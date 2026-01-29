新シリーズ「緑茶CM」が検索急増、50代が主役の緑茶カテゴリで起きた変化とは

ラクスル株式会社

企業の事業成長を支援するAIエージェンシー、ノバセル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田部正樹、以下ノバセル）は、テレビCM効果の分析サービス「ノバセルトレンド」を活用し、2025年12月に放映されたテレビCMの指名検索スコアランキングを発表します。

ノバセルがマーケティング効果の重要指標としている「指名検索」。CM放映の前後数分間に増えた指名検索数をCMの放映量で割ったスコアを「指名検索スコア」と定義し、理論上はこのスコアが高いほどCMによってブランド名がより効果的に検索されたと計測しています。

ノバセルでは、テレビCMインプレッション100万回あたりの分間指名検索ポイントを「指名検索スコア」と命名。スコアが高いほど検索獲得効率が良い傾向にあるとして、クリエイティブや放映枠を相対比較する際に、この値を用います。

あらゆるテレビCMの指名検索スコアが可視化できる「ノバセルトレンド」を用いて、2025年12月の「酒類・ドリンク業界（*¹）」における指名検索スコア順テレビCMランキングの上位10位をご紹介します。

■酒類・ドリンク業界編 CM指名検索スコアランキング TOP10※放映地域は関東、期間は2025/12/1~12/31放映分のみ、放映回数10回以上、一部ブランド制限あり：「インテージ Media Gauge TV／エム・データ 全国CMマスタ」出所:ノバセルトレンド



今回のランキングでは、2025年12月1日～12月31日の期間に放送されたテレビCMのうち、酒類・ドリンク業界に分類される（*¹）企業のCMにおいて、指名検索スコア上位10件と検索行動を促した訴求ポイントの考察などをご紹介します。

（*¹）ノバセルトレンドによる業種分類に基づく



1位：キリンビール「キリンウイスキー 陸」

俳優・今田美桜さんが出演する、キリンウイスキー 陸のCMが1位です。プライベートのひとときを感じさせるような写真と共に「頑張った日は、陸一択」と、ウイスキーを楽しむ様子が描かれています。うっとりとした表情で、「きれいな味わい」と「飲みやすさ」の魅力を語る様子から、見る人の心まで明るくするような内容です。

（出所 キリンウイスキー 陸「私はきれいな味がするウイスキー」篇 30秒 2025/06/02 https://youtu.be/hl7wtL6FmXM?si=RoTbEciDz5cUaKDU）

2位：アイリスオーヤマ「アイリスのお茶 䖝（りょく）」

2位にランクインしたのは、俳優・吉沢亮さんが茶人役として出演するアイリスのお茶 䖝（りょく）のCMです。悩める人びとが茶人のもとを訪れ、さまざまな話をするというシリーズになっています。「大人になった」篇では、子役の少女が「お茶が美味しくて、困っているの」と早熟な雰囲気で話す様子に、茶人が表情が緩ませるシーンが印象的です。渋みと苦みを抑えたアイリスのお茶 䖝（りょく）のすっきりとした飲み心地と、その安らぎを丁寧に伝えています。

（出所【吉沢亮さん】緑茶「大人になった」篇30秒 2025/11/18 https://youtu.be/K3j3qciA9Zw?si=VKIBVob5xei_v9dK）

3位：ヤクルト本社「ヤクルト」

ヤクルトのCMが3位を獲得しました。俳優・大泉洋さんが「シロタ株」と書かれた衣装を纏い、巨大なヤクルトのボトルから「どうも！シロタ株です！」と登場する内容となっています。薄着で登場して寒さに驚き、慌てて厚着に着替えるといったユーモラスな演出で「乳酸菌 シロタ株」の効能と冬の健康管理における栄養補給の大切さを分かりやすく伝えています。

（出所【ヤクルト公式】Newヤクルト「健康管理：強い菌の人」 ピーチ版 １５秒 2025/11/25 https://youtu.be/r9s20HtrfBg?si=VaM0pun2PkpLR0Ph）



4位：アサヒビール「アサヒスーパードライ」

4位は、ロックバンド・B'zの松本孝弘さんと稲葉浩志さんが出演するアサヒスーパードライのCMです。二人が至近距離で向かい合い、ギターとボーカルだけで楽曲『FMP』を熱くセッションします。演奏後、昂ぶる心と渇きを潤すように「アサヒスーパードライ」を味わう姿が印象的。音楽の高揚感とビールのキレのあるうまさを重ね合わせ、商品の爽快感を感じさせるCMです。

（出所 Asahi SUPER DRY スーパードライ CM 「熱い渇きに。B'zセッション」篇 15秒 2025/06/06 https://youtu.be/WYOUECiGsKo?si=y43rFNsmahzR9aBl）

5位：宝酒造「松竹梅 昴」

華やかな香りとすっきりとしたキレを特長とする日本酒、松竹梅 昴のCMが、5位にランクインしました。テーマは、リラックスタイムを豊かに彩る「昴のある暮らし」。夫婦で晩酌を楽しむ日常を舞台に、一口で心が贅沢に満たされるような、リアリティのある商品実感を印象的に描き出しています。

（出所 松竹梅 昴（すばる）「商品実感」編15秒 2025/09/29 https://youtu.be/t9MofpwuhWM?si=qBG5xa-DBiyXnltg）

6位：キリンビール「グリーンズフリー」

6位には、グリーンズフリーのCMがランクインしました。さまざまな日常のシーンで、タレント・佐藤栞里さんがノンアルコールビールを楽しむ様子を描いています。「飲み物が変わると、気分が変わる」というフレーズで、日常をより特別にポジティブに変えてくれる商品であることを訴求する内容です。

（出所 グリーンズフリー うれしいノンアル佐藤さん篇 15秒 2025/04/22 https://youtu.be/Ma5ZXLHn1NY?si=NvqO9kLo1JI85zNq）

7位：サントリー「ジャパニーズクラフトジン ROKU〈六〉」

日本の四季の移ろいを美しい映像で描き出し、ジャパニーズクラフトジン ROKU〈六〉の魅力を伝えるCMが7位です。桜花、柚子、煎茶といった季節の和素材が織りなす、繊細な香りと味わいを表現しています。季節の巡りとともに楽しむ上質な一杯が、日常を奥深く豊かに彩る様子を印象的に映し出します。

（出所 サントリージャパニーズクラフトジンROKU〈六〉『季節を巡る』篇 30秒 サントリー 2025/10/11 https://youtu.be/dG7Nd3kECxI?si=GPvooPY28qYOYNRJ）

8位：アサヒビール「アサヒビール」

8位は、タレント・浜田雅功さん、渡辺直美さんとお笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平さん・松尾駿さんが出演するアサヒビールのCMです。居酒屋を舞台に、お酒を飲む人も飲まない人も共に楽しめる「スマドリ（*²）」の魅力を伝えます。ロックバンド・ウルフルズの楽曲を替え歌にした『スマドリがええねん』を全員でパワフルに歌い上げ、“あえてノンアルコールを選ぶ”という選択をポジティブに描いたCMです。

（出所 スマドリCM「スマドリがええねん！あえてノンアルええねん」篇 30 秒 2025/10/17 https://youtu.be/ACU5uCyyjLc?si=w4Fx1S-3HfJ9MNAt）

9位：サントリー「-196」

9位を獲得したのは、-196のCM。俳優・上戸彩さんが登場し、“レモンフレーバーの-196のなる木”を眺めていると、生産者が美味しく実った-196〈レモン〉を教えてくれます。採ってみませんかと誘われると、「いいんですか？」と笑みが溢れます。そして、摘みたての-196を堪能して「天晴れ（あっぱれ）！」とつぶやく姿が描かれています。朝摘みした果物のようなみずみずしい味わいと果物を食べた瞬間を連想させるようなおいしさがダイレクトに伝わる映像です。

（出所 -196『レモンの缶が実る果樹園』篇 30秒 上戸彩 サントリー 2025/07/18 https://youtu.be/IJkdcrNyfkg?si=87ZXLbSv3p8rqQag）



10位：味の素AGF「ブレンディ(R)」

ブレンディ(R)のCMが10位になりました。3人の女性が登場すると、頭上にカラフルなブレンディ(R)スティックが広がる、ワクワク感あふれるCM。16種類の多彩なフレーバーから自分好みの一本を選び、それぞれの場所やスタイルで楽しむ姿を描きます。「わたし好みのオレにしよう」というメッセージと幸せそうに「ふぅ」とくつろぐ表情を通して、選べる楽しさと心温まるひとときを印象的に伝えています。

（出所 「ブレンディ(R)」スティック 『バラエティなブレンディ』篇 15秒 2025/10/10 https://youtu.be/9hiX052WLDI?si=-_9cYkMDPSNmus5C）

（*²）お酒を飲みたい時、飲めない時、そしてあえて飲まない時、飲む人も、飲まない人も、ひとりひとりが、自分の体質や気分、シーンに合わせて、適切なお酒やノンアルコールドリンクをスマートに選択できる飲み方を指す「スマートドリンキング 」の略。アサヒビールが飲み方の多様性を提案するプロジェクト。

2025年12月の酒類・ドリンク業界別ランキングでは、「酒類・ドリンク業界（*¹）」で2位にランクインとなった「アイリスのお茶 䖝（りょく）」のCMについて分析します。

「アイリスのお茶 䖝（りょく）」の分析

【概要】

アイリスオーヤマは、家電や生活用品を中心に幅広い領域で事業を展開する総合メーカーです。近年は自社ブランドの食品・飲料を扱う食品事業にも注力しており、生活者の暮らしに寄り添う商品ラインナップをさらに拡充させています。

2025年6月に発売された同社初の緑茶飲料「䖝（りょく）」は、「朝に飲むなら、アイリスのお茶」をコンセプトに開発されました。渋みや苦みを抑えた、甘みの際立つスッキリとした味わいが特長です。また、イメージキャラクターの俳優・吉沢亮さんが茶人の“お䖝（おりょく）さん”に扮したテレビCMも大きな話題を呼び、幅広い層から好評を博しています。

公式サイト

https://www.irisohyama.co.jp/ryoku/

※出所：ヤフー・データソリューション DS.INSIGHT、 ノバセルトレンド※エリア：関東※期間は2025/5/1～2025/12/31※指名検索数は推計値であり、Yahoo!検索での検索実数ではない※imp(単位：100万)：「インテージ Media Gauge TV／エム・データ 全国CMマスタ」



2025年6月の「䖝（りょく）」発売以降、吉沢亮さん出演のCM第2弾が11月21日より放映開始されました。これに伴い、「アイリスオーヤマ お茶」の検索数が上昇。12月に入り放映量が増加すると、検索数も右肩上がりに伸び続け、発売当初と同等の水準まで達しました。

※出所：ヤフー・データソリューション※エリア：全国※期間は2025/12/1～2025/12/31※指名検索数は推計値であり、Yahoo!検索での検索実数ではない

12月に「アイリスオーヤマ お茶」と検索した人の男女比を見ると、他のお茶ブランドに比べて女性の検索比率が高くなっています。吉沢亮さんの検索は女性が7割以上となっており、新CMを皮切りにプレゼントキャンペーンや限定パッケージの発売なども話題となったことなどからも、吉沢さんのファン層を大きく占める女性の検索が高まったことが考えられます。

※出所：ヤフー・データソリューション ※エリア：全国 ※期間は2025/12/1～2025/12/31 ※指名検索数は推計値であり、Yahoo!検索での検索実数ではない

年代別の検索傾向を比較すると、他ブランドが50代をピークとしているのに対し、「アイリスオーヤマ お茶」は40代が最多で、次いで50代となっています。また、他社に比べて20～30代の検索割合が高い点も特徴的であり、現在31歳の吉沢亮さんと同世代の層へ強い影響を及ぼしていることが見て取れます。

発売からわずか半年ということもあり、「䖝（りょく）」という商品名自体の浸透は今後に期待される段階ですが、新規参入マーケットにおいて「アイリスオーヤマ お茶」への関心と認知度は着実に高まっています。これは、吉沢亮さんが同社のイメージキャラクターとして定着している背景もあり、若い世代を中心に広く浸透し始めていると言えるでしょう。

■総括

12月は年末商戦の影響で、アルコール飲料や冬季向けの健康飲料が注目を集める時期ですが、その中で新CMを展開したアイリスオーヤマの「䖝（りょく）」は大きなインパクトを残しました。2025年下半期に大ヒットを記録した映画『国宝』を筆頭に、多くの出演作で話題の中心にいた吉沢亮さんの影響力が、従来の緑茶飲料のメインユーザー層に留まらず、若年層にまで関心を広げる結果となりました。

本連載はノバセルサイト内コラムでも掲載中です。過去のランキングとあわせて、ぜひご覧ください。（URL：https://novasell.com/columns/202512）

