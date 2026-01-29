「うたわれるもの」シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』2026年5月28日（木）発売決定！公式サイトを1月29日オープン、プロモーションムービーや最新情報、店舗特典を公開！

株式会社アクアプラス

株式会社アクアプラス（以下アクアプラス）は、「うたわれるもの」シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』を2026年5月28日（木）にNintendo Switch(TM)2、PlayStation(R)5、Steam(R)にて同時発売することをお知らせいたします。あわせて本日1月29日（木）に公式サイトをオープンし、プロモーションムービーや最新情報、店舗特典情報を公開いたしました。

本作は、『うたわれるもの』シリーズがこれまで紡いできた物語と世界観を継承しつつ、新たな物語で描かれる最新作です。

長年シリーズを支えてくださったファンの皆様はもちろん、初めて『うたわれるもの』に触れる方にもお楽しみいただける内容となっており、物語、キャラクター、音楽、演出のすべてにおいて、アクアプラスならではのこだわりを詰め込んだ作品となります。

また、本作はPlayStation(R)5、Steam(R)のほか、アクアプラス初となるNintendo Switch(TM)2タイトルとして発売いたします。さらに、Nintendo Switch(TM)2では、より本作をお楽しみいただけるよう、シリーズ作品の一つである『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』の同時発売も決定しております。

今後の続報につきましては、順次お知らせしてまいりますので、ぜひご期待ください。

■トピックス

●「うたわれるもの」シリーズ最新作『うたわれるもの 白への道標』の発売日が2026年5月28日（木）に決定！

●最新ビジュアルやゲーム画面を公開！

公式サイトにて最新のビジュアルやゲーム画面を公開いたしました。

●「プレミアムエディション」特典情報

本作のプレミアムエディションの特典情報を公開いたしました。



○『うたわれるもの 白への道標』特製パッケージ

プレミアムエディション専用デザインの特製パッケージです。

○『うたわれるもの 白への道標』アクリルプレート

プレミアムエディションのために描き下ろされたイラストを使用したアクリルプレートです。

○『うたわれるもの 白への道標』オリジナルドラマCD

シナリオライター書き下ろしによる、オリジナルストーリーを収録したドラマCDです。

○『うたわれるもの 白への道標』ビジュアルブック

キャラクターやイラスト等を収録したビジュアルブックです。

○『うたわれるもの 白への道標』オリジナルサウンドトラック

本作の楽曲の中から選んだ全30曲を収録した音楽ＣＤです。

※画像はNintendo Switch(TM)2版です。

●プロモーションムービーを公開！

公式サイトのオープンと同時に、新しく制作したプロモーションムービーを公開いたしました。ゲーム中の印象的なシーンを含む最新映像をご覧いただけます。

また、オープニングアニメーションムービーもあわせて公開しております。

▼『うたわれるもの 白への道標』プロモーションムービー

https://youtu.be/IKLmHtFjTwY

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IKLmHtFjTwY ]

▼『うたわれるもの 白への道標』オープニングアニメーションムービー

https://youtu.be/HqirSx1dlhs

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=HqirSx1dlhs ]

●『うたわれるもの 白への道標』店舗特典情報

イラストレーターによる描き下ろしイラストや今までのイラストを使用したオリジナル特典が店舗別で付いています。予約受付も開始しておりますので、確実に入手するにはお早目のご予約をお勧めいたします。店舗特典情報の詳細は公式サイトをご確認ください。

●前作『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』もNintendo Switch(TM)2で同時発売！

現在好評発売中の『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』（PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Steam(R)）がNintendo Switch(TM)2にて『うたわれるもの 白への道標』と同時発売いたします。また、『うたわれるもの 白への道標』とセットになった「ダブルパック」も販売いたします。

■商品概要

タイトル：うたわれるもの 白への道標

ジャンル：RPG

発売日：2026年5月28日（木）予定

プレイ人数：1人

対応機種：Nintendo Switch(TM)2／PlayStation(R)5／Steam(R)

CERO：審査予定

価格：プレミアムエディション 各12,800円（税込価格 14,080円）

通常パッケージ版 各7,800円（税込価格 8,580円）

ダブルパック 12,800円（税込価格 14,080円）

ダウンロード版 各7,800円（税込価格 8,580円）

※ダブルパックは『うたわれるもの 白への道標』と『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』のセット商品で、Nintendo Switch(TM)2版のみとなります。

※Nintendo Switch(TM)2版『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』の価格は5,800円（税込価格 6,380円）となります。

※Steam(R)はダウンロード版のみとなります。

公式サイト：https://aquaplus.jp/uta/shiro/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/AQUAPLUS_JP

