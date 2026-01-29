「トーマスタウン」でダンスイベントを2月1日(日)から開催！ チョコまみれのパーシーをモチーフにしたイベント“HAPPY VALENTINE”も開催中

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『きかんしゃトーマス』の屋内型テーマパーク「トーマスタウン」(埼玉県三郷市)にて、2月1日(日)からダンスイベントを開催します。

トーマスに登場するおなじみキャラクターのトップハム・ハット卿がダンスイベントを開催！参加してくれたお子さまは、参加回数に応じてさまざまな特典がもらえる「DANCEイベントスタンプカード」を配布します。2025年10月と12月に配布した「DANCEイベントスタンプカード」が使える最後のダンスイベントです。

さらに、施設内ではバレンタインの時期に合わせて、大人気エピソード『パーシーのチョコクランチ』の中でチョコレートまみれになってしまうパーシーをモチーフにした、バレンタインイベント“HAPPY VALENTINE”を開催中です。

「トーマスタウン」の目玉アトラクション「トーマスシアタートレイン」のパーシーがチョコレートまみれになって登場！グッズ購入やSNS投稿で、 “チョコレートパーシー”のグッズなどがもらえるキャンぺーンも実施しています。

■トーマスタウンとは

「トーマスタウン」は、トーマスたちのいる架空の島“ソドー島”の街並みを再現した屋内型テーマパークです。トーマスたちに乗ったり、クランキーの遊具で遊んだりすることができます。施設内で使える専用通貨「トーマスコイン」を使用して、お子さま自身で楽しむことができます。

トーマスタウン公式サイト: https://www.thomastown.jp/shinmisato/

■トップハム・ハット卿がダンスイベントを開催！

トップハム・ハット卿が開催するダンスイベントに参加して、みんなでダンスを躍ろう！

参加した回数に応じてポップコーンの割引などさまざまな特典がもらえる“DANCEイベントスタンプカード”をプレゼント。2025年10月と12月に配布したカードも使用できます。

開催期間：2026年2月1日(日)～2月28日(土)

開催時間：平日14時～、土日祝16時～

▲ スタンプカード

■パーシーがチョコレートまみれに！トーマスシアタートレイン

「トーマスタウン」の目玉アトラクション、「シアタートレイン」では、チョコレートまみれになったパーシーが登場！土日祝は、パーシーも走行します。

アトラクション内ではアニメ「パーシーのチョコクランチ」のエピソードが楽しめます。また、乗車したお客さまは、期間限定で「チョコレートパーシー」デザインの記念切符がもらえます。

▲ チョコレートまみれのパーシー▲ アニメ「パーシーのチョコクランチ」のエピソードの名シーン▲ 記念切符デザイン

「トーマスタウン」、「トーマスステーション」でハッピーバレンタインキャンペーンを開催中！

「トーマスタウン」(新三郷)「トーマスステーション」(池袋・岐阜・和泉)では、チョコレートパーシーをモチーフにしたキャンペーンを開催しています。

(1)店頭プレゼントキャンペーン

対象商品を含む、合計1,500円以上購入の方に、「チョコレートパーシー」のシールをプレゼントします。

・開催期間：開催中～なくなり次第終了

・対象商品は、以下3点のうちいずれか1点

・プラレール

・トミカ

・スターターセット（新三郷のみ）

(2)SNS投稿キャンペーン

トーマスタウンやトーマスステーションで楽しんでいる姿をXやInstagramで投稿してくれた方の中から、抽選で20名さまにプラレールまたはトミカをプレゼントします。

・投稿期間：

開催中～3月14日(土)23:59

・参加方法：

トーマスタウンやトーマスステーションで遊んでいる写真や動画を

以下２つのハッシュタグを付けてXか、Instagramで投稿。

1つ目：「#トーマスタウン」or「#トーマスステーション」

2つ目：「#チョコレートパーシー」

・賞品：

「プラレールパーシーとチョコレート貨車(12名)」または「トーマスと貨車のにぎやかパーティーセット(8名)」※賞品は選べません。※賞品発送は、2026年4月中旬を予定しています。

応募規約は公式サイトにて、ご確認ください。

https://www.thomastown.jp/

屋内型テーマパーク『トーマスタウン新三郷』 概要

[施設住所]

埼玉県三郷市新三郷ららシティ3丁目1番1号 ららぽーと新三郷2階

[利用料金]

入場無料

アトラクション利用には専用通貨「トーマスコイン」が必要です。

1トーマスコイン単価：200円～300円 ※購入枚数により変動

・トーマスシアタートレインのご利用料金：4トーマス/人

・ブレンダム・ドック（プレイエリア）のご利用料金： 6トーマス～

[営業時間]

10:00～20:00(土日祝は21:00まで営業)

[公式サイト]

https://www.thomastown.jp/

[公式LINE]

https://line.me/ti/p/@697ixonl

[公式Instagram]

https://www.instagram.com/thomastown_official_jp/

屋内型プレイグラウンド『トーマスステーション』

[施設住所]

トーマスステーション池袋

東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ専門店街アルパ 地下１階

トーマスステーション和泉 ※3月中旬リニューアルオープンに伴い、2月24日(火)から休業予定

大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2階

トーマスステーション岐阜

岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜2階

[公式LINE]

https://line.me/ti/p/@932nymdc

■『きかんしゃトーマス』とは

きかんしゃトーマスは2025年に原作出版80周年を迎えた未就学児に大人気のキャラクターです。イギリスの牧師、ウィルバート・オードリーが描いた「汽車のえほん」シリーズに登場すると「きかんしゃトーマス」は人気キャラクターになり、その後、イギリスの映像プロデューサー、ブリット・オールクロフトにより1984年に映像化されました。現在までにエピソード数は500話以上にのぼり、世界200以上の地域で放送されています。日本でも、絵本出版から45年以上、テレビ放送から30年以上の歴史があり、現在はNHK Eテレで毎週土曜日に放送されています。また、玩具・絵本・アパレルといった商品に加えて、多様なイベント・テーマパーク・映画など、多数のタッチポイントで展開を行っています。

公式サイト ：https://www.thomasandfriends.jp/

■『きかんしゃトーマス』新作映画のご紹介

公開日：2026年3月27日(金)

公開劇場：ヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほか

映画公式サイト： https://movie2026.thomasandfriends.jp/

きかんしゃトーマスの最新作は、10曲以上の楽曲をみんなで大合唱するミュージカル仕立ての作品。「歌で心と心をつなぐよ」というキャッチコピーのもと、トーマスやケニア出身のニアの歌声が響き渡る感動の物語が展開されます。

ソドー島が歌でいっぱいに！

トラブルを乗り越え、音楽祭を成功させよう！

「ソドー島の音楽祭」が開催されることになり、機関車たちは大盛り上がり！ところが、島中の照明が全部壊れてしまうトラブルが発生。中止の危機に陥る中、トーマスと仲間たちが立ち上がります！果たして音楽祭は無事に開催できるのでしょうか？

(C)2026 Gullane(Thomas) Limited.

