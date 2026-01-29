ＢＣＣ株式会社 個人投資家向け「Kabu Berry Lab IRセミナー」登壇のお知らせ
ＢＣＣ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長 CEO：伊藤 一彦、東証グロース上場：証券コード7376、以下当社）は、個人投資家向け「Kabu Berry Lab IRセミナー」（主催：株式会社殿中）に登壇します。本セミナーでは、代表取締役社長 CEOの伊藤が、2026年９月期第１四半期の決算概要を中心に、当社の事業概要や競争優位性、成長戦略についてご説明いたします。セミナーの後半には質疑応答の時間も設けておりますので、この機会にぜひ皆様のご参加を心よりお待ちしております。
■開催概要
開催日時：2026年3月4日（水）20：00～
会 場：オンライン開催
登 壇 者：代表取締役社長 CEO 伊藤一彦
参 加 費：無料
参加資格：どなたでもご視聴いただけます
参加方法：YouTube、Zoomウェビナー、Xスペース
※当日参加も可能ですが、事前予約いただいた方には特典として「予習用資料の事前配布（企業承諾
時）」「質疑応答での優先対応」「リマインドメール送信」をご用意しております。
■ タイムテーブル
20:00 IRセミナー
20:45 質疑応答
21:50 終了
■ 申込方法
事前予約／事前質問は以下のリンクからお申し込みください。
https://kabuberry.com/lab434/
■ ＢＣＣ株式会社 概要
・代表取締役社長 CEO：伊藤 一彦
・所在地：大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号 トレードピア淀屋橋9階
・上場市場：東証グロース
・事業内容：新たなビジネスを創造し、多分野でのDXを推進する「Business Creative」の実現に向け、以下の事業をおこなっています。
１）IT営業アウトソーシング事業 ２）ヘルスケアビジネス事業
・資本金：4.68億円
・ホームページ：https://www.e-bcc.jp/