LINE WORKS、セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の連携アプリを提供開始

ビジネス現場のコミュニケーションツール「LINE WORKS」や各種AI製品を提供するLINE WORKS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：島岡 岳史）は、LRM株式会社(本社：兵庫県神戸市、代表取締役：幸松 哲也)が提供するセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の連携アプリを提供開始したことをお知らせいたします。

本アプリを利用することで、従業員は、「セキュリオ」から配信されるセキュリティ教育コンテンツの受講案内やリマインド通知を「LINE WORKS」のトークで受け取り、ワンタップで受講画面にアクセスできます。また、管理者は、教育の実施状況を把握しながら、「LINE WORKS」を活用して従業員へのリマインドやフォローを効率化できます。

これにより、研修受講に関する通知確認や各種確認作業を「LINE WORKS」上でスムーズに行えるため、受講忘れの防止や、担当者による個別フォロー・リマインドに要する工数の削減につながります。

なお、本アプリは、「LINE WORKS」のアプリディレクトリ(※1)に追加され、無料でご利用いただくことができます。

■セキュリオについて

「セキュリオ」は、情報セキュリティコンサルティングを提供するLRM株式会社が開発した、セキュリティ教育の実施・確認・見直しをかんたんに行うことができるクラウドサービスです。現在2,200社以上の企業に導入されており、日常業務の中で継続的なセキュリティ教育を行える仕組みを提供しています。eラーニング、標的型攻撃メール訓練、定期的なセキュリティクイズ配信などをはじめとする各種機能を、オールインワンでご利用いただけます。

※1 アプリディレクトリとは、「LINE WORKS」と外部のサービスを連携させて、「LINE WORKS」をさらに便利に使うことができる機能です。外部サービスのアプリを追加・設定するだけで、「LINE WORKS」ひとつで複数の外部サービスを利用できるようになります。

■アプリの利用方法

1.LINE WORKS × セキュリオの連携設定

LINE WORKS管理者が管理者画面のアプリで、「セキュリオ」アプリを追加します。

<セキュリオ側の設定>

１.セキュリオ管理者が、通知設定 ＞ 組織設定で、LINE WORKSのテナント（ドメイン）と、管理者アカウントを連携し、連携メールを未連携の一般ユーザーに送信します。

２.一般ユーザーが、連携メールの案内に沿って、LINE WORKSアカウントを連携します。

＊詳細なガイドはこちらからご覧いただけます：

2.トークルームへの通知

セキュリオBotから受信した通知内のリンクをタップして、受講画面を開きます。

＊受講進捗はセキュリオ上で自動更新されます。

通知内容イメージ

LINE WORKSは今後も、連携アプリの拡充を図ることで、業務支援プラットフォームとしての利便性を高め、お客様の業務効率化を支援してまいります。

「LINE WORKS」とは

チャットやスタンプはもちろん、掲示板、カレンダー、アドレス帳、アンケートなど、現場で活用できる充実したグループウェア機能を揃えたビジネスチャットです。コミュニケーションアプリ「LINE」のような使いやすさを保ちながら独自に開発・提供を行っており、ユーザーの教育も最小限に導入したその日から誰でもすぐに使えます。PCやタブレットのほか、スマートフォンだけでもほとんどの機能が使えるため、オフィスワークだけでなく、拠点や店舗などPCを使う時間の少ない「現場」での活用が進んでいます。無料版、有料版（スタンダード・アドバンスト）があり、無料でもほとんどの基本機能を使うことができ、顧客や取引先など社外とのやりとりにも活用していただけます。

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2018～2025年版」では、2017年度～2024年度まで8年連続で有料ビジネスチャット国内シェアNo.1を獲得しました。

LINE WORKS株式会社について

ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」、AI製品、LINE WORKSプラットフォームを管理基盤としたLINE WORKSファミリー製品を提供しています。

多種多様な業種やビジネスシーンを問わず現場の課題に寄り添えるサービス提供に取り組むと共に、最先端のAI技術研究を通じ、AI技術のさらなる社会実装を目指しています。

会社概要

社名：LINE WORKS株式会社

本社：東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー23階

設立：2015年6月

代表者：島岡 岳史

資本金：55億2,000万円

