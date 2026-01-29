実績・コネ・学歴なしでも、ゼロから書く人生はつくれる。『書く人生のはじめかた　文章力より大切な“書き続ける”ための心構え』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『書く人生のはじめかた 文章力より大切な“書き続ける”ための心構え』（著者：みくまゆたん）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『書く人生のはじめかた』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604563

著者：みくまゆたん

小売希望価格：電子書籍版 1,600円（税別）／印刷書籍版 2,300円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：A5／モノクロ／本文264ページ

ISBN：978-4-295-60456-3

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

文章がうまくなれば、書く仕事は続けられる――そう思っていませんか？本書は、ライティング技術や文章テクニックを教える本ではありません。

「どうすれば、書くことをやめずにいられるのか」。その一点に向き合い、書く人生を続けるための“心構え”を丁寧に解きほぐします。

未経験から書く仕事を目指す人。一度は書き始めたものの、迷いや不安で立ち止まってしまった人。文章力に自信がないまま、それでも書き続けたいと思っている人へ。

書く仕事に必要なのは、才能や特別なセンスよりも、「自分はどこで力を発揮できるのか」を知り、市場や相手と向き合いながら続けていくための考え方です。

本書では8年以上ライターとして書き続けてきた著者が、現場で見てきたリアルな迷いと選択をもとに、挫折しないための視点と、書き続けるための土台を伝えます。「書ける人」になる前に、「書き続けられる人」になるための1冊です。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

はじめに

第１章 記事を書くうえで心掛けたいゴール

活躍するライターに共通していたこと

ライターの「お仕事の種類」は多岐に渡る

伝え方は、基礎から学ぶことが大事

まずは書く「目的」を把握しよう

ペルソナを設定する

構成案は目的に合わせて作成する

第２章 読まれる文章はここが違う！

読者との対話と、感情の翻訳を意識する

読まれる文章は「市場」と「ニーズ」のかけあわせが絶妙

読まれる文章の構造は「型」にあり

書籍かＷＥＢかで異なる「書き方」の違い

文章のねじれ、誤字脱字をチェックする校正ツールが便利

第３章 書き方は、仕事次第で全く異なる

書くことで安定収入を得るなら、ＢｔｏＢは避けて通れない道

インタビューの事前準備で心掛けること

商品レビューは、読者の「知りたい」「選びたい」という欲求を満たすことが大切

エンタメ記事は、観察と深い考察が重要

ブックライティング・自著は設計図が大切

第４章 仕事の取り方と実績の積み方

ポートフォリオは見せる名刺である

理想の働き方を実現する「実績」の積み方

出版社のメディア・雑誌に応募する場合

企業・出版社のＳＮＳをフォローして「業界」の動向を把握しよう

案件応募は相手を知ってから提案せよ

継続案件につながる「＋α」の工夫

報酬を上げるには、交渉よりも「価値提供」

第５章 信頼される書き手になるために

報連相は丁寧かつ迅速に

ＳＮＳに愚痴やお金のことは書かぬが吉

第６章 書き続けるメンタルの保ち方

とにかく仕事を続けることが重要である

厳しい言葉に心が揺れてしまったら

成功者を見て自己卑下したくなったときの対処法

「もう書けない」と思ったら

【コラム】書く仕事のＱ＆Ａ

おわりに

＜＜著者紹介＞＞

みくまゆたん

エンタメ雑食系ライター

1979年6月生まれ。大阪府出身。2000年、三重短期大学・行政コースを卒業後、土木関連企業に入社。経理・総務・営業事務・ISO業務など幅広い領域を担当し、17年間にわたり正社員として勤務。そこで培った実務経験を土台に、2018年よりフリーランスライターとして独立。マイナビウーマン、うれびあ総研、arweb、リアルサウンド映画部など、多様な大手メディアで執筆を行うほか、マーケティング企業のコンテンツ支援、メールマガジン制作、キャッチコピー開発、ライティング業務全般にも携わっている。

主な出版物として、ブックライティングを担当した『シウマが九星気学で読み解く 開運ナビゲートBOOK』（主婦と生活社）などがある。

【受賞歴】

・impress QuickBooks クズ男エッセイコンテスト

・はてなブログ×LIFULLストリーズ「しなきゃなんてない」エッセイコンテスト優秀賞

・恋愛メディアcuret 恋愛あるあるエピソード 大賞受賞

・Google Gemini:x_黒太字:note 「AIとやってみた」投稿コンテスト 入賞

・創作大賞2025 中間選考突破 ミステリー小説部門「すべては、嘘から始まった」・エンタメ原作部門「あなたの懸賞金を決めて下さい」

【保有資格】

建設業経理事務2級、日本プロカウンセリング協会心理カウンセラー2級、FP3級、秘書検定3級

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： NextPublishing推進室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7136-e32b1787329a030d2830ae98b35bf161.pdf