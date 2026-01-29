ウェビナーの“収益化”をワンストップで実現。ウェビナー開催ツール「WebinarBase」、有料ウェビナーに対応した決済機能を追加

株式会社エックスラボ

成果につながるマーケティング支援を行う株式会社エックスラボ（本社：大阪市北区、以下「当社」）は、マーケティングウェビナー開催ツール「WebinarBase（ウェビナーベース）」において、有料ウェビナーに対応した決済機能であるStripe（ストライプ）連携をはじめとして、機能アップデートを実施したことをお知らせします。

本アップデートにより、ランディングページ（LP）上から申込・決済までを一気通貫で完結できるようになり、申込者の離脱防止や収益化の強化が可能となります。あわせて、複数ランディングページ管理やメール配信機能のUI/UX改善などを行い、ウェビナー運営における利便性と運用効率をさらに高めました。

ウェビナー運用業務をワンストップで管理する「WebinarBase（ウェビナーベース）」とは

ウェビナー開催には、ランディングページ作成、申込管理、メール配信、リマインド、開催後のアンケート回収やフォローアップなど、多くの業務が発生します。通常業務と並行してこれらを行うことは、担当者にとって大きな負担となります。

WebinarBaseは、これらの業務を一元管理することで、担当者の運営負荷を軽減し、ウェビナー施策の成果最大化を支援するウェビナー開催ツールです。

複数ツールの使い分けが不要になることで、コスト削減や人的ミス防止にも貢献します。

WebinarBaseサイト：https://webinarbase.online/

機能アップデートの背景

＜WebinarBaseの管理画面＞

近年、ウェビナーはリード獲得や顧客育成にとどまらず、有料ウェビナーやオンライン講座など「収益化施策」としても活用の幅が広がっています。一方で、申込管理、決済、メール配信、フォローアップなどを複数ツールで行うケースも多く、マーケティング担当者にとって運用負荷の高さが課題となっていました。

WebinarBaseは、「ウェビナー運営に関わるすべての業務を一元化する」ことをコンセプトに開発されたツールです。今回のアップデートでは、ユーザーから要望の多かった有料ウェビナーへの対応を軸に、参加者体験と運営事業者体験の双方を見直し、マーケティング施策として“成果につながるウェビナー運営”を支援する環境を整えました。

アップデート―参加者体験の向上

有料ウェビナーに対応した決済機能追加―Stripe連携

ランディングページ上からそのまま決済まで完結できる機能であるStripeを追加しました。

Stripeは米国に本社を置く決済サービス企業で、オンライン決済を簡単かつ安全に行える決済プラットフォームです。スタートアップから大企業まで幅広い企業に採用されており、日本国内でも多くの企業が利用しています。

Stripeを機能追加することにより、有料ウェビナーのクレジットカード決済に対応できるようになりました。

運営事業者にとっても、申込から受講・視聴までの導線を短縮することで、参加者の離脱を防ぎ、ウェビナーの収益化をスムーズに実現します。

アップデート―運営事業者の利便性向上

複数ランディングページ管理機能の強化

1つのウェビナーに対して複数のランディングページを設定可能になりました。訴求内容やデザインを変えたABテストが容易になり、より効果的な集客改善が行えます。

メール配信機能（メルマガ）のUI/UX改善

メールの状態をタブで切り替えて確認できるほか、配信設定画面を整理し視認性を向上しました。また、ウェビナー単位で送信対象を選べるようになり、対象者ごとのメール配信がより簡単に行えるようになりました。

ランディングページ（CMS）の操作性向上

ボタン配置の統一やカラーピッカーの追加など、編集時の操作性を改善しました。

ページ作成時の迷いを減らし、誰でも直感的に編集できる設計です。

ウェビナー終了後アクションの強化

ウェビナー終了後、参加者の熱が冷めないうちに次のアクションやメッセージを届けやすくなりました。アンケート回収や追加資料の案内、次回ウェビナーへの誘導など、開催直後のフォローを自動化し、エンゲージメントを最大化します。

運用効率向上のための細かな改善

配信準備や設定確認がしやすくなるなど、管理画面全体の使いやすさを向上しました。

初めてウェビナーを開催する方でも、迷わず操作できる環境に進化しています。

エックスラボについて

エックスラボは、企業や組織が届けたい情報を、「成果」につなげるための仕組みを提供するマーケティングカンパニーです。広告運用で培った成果創出の知見をもとに、ウェビナーを起点とした自社プロダクト「WebinarBase（ウェビナーベース）」やポータルサイト「SeminarBase（セミナーベース）」を展開。単なる情報発信や集客支援にとどまらず、設計・運用・改善までを一体で担い、人の意思決定や行動変容が自然に生まれる状態をつくります。企業の挑戦に伴走し、成果と成長の再現性を高めることを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社エックスラボ

代表者：代表取締役 藤 勝行

本社：大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル4F

設立：2012年12月7日

資本金：3,475万円

事業内容：BtoB企業向けデジタルマーケティング支援事業、セミナー・ウェビナー運用を効率化・自動化する「セミナーDX(R)」事業

コーポレートサイトサイト：https://xlab.co.jp/

WebinarBaseサイト：https://webinarbase.online/

