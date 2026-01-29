マウザー、TE Connectivity UAV向けWildcatコネクタの 取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、TE Connectivity(https://www.mouser.jp/manufacturer/te-connectivity/)（本社：スイス・シャフハウゼン、以下TE）の無人自律航空機（UAV）向けWildcat(https://www.mouser.jp/new/te-connectivity/te-wildcat-connectors/)コネクタの取り扱いを開始いたしました。本製品は小型・軽量設計により、次世代UAV(https://resources.mouser.com/autonomous)におけるサイズ、重量、消費電力（SWaP）の削減に最適です。航空宇宙(https://resources.mouser.com/aerospace)、防衛、輸送分野の各種アプリケーションに対応しており、ミッションの長時間化や燃費効率の向上に貢献します。

マウザーで取り扱いを開始したTEのWildcat(https://www.mouser.jp/new/te-connectivity/te-wildcat-connectors/)コネクタは、複数のハウジングサイズ、コンタクト配置、嵌合方式をラインアップしており、スペースに制約のある幅広いアプリケーションに対応します。Wildcatシリーズは、握りやすい嵌合リングとトリプルスタートスレッドを採用しており、高密度設計においても迅速かつ確実な嵌合および離脱を可能にします。また、本コネクタはブラック亜鉛ニッケルめっきを施しており、熱サイクル試験を実施済みです。嵌合時にはIP67の環境保護性能を備え、過酷な環境下(https://resources.mouser.com/harsh-environments)でも高い信頼性を発揮します。

TE Connectivity UAV向けWildcatコネクタの詳細は、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/te-connectivity/te-wildcat-connectors/



マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

マウザー・エレクトロニクスについて

TE Connectivity

TE Connectivityは、安全性、持続可能性、生産性、そしてつながりを重視した未来を創造する、産業技術の世界的リーダー企業です。最も過酷な環境で実証された幅広いコネクティビティおよびセンサは、輸送、産業用アプリケーション、医療技術、エネルギー、データ通信、家庭などのあらゆる分野において発展をもたらしています。9,000人以上のエンジニアを含む85,000人以上の従業員を有し、約130カ国の顧客と共に事業を展開するTE Connectivityは「EVERY CONNECTION COUNTS」を掲げ、すべての「つながり」を大切にしています。

