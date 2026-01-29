ディ・エグゼクティブ・センター日本進出25周年、拠点リニューアルと国内展開のさらなる加速を発表

ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社

ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役ポール・ダニエル・サルニカウ、以下TEC）は、2001年の日本進出から本年で25周年を迎えました。全拠点での平均入居率90%を超えるという極めて高い需要を背景に、このたび国内第一号店である「セルリアンタワー」センターのリニューアルを完了いたしました。今後は既存拠点の価値向上に加え、国内主要都市も視野に入れた中長期的なネットワーク拡大を計画しています。

TEC「セルリアンタワー」センター■至高のホスピタリティの原点、「セルリアンタワー」センターの刷新

TECは、アジア太平洋および中東でプレミアム・フレキシブルオフィスプロバイダーとして、2001年に日本市場に進出し、渋谷のランドマークであるセルリアンタワー15階に国内初の拠点を開設いたしました。

以来、一等地のロケーションへのこだわりと、お客様の期待を超えるプロフェッショナルなサービスを追求し続け、2026年1月時点で東京・横浜の2都市で計12拠点へとネットワークを拡大しています。この節目を記念し、1月23日に全面リニューアルを遂げた「セルリアンタワー」センターにて、記念イベントを開催いたしました。

TEC「セルリアンタワー」リニューアル記念パーティー■長期投資の象徴としてのリニューアル

今回のリニューアルは、既存資産への積極的な再投資であると同時に、長年共に歩んできたメンバー（入居企業）の皆様、およびビルオーナーとの強固な信頼関係を象徴するものです。今後は東京だけではなく、国内主要都市への戦略的な事業展開を視野に入れ、日本全国での成長を加速させてまいります。

■TEC日本統括リージョナルディレクター Liam Owensのコメント

「日本における25年の歩みは、お客様やパートナー企業の皆様と共に築き上げた『信頼と実績』の歴史にほかなりません。昨年は3拠点の拡張と2拠点の改装を含む、計5つのプロジェクトを完成させました。これは、TECの力強い成長を示すだけでなく、既存資産への再投資を通じた日本市場への長期的なコミットメントの証でもあります。私たちは今、東京を越えた日本全国の主要都市に、さらなる可能性を見出しています。各地の多様なビジネスニーズに寄り添い、フレキシブルスペースのリーダーとして、日本のビジネスシーンを支え続けていく決意です。」

TEC日本統括リージョナルディレクター Liam Owens（リアム・オーウェンズ）■過去2年で収益は3倍に、テクノロジー・金融業界から熱視線

TECジャパンは過去2年間で収益が3倍に増加するという、驚異的な成長を遂げています。全体の入居率は90%を超え、特に東京駅周辺の主要拠点では満室状態が続いております。この背景には、日本市場がビジネス拠点として再評価に加え、大手IT企業や金融機関を中心とした、高品質なワークスペースおよび高度な秘書業務サポートへの需要の高まりがあります。TECは25周年を機に、さらなるイノベーションと卓越したホスピタリティを追求します。日本市場の無限の可能性を確信し、フレキシブルワークスタイルの先駆者として、企業の持続的な成長を支援するパートナーであり続けます。

【拠点概要】

■『セルリアンタワー』センター

リニューアル日：2026年１月

住所：〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15階

アクセス： JR各線 渋谷駅（徒歩5分）

総面積：約13,700平方フィート

URL：https://www.executivecentre.com/ja-jp/office-space/shibuya-cerulean-tower/

【ディ・エグゼクティブ・センター(The Executive Centre)について】

ディ・エグゼクティブ・センターは1994年に開業し、現在アジア太平洋地区で37地域・240拠点以上で、プレミアムなフレキシブルワークスペースを展開しています。

単なるオフィス空間以上のものを求めているプロフェッショナルと、業界リーダー達のための組織を育てる場所としてふさわしい、一貫したサポートと卓抜したサービスを、成功のための環境として提供いたします。様々な業種の多様なニーズについて学び、より多様な地域、より迅速な成長という目標とともに、中華圏、東南アジア、北アジア、インド、スリランカ、中東、オーストラリアへ拡大しながら、グローバルネットワークを構築しています。

ディ・エグゼクティブ・センターは、高度なインフラを備えた一等地の住所をご提供し、意欲的なメンバーの要望に応え、期待をこえる成果を出してきました。

プロフェッショナルや業界リーダー向けに、最新インフラを備えたレンタルオフィス、シェアスペース、会議室、イベントスペースを提供しています。お客様と共に歩み、成功のためのサポートをさせていただきます。

ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社

社名：ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社

設立：2000年5月

代表：代表取締役 ポール・ダニエル・サルニカウ

所在地：東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー3階

事業内容：フレキシブルワークスペースの運営

公式HP：https://www.executivecentre.com/ja-jp/