多機能型LMS「SmartSkill Campus」、クラウドセキュリティサービス「HENNGE One」と連携開始

LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、教育コンテンツを活用し、企業の人財戦略課題を解決するソリューションを提供する株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理、以下「レビックグローバル」）は、多機能型 LMS「SmartSkill Campus」と、HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）の提供するクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」のシングルサインオン連携を開始したことをお知らせします。





SmartSkill CampusとHENNGE Oneが連携することにより、HENNGE OneユーザーはSmartSkill Campusへのシングルサインオンが可能となり、煩わしい複数ID、パスワードの管理から解放されます。さらに、IP制限やデバイス証明書などの多要素認証によるアクセス制御機能によって、不正アクセスのリスクを防ぎながら、SmartSkill Campusを安心して利用できます。

連携の背景

近年、持続的な企業価値向上のための「人的資本経営」の重要性が高まっており、従業員の自律的な学び直し（リスキリング）を支援するプラットフォームとしてLMSの役割は拡大しています 。 しかし、数万人規模の従業員を抱える大企業においては、利用するSaaSの増加に伴い「ID・パスワード管理の煩雑化」や「社外アクセスにおけるセキュリティリスク」が大きな課題となっていました。



「SmartSkill Campus」は、これまでも強固な基盤と多彩な機能で大手企業を中心に選ばれてまいりましたが 、この度国内シェアNo.1（※）のIDaaSである「HENNGE One」と連携することで、ユーザーの利便性向上と高度なセキュリティ対策を同時に実現し、より安心・安全な学習インフラを提供することが可能となりました 。

HENNGE One連携によるメリット

今回の連携により、「SmartSkill Campus」の受講者画面へのログインにおいてシングルサインオン（SSO）が可能になります。

・利便性の向上（SSO）

受講者は「HENNGE One」の認証基盤を通じて、個別のID・パスワードを入力することなくワンクリックで「SmartSkill Campus」へログインできます。これにより、ログインの手間による学習意欲の減退を防ぎます。

・高度なアクセス制御

IP制限やデバイス証明書、多要素認証（MFA）など、「HENNGE One」が持つ柔軟なアクセス制御ポリシーを適用できます。これにより、自宅や外出先からのリモート学習においても、不正アクセスのリスクを最小限に抑えます。



「SmartSkill Campus」は今後も外部システムとの連携を積極的に強化し、「データドリブンな人財育成」の基盤として、企業の人的資本経営の実現に寄与してまいります。

SmartSkill Campusとは

SmartSkill Campusは、数万人規模の同時接続を可能にする大企業向けの多機能型LMSです。最新のAI技術を活用した「AI講座レコメンド」や「AIロープレ」など、人財育成を高度化する多彩な機能を標準実装しています。

SmartSkill Campusは、専任のカスタマーサクセスが導入から定着まで徹底して伴走し、各企業の課題に合わせた「学習の仕組み化」を支援することで、お客様が構想する教育グランドデザインを実現します。管理者が本質的な教育企画に集中できるよう「運用のオートメーション化」を推進。メールの自動配信やコンテンツ制作支援機能により、運用負荷を大幅に軽減します。

外部システムとの連携も積極的に開発しており、学習データを人財戦略に直結させる「データドリブンな人財育成」の基盤として、金融機関やグローバル企業など大手企業を中心に採用され、現在450社以上、200万名を超えるユーザーに活用されています 。

■公式HP：https://www.revicglobal.com/

HENNGE Oneとは

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

■URL： https://hennge.com/jp/service/one/

株式会社レビックグローバルについて

レビックグローバルは、株式会社ウィザスのグループ会社で1977年設立。お客様の「人財戦略課題の解決支援」を事業目的に掲げ、HRテックによる高度化とコンサルティングによる伴走支援を組み合わせたトータルソリューションを提供しています。

主力製品である多機能型LMS「SmartSkill Campus」やタレントマネジメントシステム「SmartSkill HCE」、AIロープレ「SmartSkill Talk」、会員向けビジネススキル動画配信サービス「SmartSkill VideoLibrary」、eラーニングコンテンツの制作まで幅広く展開。会社創立以来培ってきた高度な技術力と独自のノウハウを基盤に、経営・人事・現場が三位一体で成長できる持続可能な仕組みづくりを支援します。最新のテクノロジーと人の知恵を融合させ、人的資本経営の実現に向けた最適な解決策を提案し続けています。

● 社名 ：株式会社レビックグローバル

● 本 社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

● 代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

● 事業内容 ：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

● URL ：https://www.revicglobal.com

HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

● 社名 ：HENNGE株式会社

● 証券コード ：4475

● 本 社 ：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

● 代表者 ：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

● URL ：https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

