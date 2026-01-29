ビアードパパが仕掛ける、東京土産の新鋭シュークリームブランド【Dessert Choux（デセール・シュー）】が、東京駅「東京ギフトパレット」に1月31日～2月15日の期間限定初出店！

株式会社DAY TO LIFE

シュークリーム専門店“ビアードパパ”などのスイーツブランドを展開する株式会社DAY TO LIFE（代表取締役社長：杉内健吉 本社：大阪府大阪市）は、東京ギフトパレット《ウィークリーパレット》に2026年1月31日(土)から2月15日（日）のバレンタイン期間限定出店にて、新ブランド【デセール・シュー】のポップアップストアをオープンいたします。期間中、デセール・シューに出会えるのは全国でも東京駅だけ。新商品として発売される「パヴェ・ド・シュー ショコラ」は冬季限定販売です。

◆STORY

"デセール"とはフランス料理のコースを締めくくるデザートのこと。いつもは気軽な存在の"シュー"を、今日は特別な一皿にドレスアップ。ひとくち食べれば、すべてを忘れてその味に夢中になる。日常の中にほんの少しの特別を。

そんな想いから、新しいシュークリームをつくりました。

このひとくちで、あなたはもう「シューに夢中。」

◆商品ラインナップ

◆【冬季限定】パヴェ・ド・シュー ショコラ

キャラメルとアーモンドスライスをシュー生地にトッピングし、香ばしく焼き上げ、仕上げにクーベルチュールチョコレートをハーフディップしました。"フルール・ド・セル＝塩の花"と呼ばれる南仏カマルグ産の完全天日塩を使用し、丁寧に炊き上げた塩キャラメルの濃厚で深みのある味わいと、チョコレートのビターでなめらかなくちどけに出会える冬限定の特別な焼菓子です。

ラインナップ：4個入 960円/7個入 1,680円 ※価格はすべて税込

◆シューもっち

クラッシュナッツをトッピングして焼き上げたクッキーシューの優しい食感の後には、ジャンドゥーヤの濃厚でなめらかな口どけと、もっちりとしたおもちの食感を楽しめます。それはまるで"手のひらサイズのデセール"です。

ラインナップ：3個入 855円/6個入 1,680円/9個入 2,520円

◆パヴェ・ド・シュ―

"フルール・ド・セル＝塩の花"と呼ばれる南仏カマルグ産の完全天日塩を使用。丁寧に炊き上げたキャラメルとアーモンドスライスをシュー生地にトッピングし、香ばしく焼き上げました。濃厚で深みのある味わいと、驚きのくちどけに出会える焼菓子です。

ラインナップ5個入：890円 / 8個入：1,480円 / 16個入：2,960円

◆ムームーシュー

MOU(ムー)とはフランス語で"やわらかい"という意味。

ミルク感たっぷりのフレーバークリームをまるで雲のようなもっちり食感のシュー生地でやさしく包み込みました。

ラインナップ3個入：1,170円

※写真はイメージです。

※すべて税込価格です。

※表示価格はすべて参考小売価格です。

◆売場情報

【ショップ名】

Dessert Choux(デセール・シュー)

【販 売 期 間】

2026年1月31日(土)～2026年2月15日(日)

【場所】

東京ギフトパレット (ウィークリーパレット)

※東京駅八重洲北口改札を出てすぐ

【営 業 時 間】

平日：9:30-20:30

土日祝：9:00-20:30

※最終日2月15日（日）は18:00閉場となります

◆ブランドコンセプト

デセール・シューに託した想い

街角のケーキ屋さん、デパートの専門店、コンビニ。シュークリームはいつもあなたのそばにいました。だれからも愛されるこのお菓子に世の中がこれ以上望むものはないのかもしれません…それでも、ビアードパパ(R)を通じて長年シュークリームと向き合ってきた私達だからこそシュークリームの新たな可能性をあきらめません。

●株式会社DAY TO LIFEについて

主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。"スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。"をビジョンに掲げ、私たちに関わるすべての人へ、新しい価値と感動をお届けすることに挑戦し続けるプロフェッショナル集団です。

会社名称：株式会社DAY TO LIFE（旧会社名称：株式会社麦の穂）

代 表 者：代表取締役 杉内健吉

従業員数：正社員202名 アルバイト2,601名 グループ正社員464名 (2025年2月時点)

所 在 地：〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F

電話番号：06-6361-7000

Ｕ Ｒ Ｌ：https://daytolife.co.jp

【事業内容】

飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売