山口県長門市で新音楽フェス誕生「NAGATO DAWN FEST 2026」

山口県長門市NAGATO DAWN FEST 2026

山口県長門市から、新たな物語が目を覚ます。

音楽と食の祭典「NAGATO DAWN FEST 2026」の開催が決定しました。

「長門ブルー」の静けさと「長門レッド」の情熱が交錯する2日間--

2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、山口県長門市の「ルネッサながと」および「長門市総合公園」にて、新たな音楽フェスティバル『NAGATO DAWN FEST 2026（ナガトドーンフェス）』を開催します。

ここから、新しい熱やうねりが立ち上がっていく。

本フェスティバルのテーマは「DAWN（夜明け）」です。

夜明けは、ただの自然現象ではありません。それは「はじまりの力」そのものを意味します。

山口県長門市という美しいロケーションの中で、「長門ブルー」の静けさと、「長門レッド」の情熱が重なり合い、まだ誰も見たことのない景色をこの地から作り出したい--そんな想いから本イベントは生まれました。

海や食、そして温泉文化が息づき、人との距離も近い長門だからこそ、音楽をきっかけにこの場所ならではの時間を生み出せると考えています。本フェスは単なる音楽イベントではなく、この土地ならではの魅力も一緒に楽しんでいただけるフェスを目指しています。

若い世代の方々はもちろん、ご家族連れの皆様にも楽しんでいただける、新たな価値を持つイベントとして、このフェスを育てていきたいと考えています。

今回の開催は、その“最初の夜明け”となる一歩です。

【開催概要】「NAGATO DAWN FEST 2026」

■開催日時

2026年5月16日（土）・17日（日）

■会場

〒759-4106 山口県長門市仙崎１０８１８－１

◦ ルネッサながと メインアリーナ（ライブパフォーマンス/有料エリア）

◦ 長門市総合公園（フード・ドリンク提供/無料エリア）

■開催時間（予定）

ルネッサながと：開場 AM:10:30 ／ 開演 PM:12:00

長門市総合公園：開場 AM:10:00 ／ 終了 PM:18:00（17日（日）はPM17:00まで）

■実施体制

＜主催＞ NAGATO DAWN FEST実行委員会

＜共催＞ 長門市

＜後援＞ yab山口朝日放送、一般社団法人 長門市観光コンベンション協会、

公益財団法人 長門市文化振興財団

＜協力＞長門料飲組合、NPO法人つなぐ ほか

--------------------------------------------------------------------------------

公式サイトURL：https://dawn-fest.jp

■山口県長門市の概要

本州の最西北端、山口県の西北部に位置する長門市。東は萩市、南は下関市、美祢市に接し、北側には北長門海岸国定公園に指定される美しい日本海の風景が広がっています。

日本海沿岸一帯の豊かな漁場では、古くから捕鯨や漁業が盛んに行われ、多くの漁港が点在しています。北長門海岸国定公園に指定される海岸線では、日本海の荒波に浸食された岩と白い砂浜が出入りし、変化に富んだ雄大な自然景観を生み出しています。中でも紺碧の海上に奇岩怪石が連なる海上アルプス「青海島」、遥か日本海を展望できる「千畳敷」、海に浮かぶ「棚田」のシルエット、本州最西北端に突き出した「川尻岬」の緑青色の海などは、訪れる人々を魅了します。

元乃隅神社青海島千畳敷東後畑棚田

また、長門市は温泉に恵まれ、風情も効能も異なる5つの温泉郷があります。清流にホタルが舞いカジカの声が響く「湯本温泉」、山間の湯治場「俵山温泉」、長閑に効能を楽しむ「湯免温泉」、美しい海を臨む「黄波戸温泉」や「油谷湾温泉」があり、多くの人が訪れています。

一方、いのちと心を大切にした童謡詩人「金子みすゞ」、シベリヤ・シリーズで知られる画家「香月泰男」、長門出生伝承の残る劇作家「近松門左衛門」といった人たちの存在は、長門の文化を深く魅力あるものにしてくれます。歴史の舞台では大内氏終焉の地として語り継がれ、楊貴妃伝説など浪漫溢れる物語も数多くあります。

湯本温泉（竹林の階段）湯本温泉「音信川」俵山温泉油谷湾温泉