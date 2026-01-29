ステアリテール株式会社様に「SHANON vibit CMS cloud」と「SHANON MARKETING PLATFORM」を採用いただきました

株式会社シャノン

株式会社シャノン(本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン) は、ステアリテール株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表者：真船 厚、以下ステアリテール）において、「SHANON vibit CMS cloud」と「SHANON MARKETING PLATFORM」を採用いただいたことをお知らせします。

ステアリテールは、POS端末「TWINPOSシリーズ」*1の開発・生産をはじめ、外食やサービスステーション業界向けに自らPOSソリューションを構築・提供し、リテール業界のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支える総合的なソリューションプロバイダです。

このたび、国内POS端末事業で高いシェアを有するNECプラットフォームズ株式会社のPOS関連事業を承継し、新会社としてスタートするにあたり、独自のブランドやサービス訴求を目指した公式サイトの全面リニューアルにおいて「SHANON vibit CMS」と「SHANON MARKETING PLATFORM」をご採用いただきました。

*1 TWINPOSは、日本電気株式会社の登録商標です。

■導入のポイント

今回のWebサイト刷新およびマーケティング基盤構築における主な取り組みは以下の通りです。

１）課題に即した導線設計とデザイン

広範なPOS事業の特性を考慮し、顧客の課題や目的、業種ごとに最適なソリューションへ迷わず到達できるよう、情報の導線設計とデザインを最適化しました。

２）「vibit CMS cloud」によるサイト運用の効率化とユーザー回遊性の向上

コンテンツDB機能を活用し「タグ付け」によるカテゴリーソート機能でソリューション事例記事やコラム記事の閲覧を効率化。タグ付けされた関連する記事をスムーズに読み進めていくことができ、ユーザーのサイト回遊性と利便性を高めました。

３）MA連携によるマーケティング基盤の強化

コーポレートサイトに加え、取引先様向け会員サイトも構築。弊社MAツール「SHANON MARKETING PLATFORM」と連携し、各種問い合わせ対応や行動遷移をMAで管理。会員向けメルマガ配信や資料ダウンロードを通じて積極的なWebマーケティングを実践していく基盤として活用されていきます。

■株式会社シャノンについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2984/table/583_1_03d12b1712b05b89dceecc76f2dd166b.jpg?v=202601290321 ]

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2984/table/583_2_229a77d4daa1253c067ca69395c08366.jpg?v=202601290321 ]

