「飯テロ」を極めたらこうなりました！焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」期間限定「チキン南蛮風焼きスパ」

パンチの効いたクセになる味わいの焼きスパゲティ専門店「ロメスパバルボア」（虎ノ門店／霞ヶ関飯野ビル店）では、期間限定スペシャルメニューとして「チキン南蛮風焼きスパ」を、2月5日（木）から販売します。

ロメスパバルボアが提供するのは、茹で上げ後に一晩寝かせた極太麺のスパゲティを各種ソースと共に豪快に炒めて仕上げる“路面スパゲティ”の通称を持つ焼きスパゲティ。濃い目でパンチの効いた、やみつきになる味わいが特徴で、圧巻のボリュームも魅力の一つ。アルデンテにあげたイタリアンパスタとは異なる日本の麺文化・洋食文化から生まれたスパゲティです。



「チキン南蛮風焼きスパ」は、鶏のから揚げ、タマネギ、小松菜とともに炒めたモチモチ食感のスパゲティに、甘酸っぱくてコクのある特製の南蛮ソースを絡め、仕上げにしば漬け入りのタルタルソースをトッピングした一品。南蛮の甘さを、しば漬けの酸味が締め、重さが旨さに変わる「エンドレスに旨い」一皿に仕上げました。

「ロメスパバルボア」スペシャルメニュー 販売概要

チキン南蛮風焼きスパ

◇ 販売期間：

2026年2月5日（木）～３月末（予定）

◇ 価格：- 並盛り（350g）950円- 大盛り（500g）1,100円- 特盛り（700g）1,400円- メガ（1000g）1,800円◇ 販売店舗：- 虎ノ門店 （東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディングB1／TEL.03-5521-5312）- 霞ヶ関飯野ビル店 （東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル1F／TEL.03-5510-6821◇ ホームページ：

https://romespa-balboa.com/