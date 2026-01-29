Nintendo Switch 2 ソフト『カービィのエアライダー』をモチーフにした期間限定メニューを2026年2月4日(水)より『カービィカフェ』で提供開始！

ベネリック株式会社

人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした『Kirby Cafe (カービィカフェ)』全店(TOKYO / OSAKA / HAKATA)では、2026年2月4日(水)から2026年7月7日(火)までの期間限定で、Nintendo Switch 2 ソフト『カービィのエアライダー』をモチーフにした新作デザートを提供いたします。

※画像はイメージです

『カービィのエアライダー』(2025年11月20日発売)をモチーフにした新作デザートが、2026年2月4日よりカービィカフェに登場します。

『カービィのエアライダー』は、ライダーと個性豊かなマシンを自由に組み合わせて競う、ライドアクションゲームです。新作デザート「風になれ！エアライダーのフレンチトースト」では、ゲームに登場する花に囲まれた草原のコース「フラリア」をプレートに表現。フレンチトーストのワープスターに乗ったいちごアイスのカービィが、お花のもなかやクッキーの蝶、カラフルなフルーツなどをあしらったプレートの上を駆け抜けます。ぜひカービィカフェでも、『カービィのエアライダー』をお楽しみください。

(C) Nintendo / SORA (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

←『カービィのエアライダー』は、さまざまなライダーが個性豊かなマシンに乗って競い合う、ライドアクションゲーム。

(C) Nintendo / SORA (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

←ワープスターに乗ったカービィが、花に囲まれたさわやかな草原のコース「フラリア」を駆け抜けます！

■メニュー詳細

●風になれ！エアライダーのフレンチトースト

※メープルシロップ付き

●販売期間：2026年2月4日(水)～7月7日(火)

●提供店舗：カービィカフェ全店(TOKYO／OSAKA／HAKATA)

●価格：2,728円(税込)

花舞うフラリアの草原を、カービィがワープスターに乗って駆け抜けます！

フレンチトーストにいちごアイスとシロップをじゅわっとしみ込ませたら……

おいしさにスピードアップしてしまうかも。

■「Kirby Cafe(カービィカフェ)」について

『カービィカフェ』は株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が開発し、任天堂株式会社が発売する人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにしたキャラクターカフェです。もしもカービィの世界にカフェがあったら…というコンセプトのもと、せっせと働くワドルディと、つまみ食い担当(？)のカービィ、そしてコックカワサキのおもてなしで、みんなのおなかと元気をいっぱいにします。

また、カフェ店内に併設のグッズコーナーと、カフェと同施設内で営業する「Kirby Cafe THE STORE (カービィカフェ ザ・ストア)」では、カービィカフェ限定グッズをはじめ「星のカービィ」のグッズのお買い物が楽しめます。

●公式ウェブサイト：https://kirbycafe.jp

●公式Xアカウント：https://x.com/KirbyCafeJP

●カービィカフェ ザ・ストア公式サイト：https://kirbycafe.jp/thestore/

●期間限定オンラインストア「カービィカフェ ポップアップ ストア」：https://kirbycafe-popup.com/

■ご利用方法とご予約について

『カービィカフェ』は以下のWebサイトよりご予約を承っております。

●カービィカフェ TOKYO予約サイト：https://kirbycafe-reserve.com/guest/tokyo/

●カービィカフェ OSAKA予約サイト：https://osaka.kirbycafe-reserve.com/guest/osaka/

●カービィカフェ HAKATA予約サイト：https://kirbycafe-reserve.com/guest/hakata/

■店舗情報

●Kirby Cafe TOKYO (カービィカフェ トーキョー)

東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード 4F 9番地

●Kirby Cafe THE STORE TOKYO (カービィカフェ ザ・ストア トーキョー)

東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード 4F 11番地

●Kirby Cafe OSAKA (カービィカフェ オオサカ)

●Kirby Cafe THE STORE OSAKA (カービィカフェ ザ・ストア オオサカ)

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸 心斎橋店 本館9階

●Kirby Cafe HAKATA (カービィカフェ ハカタ)

●Kirby Cafe THE STORE HAKATA (カービィカフェ ザ・ストア ハカタ)

福岡県福岡市博多区住吉1-2-1 キャナルシティ博多ノースビルB1F

※『カービィカフェ』は、「星のカービィ」の版権管理を行う ニンテンドースターズ株式会社からのライセンスで、ベネリック株式会社が運営するキャラクターカフェです。

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.