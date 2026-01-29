スピン系ラケットの代名詞、バボラのテニスラケット【PURE AERO】シリーズの新作を発表。2月19日より順次発売、試打会を東京と大阪で開催

バボラ VS ジャパン株式会社

バボラVSジャパン株式会社(本社:東京都新宿区､カントリーマネージャー:梅原 充史)は、バボラの最新スピン系テニスラケット【PURE AERO】から「PURE AERO 98」他5モデルとジュニア用4モデルの計10モデルを2026年2月19日（木）より、またエントリーモデルの【EVO AERO】シリーズから新作4モデルを、2026年3月10日（火）に発売予定です。なお、1月19日の情報解禁に合わせ、【PURE AERO】試打会を東京と大阪で開催いたしました。

スピンを最大の武器としてコートで戦うプレーヤーのために開発された【PURE AERO】ラケットは、2003年に初代が登場し、ラファエル・ナダル選手のパフォーマンスを支えてきたラケットです。ナダル選手の引退後は、世界ランキング＊1位のカルロス・アルカラス選手、同8位のフェリックス・オジェ=アリアシム選手をはじめ、アーチャー・フィス選手、レイラ・フェルナンデス選手などたくさんの次世代選手が【PURE AERO】とともに戦い、歴史を継承してきました。そして、2026年には9代目の【PURE AERO】が登場します。＜＊2026年1月19日現在＞

従来モデルと同様【PURE AERO】カラーの黄色に、2026年はメタリックグレーを採用することで、男性にも女性にも手に取りやすいカラーとシンプルなデザインも特徴です。

【PURE AERO】シリーズ搭載テクノロジー

AEROMODULAR4

空気抵抗を可能な限り抑えたエアロダイナミックフレーム。従来モデルより空気抵抗を6%軽減し、スピンを最適化。

NF2 TECH 2.0（Natural Flax Filtration Technology）

天然素材である亜麻（リネン）のシートをアップデートし、フレームやグリップ部分の構成材料として採用しました。プレーヤーの感じるフィーリングと衝撃吸収性を最適化しました。

FSI SPIN

従来のスピンに適したオープンストリングパターンをアップデート。スピンレベルに、機種ごとにストリングパターンを最適化し、卓越したスピン性能や打球感を変えることなく、プレースタイルをはじめ、プレーヤーのニーズやスキルへの適合性を向上しました。

SWX PURE FEEL

振動対策のエキスパートであるSMAC社と協力し、同社の高性能素材（SMACWRAP）をフェイス部に応用。振動吸収性を高め、よりピュアで快適な打球感を実現しました。

【PURE AERO】シリーズ新製品ラインアップ

PURE AERO 98PURE AEROPURE AERO +PURE AERO TEAMPURE AERO LITEPURE AERO SUPER LITE

■【 EVO AERO（エボアエロ）】シリーズ

【PURE AERO】のテクノロジーを踏襲しながら、「エアハンドルタッチ」をグリップ部分に搭載し、ソフトな握りとフィーリングをもたらします。性能をしっかり持たせながら低価格のため、カジュアルプレーヤーやエントリーレベルのテニスの上達サポートに最適です。

【EVO AERO】シリーズ新製品ラインアップ

EVO AERO / EVO AERO PINKEVO AERO LITE / EVO AERO LITE PINK

■【 ジュニア】シリーズ

【PURE AERO】【EVO AERO】のテクノロジーを継承し、ジュニアの身長に合わせたラインアップを展開しています。

【ジュニア】シリーズ新製品ラインアップ

PURE AERO JR 26PURE AERO JR 25

【PURE AERO】試打会

バボラのラケット開発チームがこだわり抜いた9代目となる【PURE AERO】のフィーリングとボールの軌道変化である“真のスピン”をいち早く体感していただくために、1月19日に東京で、1月24日に大阪で試打会を開催しました。試打会には500名以上の応募があり、その中から抽選で東京と大阪合わせて約100名の方に参加いただきました。

試打会の冒頭には、バボラスタッフより9代目【PURE AERO】ラケットの商品説明、そして当日サポートに入ったプロ選手同士のラリーのデモンストレーション、さらにその後、参加者による試打をおこない、新しいラケットのもたらす”高速低弾道スピン”を実感していただきました。

参加者からは「次はこのラケットにしようと思います」「スピンと飛びのバランスがすごく良くて楽しかったです」「高速低弾道スピンが打てました」「1ミリくらいはアルカラスに近づけたかなと思いました」などたくさんのポジティブなフィードバックをいただきました。

現在開催中の全豪オープンで順調に勝ち進み初制覇を目指すカルロス・アルカラス選手をはじめ多くの選手が使っている新しい【PURE AERO】ラケットは、2026年2月19日（木）発売です。

＜バボラについて＞

1875年、フランスのリヨンで誕生したバボラは、世界で最も歴史の古いラケットスポーツ専門メーカーで、2025年には創業150周年を迎えます。イノベーションをいち早く取り入れ1875年にテニスストリング、そして1994年にテニスラケットを発売しました。創業以来5世代に渡り同族経営を続けるバボラは、テニス、バドミントン、パデル用品（ラケット、ストリング、シューズ、ボール、シャトル、バッグ、アパレル、アクセサリー）を展開しています。バボラのラケットやストリングを使うプロも多く、それぞれのスポーツで活躍しています。伝統あるテニスブランドのウィンブルドンを含む、世界150カ国で20,000ものクラブとパートナーシップを築いています。詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.babolat.com/jp