS領域に注目し、700社以上のサポートを実施。アカウントのコンサルティング、分析ツール開発など、さまざまなサービスをもって企業のSNS活用を支援しています。 今後も、企業のマーケティング活動を一気通貫してサポートすべく、プロダクトやサービスの開発に注力しています。

会社概要

〇社名 ：テテマーチ株式会社

〇所在地：東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル6F

〇代表者：代表取締役 上田 大介

〇設立 ：2015年6月12日

〇社員数：87名（パート・アルバイト含む）（2025年5月末時点）

〇事業 ：SNSマーケティング支援／プロダクト開発／プロモーション支援／ブランドプロデュース

〇URL ：https://tetemarche.co.jp