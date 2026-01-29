映画公開に合わせてナムコ限定景品と特典が登場！ 『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×ナムコキャンペーン　2026年2月13日(金)より開催！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、劇場映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の2026年2月13日(金)からの公開に合わせて2026年2月13日(金)～2026年3月22日(日)まで全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)でキャンペーンを開催します。

本キャンペーンでは、ナムコ限定景品が「ナムコ」および「ナムクレ」に登場するほか、キャンペーンを実施している「ナムコ」で対象のクレーンゲーム機に500円を投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとにナムコ限定特典をランダムで1つプレゼントします。

『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×ナムコキャンペーン 特設ページ

https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/gintama/(https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/gintama/)

■『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』のナムコ限定景品が登場！

『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』のナムコ限定景品が、キャンペーン期間中に登場します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/269_1_bed024d4f4a715a3ba9bd944d2a5b43a.jpg?v=202601291251 ]

■対象クレーンゲーム機に500円を投入でナムコ限定特典をプレゼント！

2月13日(金)より、キャンペーン実施の「ナムコ」で対象のクレーンゲーム機に500円投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに、ナムコ限定特典「お守り型クリアシート」をランダムで1つプレゼントします。

※なくなり次第終了です。 ※絵柄は選べません。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/269_2_dc303de0a88fffc2cca74b5efefc12ab.jpg?v=202601291251 ]

◆「ナムコオンラインクレーン（ナムクレ）」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/gintama2026R



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

(C)Bandai Namco Experience Inc.