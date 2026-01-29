【さとふるニュースレター】＜中国地方版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふる」における＜中国地方版＞2025年人気お礼品ランキング（確定）（※）を発表します。

■＜中国地方版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）

2025年11月に発表した、中国地方版2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（速報）では、岡山県津山市の「シャインマスカット」が首位を獲得しました。2023年6月の寄付受け付け開始以来、本お礼品が首位となったのは初めてです。その後も高い人気を維持し、確定版ランキングにおいても1位に輝きました。

2位には、広島県呉市の「牡蠣」が初めてランクインしました。2025年は、日本有数の牡蠣の産地である瀬戸内海沿岸で養殖牡蠣の大量死による歴史的な不漁が発生し、生牡蠣の出荷が困難になるなどの影響がみられました。一方で、本お礼品は、冷凍牡蠣の出荷が可能だったことに加え、広島の牡蠣事業者を応援する寄付が多く集まったことが支持につながったと考えられます。加えて、2025年の「牡蠣」カテゴリにおける寄付件数ランキングでも1位を獲得しました。

そのほか、2024年の人気ランキングに続き、鳥取県米子市の「大山ハム」や山口県下関市の「とらふぐ刺し」など、“プチ贅沢”を楽しめる定番の人気お礼品も複数ランクインしました。一方で、「オリーブオイル」や「トイレットペーパー」、大容量の「冷凍餃子」など、物価高の中で“生活防衛”に役立つお礼品も支持を集め、寄付者のお礼品選択の二極化がうかがえる結果となりました。

※ 2025年1月1日～2025年12月31日までの「さとふる」における寄付申込み数から中国地方のお礼品に絞って算出

2025年全国版ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）は以下よりご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001239.000025119.html

＜中国地方版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）詳細は以下よりご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25119/table/1252_1_cd2e1dcccc12dc183feb25e5e1a08656.jpg?v=202601290121 ]

※ 一部受付期間外・取り扱い終了のお礼品があります

※ お礼品情報は2026年1月26日時点のものです。最新情報は「さとふる」をご確認ください

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

