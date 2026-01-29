ＢＣＣ株式会社 個人投資家向け「Kabu Berry Lab IRセミナー」登壇のお知らせ

BCC株式会社

ＢＣＣ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長 CEO：伊藤 一彦、東証グロース上場：証券コード7376、以下当社）は、個人投資家向け「Kabu Berry Lab IRセミナー」（主催：株式会社殿中）に登壇します。本セミナーでは、代表取締役社長 CEOの伊藤が、2026年９月期第１四半期の決算概要を中心に、当社の事業概要や競争優位性、成長戦略についてご説明いたします。セミナーの後半には質疑応答の時間も設けておりますので、この機会にぜひ皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■開催概要

開催日時：2026年3月4日（水）20：00～

会 場：オンライン開催

登 壇 者：代表取締役社長 CEO 伊藤一彦

参 加 費：無料

参加資格：どなたでもご視聴いただけます

参加方法：YouTube、Zoomウェビナー、Xスペース

※当日参加も可能ですが、事前予約いただいた方には特典として「予習用資料の事前配布（企業承諾

時）」「質疑応答での優先対応」「リマインドメール送信」をご用意しております。

■ タイムテーブル

20:00 IRセミナー

20:45 質疑応答

21:50 終了

■ 申込方法

事前予約／事前質問は以下のリンクからお申し込みください。

https://kabuberry.com/lab434/

■ ＢＣＣ株式会社 概要

・代表取締役社長 CEO：伊藤 一彦

・所在地：大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号 トレードピア淀屋橋9階

・上場市場：東証グロース

・事業内容：新たなビジネスを創造し、多分野でのDXを推進する「Business Creative」の実現に向け、以下の事業をおこなっています。

１）IT営業アウトソーシング事業 ２）ヘルスケアビジネス事業

・資本金：4.68億円

・ホームページ：https://www.e-bcc.jp/