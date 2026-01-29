Nintendo Switch 2 ソフト『カービィのエアライダー』をモチーフにした期間限定メニューを2026年2月4日(水)より『カービィカフェ』で提供開始！
人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにした『Kirby Cafe (カービィカフェ)』全店(TOKYO / OSAKA / HAKATA)では、2026年2月4日(水)から2026年7月7日(火)までの期間限定で、Nintendo Switch 2 ソフト『カービィのエアライダー』をモチーフにした新作デザートを提供いたします。
※画像はイメージです
『カービィのエアライダー』(2025年11月20日発売)をモチーフにした新作デザートが、2026年2月4日よりカービィカフェに登場します。
『カービィのエアライダー』は、ライダーと個性豊かなマシンを自由に組み合わせて競う、ライドアクションゲームです。新作デザート「風になれ！エアライダーのフレンチトースト」では、ゲームに登場する花に囲まれた草原のコース「フラリア」をプレートに表現。フレンチトーストのワープスターに乗ったいちごアイスのカービィが、お花のもなかやクッキーの蝶、カラフルなフルーツなどをあしらったプレートの上を駆け抜けます。ぜひカービィカフェでも、『カービィのエアライダー』をお楽しみください。
←『カービィのエアライダー』は、さまざまなライダーが個性豊かなマシンに乗って競い合う、ライドアクションゲーム。
←ワープスターに乗ったカービィが、花に囲まれたさわやかな草原のコース「フラリア」を駆け抜けます！
■メニュー詳細
●風になれ！エアライダーのフレンチトースト
※メープルシロップ付き
●販売期間：2026年2月4日(水)～7月7日(火)
●提供店舗：カービィカフェ全店(TOKYO／OSAKA／HAKATA)
●価格：2,728円(税込)
花舞うフラリアの草原を、カービィがワープスターに乗って駆け抜けます！
フレンチトーストにいちごアイスとシロップをじゅわっとしみ込ませたら……
おいしさにスピードアップしてしまうかも。
■「Kirby Cafe(カービィカフェ)」について
『カービィカフェ』は株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が開発し、任天堂株式会社が発売する人気ゲームシリーズ「星のカービィ」をテーマにしたキャラクターカフェです。もしもカービィの世界にカフェがあったら…というコンセプトのもと、せっせと働くワドルディと、つまみ食い担当(？)のカービィ、そしてコックカワサキのおもてなしで、みんなのおなかと元気をいっぱいにします。
また、カフェ店内に併設のグッズコーナーと、カフェと同施設内で営業する「Kirby Cafe THE STORE (カービィカフェ ザ・ストア)」では、カービィカフェ限定グッズをはじめ「星のカービィ」のグッズのお買い物が楽しめます。
●公式ウェブサイト：https://kirbycafe.jp
●公式Xアカウント：https://x.com/KirbyCafeJP
●カービィカフェ ザ・ストア公式サイト：https://kirbycafe.jp/thestore/
●期間限定オンラインストア「カービィカフェ ポップアップ ストア」：https://kirbycafe-popup.com/
■ご利用方法とご予約について
『カービィカフェ』は以下のWebサイトよりご予約を承っております。
●カービィカフェ TOKYO予約サイト：https://kirbycafe-reserve.com/guest/tokyo/
●カービィカフェ OSAKA予約サイト：https://osaka.kirbycafe-reserve.com/guest/osaka/
●カービィカフェ HAKATA予約サイト：https://kirbycafe-reserve.com/guest/hakata/
■店舗情報
●Kirby Cafe TOKYO (カービィカフェ トーキョー)
東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード 4F 9番地
●Kirby Cafe THE STORE TOKYO (カービィカフェ ザ・ストア トーキョー)
東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード 4F 11番地
●Kirby Cafe OSAKA (カービィカフェ オオサカ)
●Kirby Cafe THE STORE OSAKA (カービィカフェ ザ・ストア オオサカ)
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸 心斎橋店 本館9階
●Kirby Cafe HAKATA (カービィカフェ ハカタ)
●Kirby Cafe THE STORE HAKATA (カービィカフェ ザ・ストア ハカタ)
福岡県福岡市博多区住吉1-2-1 キャナルシティ博多ノースビルB1F
※『カービィカフェ』は、「星のカービィ」の版権管理を行う ニンテンドースターズ株式会社からのライセンスで、ベネリック株式会社が運営するキャラクターカフェです。
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.