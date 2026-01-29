【ヒルトン東京お台場】開業以来初となる全館改装を実施

株式会社ホテルマネージメントジャパン

【2026年1月29日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場 総支配人／中里英樹）は、2026年2月より開業以来初となる大規模改装工事を実施します。東京の街並みを一望できる眺望と、海風を感じながら過ごす穏やかな時間を、当ホテルならではの体験価値と位置づけ、その魅力を一層引き立てる空間へと進化します。ロビー、客室、レストラン、宴会場をはじめ、ホテル全域が新しい滞在体験を提供する空間に生まれ変わります。

ロビーエリア イメージ

ヒルトン東京お台場は、開業以来、東京湾を望む絶好のロケーションと上質なホスピタリティで、国内外のお客様に新しい発見と心に残る体験を提供してきました。

近年は、旅の目的や過ごし方が多様化するなか、滞在に求められる価値も一層広がりをみせています。また、お台場エリアでは、2026年春に世界最大級の噴水※の整備が予定されるなど、新たなランドマークの開発が進み、街全体の魅力が一層高まることが見込まれます。

こうした滞在ニーズの変化やエリアの進化を踏まえ、当ホテルも次のステージを見据えた改装に踏み切ります。東京駅から約20分という好立地にありながら、リゾートのように開放的なロケーションという強みを軸に、“滞在そのものが目的として選ばれるホテル”を目指した改装と、新たなサービスの拡充に取り組みます。

※2024年9月13日東京都港湾局報道発表より（https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2024/09/2024091313）

◆リニューアル概要◆

【 期 間 】

2026年2月4日（水）より約2年間を予定

※エリアにより工期は異なります。

※2026年2月1日（日）チェックアウト後から2月28日（土）は、全館休業します。

※2026年3月以降、ホテルは改装工事中も営業を続け、改装が完了したエリアから順次オープンします。

【 改装の概要 】

改装対象はロビー、客室、レストラン、宴会場などホテル全域に及びます。すべての空間デザインにおいて、東京らしい洗練された表現を追求し、目の前に広がる都会の情景をより際立たせる設計を採用しました。

落ち着いた色彩や、海・空を想起させるモチーフを取り入れ、屋外の景観と自然に調和するデザインとします。

客室においては、プライベート感を重視し、上質な滞在体験を追求します。 なかでもプライベートガーデンにジェットバスを備えたスイートルームは、室内のリニューアルに加え、屋外のテラス空間も刷新。ゆったりと身を預けられるソファを配し、風や光の移ろいとともに表情を変える東京湾と都心の景色を堪能できる空間へと進化します。

エグゼクティブラウンジは、東京湾とレインボーブリッジを一望できる特等席へと移設し、380平米を超えるゆとりある空間へと拡張します。多様な座席レイアウトを設け、会議や商談にも対応可能な個室エリアも新設。滞在スタイルに合わせて自在に過ごせるラウンジへと生まれ変わります。

客室（エグゼクティブルーム） イメージ客室（スイートルーム 屋外テラス 一例） イメージシースケープ テラス・ダイニング イメージ

※パース画像はすべて、実際とはデザイン・仕様が異なる場合があります。

■ヒルトン東京お台場について

ヒルトン東京お台場は、スイートルーム18室を含む全453室の客室にプライベートバルコニーを備え、東京湾やレインボーブリッジ、東京タワーを望む絶好のロケーションに位置します。光と風が心と時間にゆとりをもたらす空間で、都心にいながら非日常のひとときをお過ごしいただけます。館内には、鉄板焼、寿司、天ぷら、会席料理を提供する「さくら」、カクテルや豊富なウイスキーを楽しめる「キャプテンズバー」、オールデイダイニング「SEASCAPE TERRACE DINING（シースケープ テラス・ダイニング）」、グリルレストラン「Grillogy BAR & GRILL（グリロジー バー＆グリル）」、中國料理「跳龍門」など、多彩なレストラン＆バーを備えています。さらに、天井高8mの大宴会場をはじめとする22タイプの宴会場と2つのウエディングチャペルを有し、フィットネスセンターを含むスパには、海と空を望む開放的な屋外ジェットバスや室内プールも完備しています。

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.hiltonodaiba.jp/

https://www.instagram.com/hilton_tokyo_odaiba/

https://www.facebook.com/hiltonodaiba

https://twitter.com/hiltonodaiba

■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員(https://hiltonhotels.jp/hhonors)には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr(http://stories.hilton.com/hhr)、Facebook(https://www.facebook.com/hilton)、X(https://x.com/HiltonHotels/) 、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。

■株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内25ホテル（総客室数8,119室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,593名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2026年1月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/