【男女1000人に聞いた】専属運転手を雇っていそうなアーティストランキング！

■ステージの裏側に広がる世界観、移動シーンにもこだわりがありそうなのは？

華やかなステージやテレビ出演で魅了するアーティストたち。

彼らの音楽やパフォーマンスには多くの人が惹きつけられますが、その裏側にあるライフスタイルもまた興味深いものです。

全国を飛び回るツアーやレコーディング、テレビ収録など、多忙を極めるアーティストの移動手段はどのようになっているのでしょうか。

ということで今回は株式会社トランスアクトと共同で、全国の男女1000名を対象に「専属運転手を雇っていそうなアーティスト」についてのアンケートをおこないました。

「専属運転手を雇っていそうなアーティストに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月15日 ～ 1月27日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「専属運転手を雇っていそう」と思うアーティスト・歌手を1人教えてください。

質問2：その人を選んだ理由を教えてください。

専属運転手を雇っていそうなアーティストランキング！

◆第1位 北島三郎 209票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・昔からの大御所なので付き人や運転手がいそうだと思った。（30代・女性）

・演歌界の大御所だから。黒塗りの大型ワゴンに乗っていそう。（60代・男性）

・歌謡界のレジェンドでもあり、北島ファミリーに任せた方が良いと思います。（50代・男性）

・弟子が運転手をしているから。（60代・男性）

・年齢も高く、自分で運転しているなんて想像できないので。（40代・女性）

・歌謡界の大御所北島三郎は、やはり後部座席でどっしりと座っている姿しかイメージできません。（40代・男性）

専属運転手を雇っていそうなアーティストランキング第1位は「北島三郎」さんでした。

演歌界の大御所として長年第一線で活躍し続け、また「北島ファミリー」という言葉に象徴されるように多くの弟子を抱えていることから、成功者としてのイメージが強くあります。

「弟子が運転手を務めていそう」という具体的なイメージを持つ人も多く、演歌の世界ならではの師弟関係が影響しているようです。

◆第2位 GACKT 126票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・彼は格が違う人なので、当然専属の運転手は雇っていると思う。（30代・女性）

・完璧主義でラグジュアリーなライフスタイル、どこに行くにも黒塗りの車で颯爽と現れそうなイメージがある。（60代・男性）

・王様感満載なので移動も含めて妥協せず、専属運転手が自然にいそう。（60代・男性）

・車の中のプライベート時間を大事にしていそう。（70代・男性）

・一人で行動するように見えない人なので、有能な運転手やSPのような人を雇っていそうな印象がある。（30代・女性）

第2位は「GACKT」さんでした。

「セレブ」「ラグジュアリー」といった言葉が多く並び、その洗練されたライフスタイルのイメージがあります。普段からゴージャスな雰囲気を醸し出していることが、専属運転手の存在を自然と連想させる結果となったようです。

◆第3位 矢沢永吉 93票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・専属運転手つきの高級車で乗り付けるイメージがあるから。（50代・男性）

・日本のロック界のレジェンド。黒塗りの車からSPのような運転手にドアを開けられて降りてくる姿こそが王道です。（70代・女性）

・アーティストを超えて国民的スターでもあるので、当然雇っているだろうと思う。（50代・女性）

・付き人が多いし、当然専属の運転手はいると思う。（30代・男性）

・プライベートが謎だから、秘密を守ってくれる運転手を雇っていそう。（50代・男性）

第3位は「矢沢永吉」さんでした。

日本ロック界のカリスマとして「黒塗りの高級車」「SPのような運転手」といった具体的なイメージが多く挙げられています。多忙なスケジュールやプライベートの謎めいた部分も、信頼できる運転手の存在を想像させるようです。

◆第4位 YOSHIKI（X JAPAN） 63票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・世界中を忙しく動き回っているから。（50代・女性）

・YOSHIKIは後部座席が最も似合うと思う。（30代・男性）

・自分で運転している姿が全く想像できないから。（40代・女性）

・楽器を使うので手指に負担を掛けないために専属運転手がいそう。（60代・男性）

第4位は「YOSHIKI（X JAPAN）」さんでした。

世界的に活躍するアーティストとして多忙なスケジュールを想像させる点や、首の持病を気遣う声も多く見られました。「後部座席が最も似合う」という声に代表されるように、セレブリティとしてのイメージが専属運転手の存在と結びついているようです。

◆第5位 和田アキ子 61票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・芸能界の重鎮として、移動は事務所の送迎車や専用車というイメージが強い。（50代・男性）

・大御所の雰囲気を出しているから。（40代・女性）

・運転が出来なさそう。（40代・女性）

・後部座席でふんぞり返っていそう。（40代・女性）

第5位は「和田アキ子」さんでした。

芸能界の重鎮として長年活躍し続けるその存在感や「ゴッド姉ちゃん」と呼ばれる貫禄から、「移動も快適さを重視していそう」というイメージを持たれたようです。大御所ならではのオーラが、専属運転手を連想させる結果となりました。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 松平健 58票

・時代劇のスターだから。（40代・男性）

・吉宗＝殿様のイメージがあるから。（60代・男性）

第7位 浜崎あゆみ 42票

・時代を創ったレジェンド級で大富豪のイメージがあるので。（50代・男性）

・あゆファミリーにいつも囲まれてるイメージだから、専属運転手もいそう。（40代・女性）

第8位 小林幸子 39票

・着物を着て高級車の後部座席に座っているイメージがあるから。（50代・男性）

・大御所だから、安全に気を遣ってそう。（30代・女性）

・派手な洋服を着て、後ろの座席で歌を口ずさんでいそう。（70代・男性）

第9位 五木ひろし 38票

・大御所すぎて自分で運転しないだろう。想像できない。（30代・女性）

・演歌の大御所らしく、上品に後部座席で運転手を労りながら座っていそうなイメージがある。（60代・女性）

・大スターで貫禄があるから。（70代・男性）

第10位 細川たかし 32票

・運転手と楽しく話しながら乗車していそう。（60代・女性）

・弟子がいるから。（70代・男性）

・昭和の大御所だから。（50代・女性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

第1位に北島三郎さん、第2位にGACKTさん、第3位に矢沢永吉さんが並び、演歌界の重鎮からロック界のカリスマまで、ジャンルを超えた「大御所」が上位を占める結果となりました。

いずれも長年第一線で活躍し続け、多忙なスケジュールと圧倒的な存在感を持つ人物ばかりです。移動の効率や安全面、快適さを重視していそうというイメージが重なり「専属運転手を雇っていそう」という印象につながったようです。

大切な仕事や重要な移動をより快適に、そして安全に行いたい方は、役員運転手や社長秘書の派遣サービスを活用してみるのはいかがでしょうか。

