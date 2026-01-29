なんばへ電車でたった10分、大阪観光の拠点・通天閣すぐそばの“心温かい楽しいホテル”「日和ホテル大阪新世界」2月1日リブランドオープン

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)の連結子会社であるサンフロンティアホテルマネジメント株式会社(https://www.sfhm.co.jp/)

（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柳村 一幸、以下、当社）は、当社グループの日本都市ホテル開発株式会社が運営する「ジョイテルホテル大阪新世界」（所在：大阪府大阪市浪速区恵美須東2-10-9、客室数：103室）を、2026年2月1日（日）に「日和ホテル大阪新世界(https://shinsekai.hiyori-hotel.jp/)」として、リブランドオープンいたします。

大阪は、国内外から多くの旅行者が訪れる、言わずと知れた日本有数の観光都市です。大阪観光の中心地である「ミナミ」を起点に、街歩きや食、エンターテインメントなど、多様な楽しみ方が広がっています。なかでも新世界エリアは、通天閣を中心に、大阪らしい風情と活気を色濃く残す、個性豊かな観光エリアです。昼夜を問わず賑わうなんばへも電車で10分と、観光の拠点として高い利便性を備え、ミナミ観光の利便性と、ディープな大阪らしさを体感できるエリアとして、国内外の旅行者に利用されています。

当社では、新世界エリアならではの観光価値と立地特性をいかし、観光を心ゆくまで楽しんだ一日を心地よく癒す、より上質で記憶に残る滞在価値をご提供したいと考え、このたび「ジョイテルホテル大阪新世界」を、当社グループを代表するホテルブランドの一つである『日和ホテル』へリブランドすることといたしました。

『日和ホテル』は、“心温かい楽しいホテル”をテーマに、女性の声を反映して誕生したホテルブランドです。『日和』には、「よい天気」「心地よい日常」という言葉のもつ意味と、当社グループホテルでのご宿泊が、お客様にとって「心晴れやかに、くつろげるものに」であってほしいという想いを込めています。『日和ホテル』は、心温かいおもてなしを大切にした、アッパーミドルクラスの都市型リゾートホテルです。

当ホテルは、これまでの利便性はそのままに、『日和ホテル』ならではのサービスや設備を導入いたします。大阪の街歩きを堪能し、食や文化体験などを存分に楽しまれた方へ、滞在のひとときをより豊かにし、翌日への活力を養えるホテルステイをご提供します。

「日和ホテル大阪新世界」の特長

1．なにわ文化を間近に感じる、通天閣すぐそばのホテル

「日和ホテル大阪新世界」は、大阪メトロ御堂筋線・堺筋線「動物園前駅」から3分、JR大阪環状線「新今宮駅」東口から徒歩3分、南海電鉄「新今宮駅」より7分と、複数路線が利用可能な利便性の高い立地にあります。

なんばへは御堂筋線で10分、京セラドーム大阪へ15分、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへは約25分と、大阪市内の主要観光エリアへのアクセスに優れています。また、関西国際空港からも約45分と、観光拠点として便利にご利用いただけます。

新世界エリアの中心に位置し、ホテルを出れば通天閣へは徒歩3分、串カツやたこ焼きなど大阪名物の飲食店が並ぶ情緒あふれる街並みの中で、滞在を愉快に楽しくお過ごしいただけます。

2．観光を思いきり楽しんだ一日を整える、心地よい客室

客室は、18平方メートル 以上のツインルームが全体の6割以上を占め、観光後の疲れを心地よく癒す、落ち着きのあるモダンな空間です。全客室に、アメリカ発祥で世界3大ベッドメーカーの一つであるサータ社製の寝心地の良いベッド、テーブルとチェアを備えるほか、NetflixやYouTubeなどをお楽しみいただけるスマートテレビ、冷蔵庫、ケトルなどを完備し、快適にお過ごしいただけます。また、高さ300mの超高層複合ビル「あべのハルカス」や「通天閣」を望む客室もあり、新世界エリアならではの街の表情を客室からお楽しみいただけます。

「デラックスツイン」「スイートルーム」※ユニバーサルルーム利用可

＜客室構成＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69250/table/354_1_ba1ef588b08f4249a035c19829a10799.jpg?v=202601290221 ]

3．女性スタッフがおすすめする 充実のアメニティ

バスアメニティにはPOLAアロマエッセゴールドシリーズをご用意しました。クレンジングオイルやローションなどの基礎化粧品も取り揃え、“手ぶらでのご宿泊”も可能です。7種の精油をバランスよく配合した紅茶を思わせるやわらかな香りと、自然由来の4種のゴールデンエキスを配合した上質なアイテムで、リラックスしたバスタイムをお楽しみいただけます。さらに、全客室に髪に優しいマイナスイオンヘアドライヤーと、便利なヘアアイロン、メイク時にも使いやすい大きな手鏡を常備し、快適な身支度をかなえます。

また、SDGs（持続可能な開発目標）の取り組みの一環として、プラスチック削減およびリサイクル促進を目的に、フロントにフリーアメニティコーナーを設置しています。綿棒、コットン、ボディタオル、ヘアブラシ、ヘアゴム、カミソリ、ティーバッグなどを取り揃え、必要な分だけお取りいただくことで、環境負荷の軽減に努めています。

ヘアアイロンも全室常備バスアイテムと基礎化粧品フリーアメニティコーナー4．観光の疲れをケアするフットマッサージャーと靴乾燥機を完備

全客室にフットマッサージャーと靴乾燥機を備え、旅の疲れをその日のうちに癒していただけます。

フットマッサージャーで街歩きや観光を満喫した後の足をやさしくほぐし、靴乾燥機で雨の日でも靴をしっかり乾かして、翌日の観光を気持ちよく迎えていただけます。これらの設備は、旅を存分に楽しむお客様の滞在に寄り添う、日和ホテルならではの心温かいサービスのひとつです。

5．大阪の“おいしい”を楽しめる、30種類以上の朝食ブッフェ

館内レストラン「CONA」では、「大阪名物コーナー」を含む、和洋合わせて30種類以上の多彩な朝食ブッフェをご用意しています。浪速区内の味噌醸造所「あぼしや味噌」の合わせ味噌や、地元で長年親しまれてきた井上商店の豆腐を使った味噌汁など、地域の食材を取り入れた“地産地消”の朝食をお楽しみいただけます。

「大阪名物コーナー」では、大阪を象徴する“粉もん・練りもん・揚げもん”を一口サイズでご用意し、大阪らしい味わいを気軽にご堪能いただけます。

ご朝食時間： 7:00～10:00（L.O.9:30） 料金：1,650円

ご提供場所： レストランCONA（1階）

6．優しい光が差し込む、落ち着いたラウンジ

館内には、ご滞在中に自由にご利用いただけるラウンジをご用意しています。コーヒーやカプチーノ、抹茶ラテ、カモミールティーなど、全14種類のドリンクをお楽しみいただけます。優しい光が差し込む落ち着いた空間は、観光の合間の休憩や読書、旅の計画を立てるひとときにも最適です。また、超高速Wi-Fiや電源コンセントを完備しており、ワーケーションにも快適にご利用いただけます。

ご利用可能時間：12：00～18：00

ご宿泊者様以外：1時間1,000円（税込）

7．ご宿泊のお客様への“あったら嬉しい”サービス

日和ホテルは、“心温かい楽しいホテル”をテーマに、ご到着の瞬間から笑顔になっていただけるよう、「ウェルカム・ドリンク」や、日和ホテル名物の「日和だし茶漬け」など、“あったら嬉しい”サービスをご用意しています。お客様お一人おひとりの旅に寄り添い、「これがあったらいいな」という声を形にすることで、滞在そのものが心地よい思い出となるホテルを目指しています。

■選べて嬉しい「ハッピープレゼント」

ご宿泊のお客様全員に、旅のひとときを彩るささやかなプレゼントをご用意しています。入浴剤やフェイスパックをはじめ、お子様向けのおもちゃなど、十数種のアイテムの中からお好きなものを1点お選びいただけます。

※画像はイメージです。

※プレゼントの内容は、時期等により異なります。

■お好みが見つかる「ウェルカム・ドリンク」

ご到着後、ほっと一息つけるウェルカム・ドリンクをご用意しています。旅の始まりや観光後のリフレッシュに、その日の気分に合わせてお楽しみいただけます。

ご提供内容：コーヒー、ジュース、お茶、各種炭酸など

ご提供時間：12：00～18：00

ご提供場所：レストランCONA（1階）

■夕刻のお楽しみ「HIYORIハッピー泡～！」

ホテルでひと息ついてゆっくり過ごしたい方にも、これからネオンきらめく新世界の街へ繰り出す方にも、夕刻のひとときを彩る生ビールや日本酒などのアルコールドリンクをご用意しています。

ご提供時間：18：00～19：30

ご提供場所：レストランCONA（1階）

■お夜食にもぴったり「日和だし茶漬け」と「たこ焼き体験」

「少しだけ何か食べたい」そんな夜のひとときに、料理長お手製のだし汁に日替わりトッピングを添えた「日和だし茶漬け」と、ご自身で焼いて楽しむ大阪名物・たこ焼き体験をご提供します。

ご提供時間：20：30～22：30

ご提供場所：レストランCONA（1階）

※料理内容はイメージです。季節や仕入れ状況等により内容が異なります。

■さわやかな朝の「モーニングコーヒー」

ロビーにて、お持ち帰りいただける淹れたての「モーニングコーヒー」をご用意しています。一日の始まりに、さわやかな一杯をお楽しみいただけます。

ご提供時間：6：00～12：00

ご提供場所：ロビー

8．新世界の楽しさを広げる、なにわ体験サービス

「日和ホテル大阪新世界」では、“泊まる”だけで終わらない、新世界の楽しみ方をご提案しています。

着物や浴衣で街歩きを楽しめる着付け体験や、通天閣エリアの体験型スポット「CANDLE LABO OSAKA」でのキャンドル作りなど、周辺施設と連携した体験を通じて、新世界ならではの旅の思い出づくりをサポートします。

また、新世界を代表する大衆娯楽施設「秘宝館 本店」や、世界の大温泉を楽しめる「スパワールド」など、周辺の人気施設をお得に楽しめる優待・割引サービスもご用意しています。

ホテル名称：日和ホテル大阪新世界

所在地：大阪府大阪市浪速区恵美須東2-10-9

大阪メトロ御堂筋線・堺筋線「動物園前駅」5番出口（徒歩3分）

JR大阪環状線「新今宮駅」東口（徒歩3分）

南海本線「新今宮駅」（徒歩7分）

客室数：103室

付帯設備：ロビー、宿泊者専用ラウンジ、レストラン

公式ホームページ：https://shinsekai.hiyori-hotel.jp/

開業予定日：2026年2月1日（日）

「日和ホテル」について

当社の旗艦ブランドである『日和ホテル』は、女性の声を起点に生まれた、心晴れやかにくつろげる滞在を大切にするアッパーミドルクラスの都市型リゾートホテルです。明るく笑顔でお迎えするスタッフに囲まれた滞在に、旅の疲れをやさしく癒す使いやすく整えられた客室や機器、「こんなサービスがあったら嬉しい」という声を形にしてきた多彩なサービス、日本ならではの心配りを大切にした心温かいおもてなしを通じて、家族やグループでも安心してお選びいただける「ワンランク上のホテルステイ」をご提供しています。

“心温かい楽しいホテル”をテーマに、お客様の声を丁寧に反映しながら、旅先での滞在がより快適で心地よいものとなるよう工夫を重ねてきました。『日和（ひより）』という名前には、「よい天気」「心地よい日常」という言葉の意味とともに、ご宿泊のひとときが、お客様にとって心晴れやかでくつろげる時間になりますように、という想いを込めています。

現在、『日和ホテル』は大阪市内で2ホテルを展開しており、このたびのリブランドにより、全国で計4ホテルとなります。また当社グループでは、「日和」ブランドを含め、北海道から沖縄まで全国32ホテル・3,649室（2026年1月29日時点）を展開しています。

・日和ホテル大阪なんば駅前(https://namba.hiyori-hotel.jp/)

・日和ホテル大阪住之江公園駅前(https://suminoe.hiyori-hotel.jp/)

・日和ホテル大阪新世界(https://shinsekai.hiyori-hotel.jp/)（2026年2月1日リブランド）

・日和ホテル舞浜(https://maihama.hiyori-hotel.jp/)

・日和ホテル松山（2026年4月開業予定）

・日和ホテル近鉄奈良駅前（2027年春開業予定）

・日和ホテル沖縄名護（2027年7月開業予定）

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社は、「心温かい楽しいホテル」をテーマに、心温かいスタッフによるサービスと、きめ細やかでパーソナルなおもてなしにより、お客様へ「心身のご満足」と「快適なホテルステイ」をご提供します。ホテル運営の目的は、ご利用いただいたお客様お一人おひとりに、癒しの時間と空間をご提供し、心豊かにお過ごしいただき、最高の笑顔でご出立いただくこと。ホテルのハード面だけではなく、設備・内装やオペレーションに至るまで、どこまでもお客様視点にこだわり「また何度でも帰ってきたい」と感じていただけるホテルを目指しています。

【会社概要】

会社名：サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

代表取締役会長：堀口 智顕

代表取締役社長：柳村 一幸

設立：2015年8月

本社：東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル8階

事業内容：ホテル開発・運営事業等 URL：https://www.sfhm.co.jp

日本都市ホテル開発株式会社

日本都市ホテル開発株式会社が展開する「ジョイテルグループホテルズ」は、大阪・兵庫で4ホテルを運営しています。「ジョイテル」というブランド名は、“JOY”と“HOTEL”を掛け合わせ、お客様の滞在が楽しくなるホテルを目指す思いを込めています。約50年のホテル運営の歴史を持つ日本都市ホテル開発株式会社は、2024年1月にサンフロンティアグループに加わりました。

【会社概要】

会社名：日本都市ホテル開発株式会社

代表取締役社長：柳村 一幸

設立：1991年4月

本社：大阪府大阪市西区西本町2-5-28 コスモ西本町ビル6F

事業内容：ホテル運営事業

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える！」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産再生事業（リプランニング(R)）では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：サンフロンティア不動産株式会社（東証プライム：8934）

代表取締役会長：堀口 智顕

代表取締役社長：齋藤 清一

設立：1999年4月

URL：https://www.sunfrt.co.jp/

