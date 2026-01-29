トランスコスモス、運用マネージドサービスを提供するBPOセンター沖縄うらそえを開設

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、沖縄県浦添市に運用マネージドサービスを提供するBPOセンター沖縄うらそえを開設しました。デジタル化が進む昨今、新たなシステム構築が増加する市場をふまえ運用マネージドに関するサービスの提供を強化します。

モダナイゼーションに取り組む企業の増加により、デジタルアプリケーションなどを中心とした新たなシステム構築が増加しています。BPOセンター沖縄うらそえは、このシステム構築が増加している市場をふまえ、ITインフラ、システム監視、マネージドオペレーション、障害対応などといったシステム運用監視の領域に特化したサービスを提供する拠点として開設しました。2007年よりマネージドサービスを提供している、沖縄電力構内にあるトランスコスモス沖縄IDC・MSPセンター沖縄とも連携し、これまでの知見と現行のアセットを組み合わせた「止めない運用」をさらに強化します。

■BPOセンター沖縄うらそえ 概要

所在地 ：沖縄県浦添市

延床面積 ：約400平方メートル

提供サービス ：デジタルマネージドサービス・グローバルマネージドサービス

サービス詳細

・デジタルマネージドサービス

ナレッジと運用データ、人とデジタルを組み合わせ、スピーディで高品質な運用を実現し、IT環境の安定性・効率性を最適化したサービスを提供します。

・グローバルマネージドサービス

多言語による運用と24時間365日の監視・対応体制により、グローバル環境でも国内と変わらない高品質な運用監視サービスを提供します。

■サービス提供イメージ

トランスコスモスは、ITインフラおよびシステム運用監視サービスの強化とデジタルマネージドサービスの提供により、お客様企業のIT環境におけるダウンタイムの短縮と運用コスト最適化を実現します。

