「Nutanix Technology Champions 2026」において、国内企業で唯一、5年連続でSB C&Sのエンジニア4人が選定

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）に在籍するエンジニア4人が、Nutanix NEXT Communityの「Nutanix Technology Champions 2026」プログラムに選定されました。選定は5年連続となります。

「Nutanix Technology Champions 2026」は、Nutanix関連の技術を積極的に習得するだけでなく、そのナレッジおよびノウハウを積極的にコミュニティへ還元するプログラム活動を行った技術者が選定されるもので、本年度は全世界で100人が選定されました。日本の国内の企業では唯一、5年連続でSB C&S在籍のエンジニアが選定されました。

【選定者一覧】

https://next.nutanix.com/community-blog-154/introducing-the-nutanix-technology-champions-for-2026-45110

「Nutanix Technology Champion」について

「Nutanix Technology Champion」は、Nutanixがグローバルで展開するコミュニティ認定プログラムで、ハイブリッド・マルチクラウドのイノベーションを積極的に推進する専門家やソートリーダーを称えるものです。Championに選出されたメンバーは、製品に関する独自のインサイトへのアクセスを得られるほか、Nutanixのチームと協業し、ブログやイベント、メンタリングを通じて知見を共有することで、エンタープライズ・クラウド・エコシステム全体の変革を推進します。

