¥Ñ¥Á¥ó¥³¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ªPACHI-PACHI-QUEEN Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î¸øÌó¡Ø³ÎÊÑ¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡ÙÂè1ÃÆ¥àー¥Óー¸ø³«
ÆüËÜÍ·µ»µ¡¹©¶ÈÁÈ¹ç¡ÊÎ¬¾Î¡§Æü¹©ÁÈ¡¢Íý»öÄ¹¡§±ÝËÜÁ±µª¡Ë¤Ï¡¢PACHI-PACHI-7¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Web¥àー¥Óー¡Ø³ÎÊÑ¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È Âè1ÃÆ¡¡¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥¹¥Þー¥ÈPLAY¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡×¡Ù¤òËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥àー¥Óー¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËPACHI-PACHI-QUEEN¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤¬·Ç¤²¤ë¸øÌó¡Ø³ÎÊÑ¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡Ù¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¡É¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥àー¥Óー¤ÏÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤¬½Ð±éÃæ¤ÎPACHI-PACHI-7¤ÎCM¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥¹¥Èー¥êー¤ÎÀßÄê¤È±é½Ð¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ PACHI-PACHI-QUEEN Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¡¢¸øÌó¼Â¹Ô¤ÎÂè°ìÊâ
ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CMÈ¯É½²ñ¤Ë¤Æ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤ÏPACHI-PACHI-QUEEN ½¢Ç¤»þ¤Î¡È¸øÌó¡É ¤È¤·¤Æ¡Ö³ÎÊÑ¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¸ø³«¤¹¤ë¥àー¥Óー¤Ï¡¢¤½¤Î¸øÌó¡È¼Â¸½¡É¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤È¤·¤Æº£¸å¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥¡¥¯¥ÈÁÊµá·¿¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£¡ÈÊÑ¤¨¤ë°Õ»×¤ò¡¢¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¡É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö³ÎÊÑ¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤È¤Ï
¡Ö³ÎÊÑ¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤È¤Ï¡¢ PACHI-PACHI-QUEEN¤¬Àë¸À¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤òÊÑ¤¨¤í¡ª¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡È»Ø¿Ë¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¹©ÁÈ¤¬Å¸³«¤¹¤ë PACHI-PACHI-7¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦Á´ÂÎ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥´ー¥ë¡á¡Ö¤è¤ê·òÁ´¤Ç¡¢»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³ÂÎ¸³¡×¤ò¼Ò²ñ¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥¹¥Þー¥ÈPLAY¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡× ¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½ç¼¡È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
¢£¡Ö¥¹¥Þー¥ÈPLAY¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¹¥Þー¥ÈPLAY¥¹¥¿¥¤¥ë¡× ¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¡¢¤è¤ê·òÁ´¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÍ·µ»¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£ËÜWeb¥àー¥Óー¤Ç¤Ï¡¢
¡¦ ²áÅÙ¤ÊÍ·µ»¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý
¡¦ »öÁ°Íý²ò¤Î½ÅÍ×À
¡¦ Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î²ÁÃÍ
¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢PACHI-PACHI-QUEEN¤È¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ã¥Ôー¤¬³Ý¤±¹ç¤¤·Á¼°¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î ¡Ö¥¹¥Þー¥ÈPLAY¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÎ©¿ÛË¬ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤Î¼Ä¸¶µÆµª¶µ¼ø¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î²òÀâ¤â¸ò¤¨¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Ã±¤Ê¤ë¥¤¥áー¥¸ÁÊµá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Web¥àー¥Óー³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§³ÎÊÑ¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È Âè1ÃÆ¡Ø¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥¹¥Þー¥ÈPLAY¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ª¡Ù
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
½Ð±é¡§Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡ÊPACHI-PACHI-QUEEN¡Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ã¥Ôー ¤Û¤«
¸ø³«Àè¡§PACHI-PACHI-7¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¿¸ø¼°YouTube ¤Û¤«
¢£¡ÖPACHI-PACHI-7¡Ê¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥»¥Ö¥ó¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ·µ»¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¶¯¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·×²èÃæ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëPACHI-PACHI-QUEEN¤ÎÍýÁÛ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³Å¸¼¨¡Ö¥Ñー¥éー¥Ë¥³¥ë¥ó¡×¤¬ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2026¡Ê4·î25¡¦26Æü³«ºÅÍ½Äê¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖPACHI-PACHI-7¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò´§¤·¤¿¿·¤·¤¤·ÊÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢PACHI-PACHI-QUEEN¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ ¡È¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Ûー¥ë¤«¤é¾Ð´é¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤ÎÍ¾±¤¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Üºö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=v3RHvgif9xI ]