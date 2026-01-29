フェラーリ専門誌「スクーデリア」が記念すべき150号を1月29日（木）に発売。 世界に一台の「SC40」や「F50」の知られざる開発ストーリーを公開
カルチュア・エンタテインメント株式会社 ネコパブ事業部は、フェラーリ専門誌「スクーデリア 150号」を2026年1月29日（木）に発売いたします。スクーデリアは1995年創刊、昨年30周年を迎えたフェラーリ専門誌で、今回記念すべき150号を迎えました。発売以来、フェラーリオーナー様や愛好家の方々に広く購読をいただいております。
150号と記念号となる2026年の冬号では表紙とグラビアにSC40を収録。伝説となるF40がオマージュとなる世界に一台のスペシャルモデルとなり、合わせて近年のスペシャルモデルとなる、SP-8、KC23、SP48を収録しています。
2025年に30周年を迎えた「F50」の開発秘話やトスカーナで開催された生誕30周年記念ツアーを掲載。クラシックフェラーリの移動博物館として注目され、イタリアの南チロル地方で開催された「カヴァルケード・クラシケ」や、モデナの三つ星シェフ「マッシモ・ボットゥーラ氏」の素晴らしいガレージを特別に取材させていただきました。
そのほか、気になるフェラーリ電動化の未来について、本国のマネージャーにインタビューするとともにファクトリーを取材。多彩な内容と圧倒的なグラフィックで世界からフェラーリカルチャーをお届けしています。
■ CONTENTS
F50 Legacy Tour 2025
トスカーナで開催されたF50生誕30周年ツアー
SC40
F40オマージュのワンオフモデル
2025 Ferrari Cavalcade Classiche
フェラーリの移動式博物館
Interview Enrico Galliera
フェラーリブランドの中心人物エンリコ・ガリエラ氏インタビュー
The Garage of Massimo Bottura
モデナ三つ星シェフのガレージ拝見
Cavallino
ミシュラン店カヴァリーノの料理とギフト等をチェック!
Auto E Moto D’epoca
3大クラシックカーショーで輝く跳ね馬のヘリテイジ
Ferrari Design Creative Journey 2010-2025
最新フェラーリ・デザインがトリノ国立自動車博物館に集結
F50 Secrets of Its Creation
今明かされるF50のデザイン&開発秘話
Ferrari e-Building
フェラーリ電動化チーフに聞く今後のBEV戦略
25 eme Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme
跳ね馬の聖地、モーターヴァレーの祭典
Ferrari Special Models SP-8、KC23、SP48
近年のフェラーリ・ワンオフモデル変遷を辿る
Finali Mondiali
ジェッロを占有した跳ね馬の雄姿を満喫する
Coppa Centro Giappone 2025
名古屋テレビ塔下を占拠した名車たち
Classic Car Auction Yearbook 30th edition
クラシケの相場を収録したオークションブック
タイトル：「スクーデリア NO.150 」
発売日：2026年1月29日（木）
定価：3,650円（税込）
体裁：ムック 132ページ
ISBN-10：4777028755
発行・発売：カルチュア・エンタテインメント株式会社 ネコパブ事業部
ご購入はコチラ :
https://amzn.asia/d/jc0saZV
スクーデリアWEB :
https://www.scuderia-mag.com/